«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал Майков.
Актер считает, из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. «А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — говорит Майков.
«Бригада» — многосерийный фильм 2002 года, рассказывающий историю четырёх друзей, объединившихся в преступную группировку. Сериал охватывает события с 1989 по 2000 год. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.
У воров и бандитов своя пропоганда по ТВ,вот и это их творение...« ответить
главное что у твоих хозяев фильмы только об одуванчиках и праведном образе жизни.« ответить
пустобрех. ты пропаганда, только вот чего???? говна в красивой обертке.
Спасибо за откровение. Но Бригада это ещё цветочки, были сериалы чистой уголовной пропаганды, где реально «ботали на фене». Запретить пропаганду угалрвшины и признать движения типа АУЕ экстремистскими!« ответить