Сериал «Бригада» — угроза для России(3)

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Анатолий Тарасов
09:10 31.01.2018
Кино / Актеры

Актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал принес вред российскому обществу. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал Майков.

 

Актер считает, из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. «А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — говорит Майков.

 

«Бригада» — многосерийный фильм 2002 года, рассказывающий историю четырёх друзей, объединившихся в преступную группировку. Сериал охватывает события с 1989 по 2000 год. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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пропоганда 09:16 31:01:2018

У воров и бандитов своя пропоганда по ТВ,вот и это их творение...

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смерш 11:14 31:01:2018

главное что у твоих хозяев фильмы только об одуванчиках и праведном образе жизни.
пустобрех. ты пропаганда, только вот чего???? говна в красивой обертке.

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И в Латвии есть НОД 13:10 31:01:2018

Спасибо за откровение. Но Бригада это ещё цветочки, были сериалы чистой уголовной пропаганды, где реально «ботали на фене». Запретить пропаганду угалрвшины и признать движения типа АУЕ экстремистскими!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 