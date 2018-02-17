Серьезные проблемы у ABLV с Visa. 1600 клиентов уже не могут снять деньги(4)

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Владимир Бучельников
13:40 17.02.2018
Экономика / Финансы

Обвинения в отмывании денег и коррупции в адрес латвийского банка ABLV со стороны Минфина США, похоже, уже привели к реальным проблемам. Доступ банка к расчетной системе Visa ограничен. Клиенты не могут снять деньги.

А в самом банке журналисты наблюдали наплыв вкладчиков. ABLV покинул Ассоциацию коммерческих банков, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

 

Хотя с улицы это незаметно, вчера в банке ABLV было многолюдно. Клиенты ждали своей очереди.

 

По словам представителя ABLV, примерно 1600 клиентов банка уже потеряли возможность использовать платёжную систему Visa: карты не работают.

 

«В настоящий момент есть ограничения с платежами и работой карт Visa. Это значит, что нельзя рассчитаться и снять деньги из банкоматов. В целом у нас в Латвии выдано 1600 карт. Мы это связываем с долларовыми платежами и паузой в сотрудничестве с платежной системой Visa. Мы сейчас продолжаем переговоры и предоставляем им всю необходимую информацию», — заверил Артур Эглитис, глава Отдела коммуникаций ABLV Bank.

 

Кроме этого, ABLV Bank временно приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. Причина — нежелание бросать тень на всю банковскую отрасль.

 

«Надзорная функция — это меньшая часть нашей работы. Наше главное задание — это поддержание стабильности рынка и соблюдение интересов вкладчиков», — подчеркнул глава комиссии Петерис Путниньш.

 

Директор Центра исследований Высшей банковской школы Андрис Натриньш полагает, что история с ABLV наглядно демонстрирует условный конец некой эпохи. Эта эпоха знаменуется работой с клиентами высокого риска из России, Украины, а также стран Азии и применением спорных бизнес-моделей.

 

«Мы не можем быть уверены, что былые грехи клиентов банка не окажут на него влияние сегодня. Так и произошло. Это были сделки, которые совершались несколько лет назад, и, возможно, банк их мог и не заметить. Кроме того, 90% клиентов учреждения являются клиентами высокого риска, можно сказать, что это рискованная модель работы. Если сложить две эти вещи вместе, то у нас получается закономерный результат», — уверен Натриньш.

LTV7 / Фото
Комментарии (4)
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кот 15:05 17:02:2018

Америкосы гнобят все что связано с Россией.Видно и этот местный банк обонкротят и развалят.

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П у т и н 15:13 17:02:2018

Давно пора прихлопнуть этих бандитов!

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вот - вот 16:00 17:02:2018

KNAB начал обыски у главы Банка Латвии

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vik 16:23 17:02:2018

Vot i hranite posle etogo dengi v banke.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)