Обвинения в отмывании денег и коррупции в адрес латвийского банка ABLV со стороны Минфина США, похоже, уже привели к реальным проблемам. Доступ банка к расчетной системе Visa ограничен. Клиенты не могут снять деньги.

А в самом банке журналисты наблюдали наплыв вкладчиков. ABLV покинул Ассоциацию коммерческих банков, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Хотя с улицы это незаметно, вчера в банке ABLV было многолюдно. Клиенты ждали своей очереди.

По словам представителя ABLV, примерно 1600 клиентов банка уже потеряли возможность использовать платёжную систему Visa: карты не работают.

«В настоящий момент есть ограничения с платежами и работой карт Visa. Это значит, что нельзя рассчитаться и снять деньги из банкоматов. В целом у нас в Латвии выдано 1600 карт. Мы это связываем с долларовыми платежами и паузой в сотрудничестве с платежной системой Visa. Мы сейчас продолжаем переговоры и предоставляем им всю необходимую информацию», — заверил Артур Эглитис, глава Отдела коммуникаций ABLV Bank.

Кроме этого, ABLV Bank временно приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. Причина — нежелание бросать тень на всю банковскую отрасль.

«Надзорная функция — это меньшая часть нашей работы. Наше главное задание — это поддержание стабильности рынка и соблюдение интересов вкладчиков», — подчеркнул глава комиссии Петерис Путниньш.

Директор Центра исследований Высшей банковской школы Андрис Натриньш полагает, что история с ABLV наглядно демонстрирует условный конец некой эпохи. Эта эпоха знаменуется работой с клиентами высокого риска из России, Украины, а также стран Азии и применением спорных бизнес-моделей.

«Мы не можем быть уверены, что былые грехи клиентов банка не окажут на него влияние сегодня. Так и произошло. Это были сделки, которые совершались несколько лет назад, и, возможно, банк их мог и не заметить. Кроме того, 90% клиентов учреждения являются клиентами высокого риска, можно сказать, что это рискованная модель работы. Если сложить две эти вещи вместе, то у нас получается закономерный результат», — уверен Натриньш.