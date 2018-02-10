Сестра Ким Чен Ына покоряет Южную Корею (фото)

На открытии Олимпийских игр сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон встретилась с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает Associated Press.

Она приехала в составе сборной КНДР, «широко улыбалась» в ответ на приветствия и пожала южнокорейскому президенту руку.

Аналитики отмечают, что сестра северокорейского лидера была делегирована на Олимпиаду чтобы продемонстрировать политическую открытость руководства КНДР. Ким Ё Чжон стала первым членом своей семьи, посетившим Южную Корею после войны 1950-1953 года.