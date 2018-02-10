Сестра Ким Чен Ына покоряет Южную Корею (фото)

Она приехала в составе сборной КНДР, «широко улыбалась» в ответ на приветствия и пожала южнокорейскому президенту руку.
Аналитики отмечают, что сестра северокорейского лидера была делегирована на Олимпиаду чтобы продемонстрировать политическую открытость руководства КНДР. Ким Ё Чжон стала первым членом своей семьи, посетившим Южную Корею после войны 1950-1953 года.
В Южную Корею прибыла Ким Е Чжон — младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына https://t.co/JiPKOWCEow pic.twitter.com/zx8qNLHGKC— LIGAnews (@liganews_net) February 9, 2018
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.