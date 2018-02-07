Сестра лидера КНДР приедет на Олимпиаду

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Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен приедет на этой неделе в Южную Корею и в составе высокопоставленной северокорейской делегации посетит церемонию открытия ОИ в Пхенчхане, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.