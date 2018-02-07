Сестра лидера КНДР приедет на Олимпиаду

Отмечается, что Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, станет первым представителем семьи руководства КНДР, который посетит Южную Корею.
Ожидается, что визит северокорейской делегации начнется в пятницу и продлится три дня.
Ранее сообщалось, что официальную делегацию Северной Кореи на Олимпийских играх-2018 возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.
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