Все сестры клана Кардашьян-Дженнер в новой, очень откровенной кампании Calvin Klein. Хлое и Кайли позируют на ранних сроках беременности.

Ким Кардашьян и ее сестры — Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли — стали новыми лицами рекламной кампании Calvin Klein #MyCalvins. На снимках сестры позируют фотографу Вилли Вандерперру в нижнем белье, джинсах и куртках из денима.

Известно, что Хлое снималась уже беременной. Вполне возможно, Кайли тоже была в положении: на снимках она прикрывает живот рукой и пледом.

Ранее для #MyCalvins снимались Соланж Ноулз, рэпер A$AP Rocky и дети Синди Кроуфорд Кайя и Пресли Гербер.