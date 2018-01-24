Сестры Кардашьян стали героинями новой кампании Calvin Klein(1)

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Люблю!
16:55 23.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Все сестры клана Кардашьян-Дженнер в новой, очень откровенной кампании Calvin Klein. Хлое и Кайли позируют на ранних сроках беременности.

Ким Кардашьян и ее сестры — Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли — стали новыми лицами рекламной кампании Calvin Klein #MyCalvins. На снимках сестры позируют фотографу Вилли Вандерперру в нижнем белье, джинсах и куртках из денима.

 

 

Известно, что Хлое снималась уже беременной. Вполне возможно, Кайли тоже была в положении: на снимках она прикрывает живот рукой и пледом.

 

Ранее для #MyCalvins снимались Соланж Ноулз, рэпер A$AP Rocky и дети Синди Кроуфорд Кайя и Пресли Гербер.

 

 

 

 

 

Glamour / Фото
Комментарии (1)
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Справедливый 18:27 23:01:2018

Во армянки дают,молодцы!

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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

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