Северная и Южная Корея отправятся на Олимпиаду под одним флагом(2)

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Герман Бергер
18:40 17.01.2018
В мире / Политика

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд под единым флагом на открытии Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает BBC News.

Стороны также согласовали численность спортсменов северокорейской команды. Для этого они провели шесть встреч в демилитаризованной зоне, отмечает РИА Новости.

 

Согласно договоренности, на открытии Игр команды из обоих государств «продемонстрируют стремление к национальному воссоединению». Они пройдут совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

 

Помимо этого, Сеул и Пхеньян сформируют единую команду в женском хоккее, а также проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён. Сообщается, что в олимпийскую команду Северной Кореи войдут 150 человек.

 

Как отмечает «Ёнхап», КНДР и Южная Корея уже выходили под единым флагом на летних Олимпийских играх в Сеуле. Помимо этого, спортсмены из обоих государств проходили вместе на церемониях открытия Игр-2004 в Афинах и зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

 

Зимние Игры в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут с 9 по 27 февраля. В 1988 году Южная Корея также была хозяйкой Олимпиады, которая проходила в Сеуле. Тогда северокорейская команда на Игры не поехала, отмечает агентство.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 18:46 17:01:2018

Окурок в печали, корейцы будут дружить. А рашн моченосцы пойдут под белой простынёй вместо флага

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Александр Шерстобитов 18:52 17:01:2018

Омериканцы готовятся уже во всю бомбить КНДР как уничтожили Ирак, Ливию и т.д.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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