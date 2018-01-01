Северная Корея может отправиться на зимнюю Олимпиаду(1)

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Анатолий Тарасов
16:20 01.01.2018
Спорт / Олимпиада

Власти Южной Кореи приветствовали заявления КНДР о готовности направить своих спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду.

«Мы приветствуем тот факт, что Ким Чен Ын выразил готовность направить делегацию спортсменов и предложил переговоры», — цитирует агентство «Ренхап» заявление канцелярии президента Южной Кореи.

 

«Успешный старт Игр будет содействовать стабильности не только на Корейском полуострове, — отмечается в документе, — но и в целом в Восточной Азии и в остальных частях света».

 

В оргкомитете Олимпиады также позитивно отреагировали на готовность Пхеньяна участвовать в соревнованиях, назвав такое развитие событий «новогодним подарком».

 

В свою очередь, в связанном с южнокорейскими разведслужбами государственном Институте стратегии национальной безопасности предположили, что в обмен на участие в Олимпиаде КНДР может потребовать, в частности, отмены южнокорейских санкций и возобновления совместных экономических проектов. «Нельзя исключать, что КНДР попросит Сеул отменить экономические санкции и возобновить проекты по экономическому сотрудничеству, а также — поставки гуманитарной помощи», — отмечается в докладе института.

 

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам заявил, что готов начать переговоры по вопросу об отправке северокорейских спортсменов в Пхенчхан. «Я искренне надеюсь, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно. Мы готовы принимать для этого меры, в том числе — отправить туда наших спортсменов», — сказал он.

 

Ким Чен Ын добавил: «Власти Севера и Юга должны встретиться и обсудить эту тему в недалеком будущем».

 

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

 

Как сообщалось ранее, российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись «Олимпийский спортсмен из России».

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Forward looking 16:36 01:01:2018

Это заявление идёт одним блоком с другим заявлением, которое гласит, что Ким Чен Ын заявил о завершении создания в КНДР ядерных сил.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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