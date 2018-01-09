Северная Корея отправит на Олимпиаду «делегацию высокого ранга»(4)

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Анатолий Тарасов
09:16 09.01.2018
Спорт / Олимпиада

Северная Корея на переговорах с Югом, которые начались во вторник, заявила о планах КНДР отправить на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане «делегацию высокого ранга», сообщили СМИ Южной Кореи.

Северокорейские представители также проинформировали, что пришлют группы артистов и спортсменов, которые выступят со специальными номерами в рамках культурной программы на играх.

 

Южнокорейская делегация на переговорах подняла вопрос о воссоединении разделенных границей семей.

 

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.

 

Как сообщили южнокорейские СМИ, глава делегации КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон — заявил журналистам, что надеется, что «все пройдет хорошо».

 

Во вступительном слове он предположил, что переговоры пройдут в «искренней атмосфере».

 

Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, возглавляющий делегацию Юга, по пути к месту переговоров заявил сопровождающим его журналистам: «Мы сегодня начинаем переговоры, чтобы обсудить участие Северной Кореи в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, а также вопросы улучшения межкорейских отношений».

Интерфакс / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 09:22 09:01:2018

Augsta ranga debīlus politiķus. Citu ziemeļkorejā nav.

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ыыы 10:52 09:01:2018

Augsta ranga debīlus politiķus..Citu Latvijā nav.

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narod 09:28 09:01:2018

rzu nemagu vysokava ranga ha ha ha bratany akurka ha ha ha

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CCCP 09:34 09:01:2018

А этот глист из Швеции коментирует!!! Точно тролем работает за дерьмо.

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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