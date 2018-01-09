Северокорейские представители также проинформировали, что пришлют группы артистов и спортсменов, которые выступят со специальными номерами в рамках культурной программы на играх.
Южнокорейская делегация на переговорах подняла вопрос о воссоединении разделенных границей семей.
Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.
Как сообщили южнокорейские СМИ, глава делегации КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон — заявил журналистам, что надеется, что «все пройдет хорошо».
Во вступительном слове он предположил, что переговоры пройдут в «искренней атмосфере».
Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, возглавляющий делегацию Юга, по пути к месту переговоров заявил сопровождающим его журналистам: «Мы сегодня начинаем переговоры, чтобы обсудить участие Северной Кореи в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, а также вопросы улучшения межкорейских отношений».
Augsta ranga debīlus politiķus. Citu ziemeļkorejā nav.« ответить
Augsta ranga debīlus politiķus..Citu Latvijā nav.« ответить
rzu nemagu vysokava ranga ha ha ha bratany akurka ha ha ha« ответить
А этот глист из Швеции коментирует!!! Точно тролем работает за дерьмо.« ответить