«Северный поток — 2» продолжает расти, несмотря на то что некоторые этим недовольны. Но желание получать энергию без перебоев оказывается в Европе сильнее политических разногласий.

Германия дала согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих водах, а значит, транзит через Украину скоро не будет нужен, и никаких газовых дел Киев с Москвой может не иметь. Но на Украине таким положением дел недовольны. Независимость независимостью, а деньги за транзит получать все же хочется. В «Нафтогазе» собираются мешать строительству и беспокоятся, что для этого остается все меньше времени.

Впрочем, конкретных мер не называют. Наверное, потому что Киев и не может ничего сделать. Но в борьбу включилась и Польша. Она призывает США ввести против газопровода санкции. Против всего уже вводили, даже против Кремля готовят, ну а «Северный поток-2» будто сам просится. Однако Вашингтон, пусть и поддержав гнев Варшавы, новых ограничений пока не обещает.

Было бы, наверное, странно ограничивать поставки российского газа в одном направлении, когда тот же газ другим путем идет в те же США. Если только не запланировать какой-нибудь безумный реверс: перекрыть прямой путь и поставлять тот же газ, но через Америку. Такой вариант, конечно, никого не устроит, вероятно, и сами США, ведь если они начнут давить на Европу и насильно прерывать строительство, это может перерасти в серьезный кризис. Поэтому в Германии такие резкие заявления никакой серьезной реакции пока не вызывают.

Хорошо, что понимают это и во многих странах ЕС. Австрийские энергетики, например, призвали Еврокомиссию обратить внимание на положительные стороны «Северного потока-2» вместо того, чтобы проявлять к нему недоверие, и напомнили, что он создан для Европы и для безопасности европейского энергетического рынка. Так что заинтересованы все, кроме, пожалуй, США, которые подначивают Польшу и Украину. Но ничего перекрыть они все равно не могут.

Мария Балябина