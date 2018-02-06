«Северный поток — 2» продолжает расти(5)

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Анатолий Тарасов
10:29 06.02.2018
Экономика / Энергетика

«Северный поток — 2» продолжает расти, несмотря на то что некоторые этим недовольны. Но желание получать энергию без перебоев оказывается в Европе сильнее политических разногласий.

Германия дала согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих водах, а значит, транзит через Украину скоро не будет нужен, и никаких газовых дел Киев с Москвой может не иметь. Но на Украине таким положением дел недовольны. Независимость независимостью, а деньги за транзит получать все же хочется. В «Нафтогазе» собираются мешать строительству и беспокоятся, что для этого остается все меньше времени.

 

Впрочем, конкретных мер не называют. Наверное, потому что Киев и не может ничего сделать. Но в борьбу включилась и Польша. Она призывает США ввести против газопровода санкции. Против всего уже вводили, даже против Кремля готовят, ну а «Северный поток-2» будто сам просится. Однако Вашингтон, пусть и поддержав гнев Варшавы, новых ограничений пока не обещает.

 

Было бы, наверное, странно ограничивать поставки российского газа в одном направлении, когда тот же газ другим путем идет в те же США. Если только не запланировать какой-нибудь безумный реверс: перекрыть прямой путь и поставлять тот же газ, но через Америку. Такой вариант, конечно, никого не устроит, вероятно, и сами США, ведь если они начнут давить на Европу и насильно прерывать строительство, это может перерасти в серьезный кризис. Поэтому в Германии такие резкие заявления никакой серьезной реакции пока не вызывают.

 

Хорошо, что понимают это и во многих странах ЕС. Австрийские энергетики, например, призвали Еврокомиссию обратить внимание на положительные стороны «Северного потока-2» вместо того, чтобы проявлять к нему недоверие, и напомнили, что он создан для Европы и для безопасности европейского энергетического рынка. Так что заинтересованы все, кроме, пожалуй, США, которые подначивают Польшу и Украину. Но ничего перекрыть они все равно не могут.

 

 

Мария Балябина

Sputnik / Фото
Комментарии (5)
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ЖЫденько 10:39 06:02:2018

Пиндосов поддерживают только Польша и Укропия,
остальная Европа против пиндосов.

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ИвАн 10:49 06:02:2018

это конец скакуасам, хе-хе, нахлебникам ни копейки с транзита, скачите дальше кастрюлеголовые це европа

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шРаПнель нр5 11:48 06:02:2018

Про Объединённые Проебалтийские Вымираты забыл.

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333 10:49 06:02:2018

Ну вот он близится кирдык,, бандеровцы привыкли топить печки,, конскими какашками,, а цивильный украинец,, газа захочетт..

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Ivan 12:00 06:02:2018

Строительство идёт по графику, вопли ущербных никого не интересуют, энергобезопасность европейских стран основная задача. К счастью, воровать газ и шантажировать европейские государства укробандеровская хунта не может, прибалтийская лживая пропаганда также потерпела фиаско. Формула прежняя, цена газа привязана к цене нефти, деньги на счету газ в трубе. Исключение давние надёжные проверенные временем партнёры, - особые условия поставок газа оговариваются заранее.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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