Польша надеется проложить собственный газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря. В Варшаве уверяют, что их труба станет альтернативой российскому «Северному потоку — 2». Впрочем, пока партнеры не спешат резервировать мощности Baltic Pipe, а эксперты сомневаются в экономической целесообразности проекта.

Польская партия «Право и справедливость» объявила о необходимости строительства газопровода Baltic Pipe («Балтийский трубопровод») из Дании. Очевидно, что это скорее политическое заявление, а судьбу проекта будет решать правительство.

Планы обзавестись собственным газопроводом Польша вынашивает уже несколько лет. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о совместной реализации проекта Baltic Pipe, чтобы поставлять европейским потребителям топливо по доступной цене и создать в районе Балтики и Восточной Европы «устойчивые, диверсифицированные, безопасные и надежные рынки газа». Подрядчиками выступают польская компания GAZ-System и датская Energinet.dk.

Расчетный срок ввода в эксплуатацию польской трубы — 2022 год — выбран неслучайно. К этому времени закончится контракт с «Газпромом», и Польша намерена заместить российский трубопроводный газ норвежским, а также американским СПГ.

Цена вопроса — примерно 1,7 миллиарда евро. Больше половины затрат готова взять на себя польская компания Gaz-System, еще 400 миллионов евро обещала выделить Еврокомиссия. Но Брюссель неожиданно охладел к проекту.

«По последним данным, сумма, которую готова выделить ЕК, сократилась более чем в десять раз — до 33 миллионов евро», — сообщила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Эксперты объясняют решение еврочиновников тем, что технический проект пока не подготовлен. Поэтому оценки инвестиций абстрактны. Если дело все-таки дойдет до строительства, то расходы почти наверняка намного превысят предварительные расчеты.

«Начальная смета подводного трубопровода почти всегда увеличивается в 1,5-2 раза в силу целого ряда обстоятельств: условий прокладки, затрат на дополнительное оборудование и так далее», — пояснил профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Щербанин.

Логика Еврокомиссии, урезавшей обещанные инвестиции в польский газопровод до символической величины, объясняется невостребованностью проекта. Кроме Польши и Норвегии, которая не прочь потеснить Россию на газовом рынке Восточной и Центральной Европы, Baltic Pipe мало кому интересен. Его расчетная мощность — 10 миллиардов кубометров в год. Но пока труба гарантированно заполнена лишь на пятую часть: польская госкомпания PGNiG, выполняя предписание правительства, зарезервировала ежегодную прокачку газа в объеме чуть более двух миллиардов кубометров. Клиентов среди иностранных компаний найти не удается.

Даже министр по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский в конце 2017 года констатировал, что на второй этап процедуры резервирования пропускных возможностей Baltic Pipe не зарегистрировался никто, кроме PGNiG. Однако нулевой интерес зарубежных энергокомпаний к проекту не помешал представителям Gaz-System заявить, что у инвестициий в Baltic Pipe большие перспективы и это якобы доказывают результаты экономических тестов.

Прохладное отношение ЕС к амбициозному польскому проекту понятно. Варшава и Копенгаген несколько лет обсуждали, зачем вообще нужна эта труба. Когда-то ее надеялись подключить к газопроводу Skanled, который должен был поставлять норвежский газ с шельфовых месторождений в Данию, Швецию и далее в Польшу. Но в 2009-м Skanled приказал долго жить.

Тогда возникла идея развернуть транзит газа по Baltic Pipe с востока на запад. Польша рассчитывала заполнить трубу топливом из регазификационного СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Дания была не прочь получать по этому газопроводу российский газ.

Однако газопровод «Северный поток — 2», строительство которого запланировано на лето текущего года, ставит крест на планах Польши зарабатывать на спекуляции чужим газом. Дания же сможет получать российское голубое топливо из Германии, что снизит ее интерес к Baltic Pipe.