Польская партия «Право и справедливость» объявила о необходимости строительства газопровода Baltic Pipe («Балтийский трубопровод») из Дании. Очевидно, что это скорее политическое заявление, а судьбу проекта будет решать правительство.
Планы обзавестись собственным газопроводом Польша вынашивает уже несколько лет. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о совместной реализации проекта Baltic Pipe, чтобы поставлять европейским потребителям топливо по доступной цене и создать в районе Балтики и Восточной Европы «устойчивые, диверсифицированные, безопасные и надежные рынки газа». Подрядчиками выступают польская компания GAZ-System и датская Energinet.dk.
Расчетный срок ввода в эксплуатацию польской трубы — 2022 год — выбран неслучайно. К этому времени закончится контракт с «Газпромом», и Польша намерена заместить российский трубопроводный газ норвежским, а также американским СПГ.
Цена вопроса — примерно 1,7 миллиарда евро. Больше половины затрат готова взять на себя польская компания Gaz-System, еще 400 миллионов евро обещала выделить Еврокомиссия. Но Брюссель неожиданно охладел к проекту.
«По последним данным, сумма, которую готова выделить ЕК, сократилась более чем в десять раз — до 33 миллионов евро», — сообщила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Эксперты объясняют решение еврочиновников тем, что технический проект пока не подготовлен. Поэтому оценки инвестиций абстрактны. Если дело все-таки дойдет до строительства, то расходы почти наверняка намного превысят предварительные расчеты.
«Начальная смета подводного трубопровода почти всегда увеличивается в 1,5-2 раза в силу целого ряда обстоятельств: условий прокладки, затрат на дополнительное оборудование и так далее», — пояснил профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Щербанин.
Логика Еврокомиссии, урезавшей обещанные инвестиции в польский газопровод до символической величины, объясняется невостребованностью проекта. Кроме Польши и Норвегии, которая не прочь потеснить Россию на газовом рынке Восточной и Центральной Европы, Baltic Pipe мало кому интересен. Его расчетная мощность — 10 миллиардов кубометров в год. Но пока труба гарантированно заполнена лишь на пятую часть: польская госкомпания PGNiG, выполняя предписание правительства, зарезервировала ежегодную прокачку газа в объеме чуть более двух миллиардов кубометров. Клиентов среди иностранных компаний найти не удается.
Даже министр по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский в конце 2017 года констатировал, что на второй этап процедуры резервирования пропускных возможностей Baltic Pipe не зарегистрировался никто, кроме PGNiG. Однако нулевой интерес зарубежных энергокомпаний к проекту не помешал представителям Gaz-System заявить, что у инвестициий в Baltic Pipe большие перспективы и это якобы доказывают результаты экономических тестов.
Прохладное отношение ЕС к амбициозному польскому проекту понятно. Варшава и Копенгаген несколько лет обсуждали, зачем вообще нужна эта труба. Когда-то ее надеялись подключить к газопроводу Skanled, который должен был поставлять норвежский газ с шельфовых месторождений в Данию, Швецию и далее в Польшу. Но в 2009-м Skanled приказал долго жить.
Тогда возникла идея развернуть транзит газа по Baltic Pipe с востока на запад. Польша рассчитывала заполнить трубу топливом из регазификационного СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Дания была не прочь получать по этому газопроводу российский газ.
Однако газопровод «Северный поток — 2», строительство которого запланировано на лето текущего года, ставит крест на планах Польши зарабатывать на спекуляции чужим газом. Дания же сможет получать российское голубое топливо из Германии, что снизит ее интерес к Baltic Pipe.
а как же хохлы? пшеки харкнули хохлам в мордасы« ответить
Прибалтике от дохлого осла уши« ответить
Польше и Украине от дохлого осла газы
Амерам от дохлого осла х...й
Житель установил в заборе прекрасную калитку, но его сосед из- за ненависти к нему продолжает назло лазить через забор.« ответить
Харкают в мордасы все только россии и русским....с ничтожествами только так и надо....хйо ла ла ла ла« ответить
ваня я вчера твоей мамаше шмаре на харю кончил))твоя нация же любит когда русские им на харю кончают?))« ответить
А ты в курсе,м у д а к.что Россия может харкнуть ядерной бомбой?« ответить
Про "Периметр" что-нибудь слышал?
На то и есть у нас НАТО что бы скоторусь только скулила квакала и брызгала слюной...« ответить
Никакая ната вам не поможет« ответить
Пустые разговоры никому ненужны, энергобезопасность европейских стран не строится на домыслах и фантазиях, Газпром надёжен - основная причина выбора стратегического партнера.Десятилетия безупречной работы говорят сами за себя, но для латышей, всегда хорошая новость - деньги на счету газ в трубе.« ответить
А меня больше интересует откуда в этом трубопроводе газ будет появляться и куда и откуда перекачиваться?! Или просто надо трубу, а газ сам будет в ней появляться и течь в обе стороны?! :)« ответить
И, видимо, чтобы профинансировать этот идиотский проект, пшеки намерены требовать компенсации с России за Сусанина! :)
"В министерстве иностранных дел Польши озвучили требование к России, которому впору быть неудачной шуткой. Но в действительности всё серьёзно: польская сторона намерена добиться от РФ денежной компенсации за события 1613 года, когда русский национальный герой, крестьянин Иван Сусанин завёл в густой лес «много тысяч поляков» и погубил их, отказавшись показывать верный путь обратно.
О планах потребовать выплату от РФ заявил во время конференции по безопасности в немецком Мюнхене бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына. По его словам, Россия уже пять сотен лет проводить неугодную Западу политику, противопоставляет себя всему миру, но при этом ещё ни разу никому ничего не компенсировала. Польское государство сильнее всех других стран ощутило на себе последствия российских действий, отметил Схетына."
Поляков прибалты покусали, обезумели, несут галиматью , но в Калининградскую область активно инвестируют, в яблоневые сады тоже , видать не все поляки инфецированы , здравомыслие существует, вот только чтобы коричневая чума всех поляков не накрыла, а то кырдык им всем сразу-же настанет, как прибалты в нищете дохнуть как мухи будут.« ответить
А разве скоты построили северный поток 2????и не построят...так что пусть поляки строят свой..« ответить
нет, скоты только могут блеять о своих бурных фантазиях и желаниях.« ответить
тупорылым никак не хочется верить, что поток 2 это вопрос времени, требуемый на его строительство.
скачите хлопцы, скачите. в свое прекрасное далеко.
северный поток2 хотят сами немцы, а ты скакуас одевай кастрюлю и на майдан« ответить
сосите пиндосовский куй, шавки« ответить
Все кто отказались сосать Мамину сисю,сосут папину(звёздно-полосатую)писю.« ответить
Потому в россии и живут одни соссияне...быдло..« ответить
Хлебало закрой« ответить
ванюша приезжай еще к нам ты хорошо сосешь.« ответить
Неа...не строили) Скоты к северному потоку 2 вообще никакого отношения не имеют)) Более того им скоро про газовые трубы вообще ток диды у костра байки гутарить будут..тип, было времечеко да любовь к панскому сапогу оттаскала за чубы)))))« ответить
Не только на Польше крест но и прибалтийских американских прихлебалах.Пусть газ из Америки берут,который она покупает в...РОССИИ.« ответить