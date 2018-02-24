«Газопровод Путина» может вылиться в лишние расходы для потребителей в Германии, предостерегает немецкий журнал Der Spiegel.
Строительство запланированного газопровода «Северный поток — 2» ведёт к повышению цен для Германии, сообщается в статье. Автор ссылается на правительственные данные, согласно которым его страна должна построить соединительный участок газопровода стоимостью €2,7 млрд, благодаря чему российский газ будет распределяться в Германии и направляться дальше, в Чехию.
Как минимум часть расходов в конечном итоге ляжет на плечи немецких потребителей, уверяет издание. На самом деле средства в развитие инфраструктуры должны быть получены от крупных предприятий, которые будут использовать газопровод. Однако они, в свою очередь, могут попытаться вернуть потраченные деньги за счёт потребителей, подчёркивает немецкий журнал.
«Северный поток — 2» позволит увеличить объёмы газа, транспортируемого из России в ЕС. Как напоминает издание, строительством нового газопровода с пропускной способностью 55 млрд куб.м газа в год занимаются российский государственный концерн «Газпром» и многие европейские компании. В Евросоюзе этот проект вызывает немало споров. В первую очередь восточноевропейские страны решительно противятся прокладке газопровода. Немецкое правительство, напротив, его поддерживает.
В 2018 году планируется начать работы по прокладке «Северного потока — 2». В конце 2019 года первые кубометры российского газа могут хлынуть по новому газопроводу в Германию.
Зелёные критикуют высокие расходы, которые этот проект должен принести потребителям, отмечает немецкий журнал. «Северный поток — 2» подрывает не только европейское единство и наши климатические цели, он ещё и будет безбожно дорогим для Германии», — считает заместитель председателя фракции зелёных Оливер Кришер.
Федеральное сетевое агентство ФРГ, ведущее надзор за строительством новых объектов инфраструктуры в этой сфере, не даёт комментариев по поводу внутренних данных немецкого правительства о стоимости газопровода, подчёркивает Der Spiegel.
КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ ГАЗА« ответить
ДЛЯ
НЕМЕЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ КОНЕЧНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РФ и ФРГ...
СТАТЬЯ НИ О ЧЁМ....
Баран, ты хоть статью прочитай.« ответить
Не было у Германии проблем, надо было с Москвой связаться.« ответить
nu da. do togo oni gazom ne polzovalis. resili poprobovatj gaz iz Moskvi i popali na babki.« ответить
eto ti tak govorish.
Что Германии надо покупать у Грибаускайте или везти из Штатов?« ответить
ШАША ИДИ В БУНДЕСТАГ...РАССКАЖИ ФСЁ НЕМЦАМ КАК ЕСТЬ...« ответить
МОЖКА ОНИ ТЕБЕ ВАЗЕЛИНУ ДАДУТ...
Es jau rakstīju, ka gāzesvada celtniecība neatbilst ES interesēm! Tā ir drauds ES ekonomikai!« ответить
Как нибудь без тебя разберутся« ответить
Зелёным лишь бы балаболить« ответить