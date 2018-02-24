«Северный поток — 2» ударит по Германии(12)

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Анатолий Тарасов
16:15 24.02.2018
Экономика / Энергетика

Проект «Северного потока — 2» потребует от Германии строительства дополнительного связующего участка газопровода стоимостью €2,7 млрд. Профинансировать его должны крупные компании, которые будут пользоваться новой инфраструктурой, однако они наверняка компенсируют затраты, увеличив для немецких потребителей цены на электроэнергию.

«Газопровод Путина» может вылиться в лишние расходы для потребителей в Германии, предостерегает немецкий журнал Der Spiegel.

 

Строительство запланированного газопровода «Северный поток — 2» ведёт к повышению цен для Германии, сообщается в статье. Автор ссылается на правительственные данные, согласно которым его страна должна построить соединительный участок газопровода стоимостью €2,7 млрд, благодаря чему российский газ будет распределяться в Германии и направляться дальше, в Чехию.

 

Как минимум часть расходов в конечном итоге ляжет на плечи немецких потребителей, уверяет издание. На самом деле средства в развитие инфраструктуры должны быть получены от крупных предприятий, которые будут использовать газопровод. Однако они, в свою очередь, могут попытаться вернуть потраченные деньги за счёт потребителей, подчёркивает немецкий журнал.

 

«Северный поток — 2» позволит увеличить объёмы газа, транспортируемого из России в ЕС. Как напоминает издание, строительством нового газопровода с пропускной способностью 55 млрд куб.м газа в год занимаются российский государственный концерн «Газпром» и многие европейские компании. В Евросоюзе этот проект вызывает немало споров. В первую очередь восточноевропейские страны решительно противятся прокладке газопровода. Немецкое правительство, напротив, его поддерживает.

 

В 2018 году планируется начать работы по прокладке «Северного потока — 2». В конце 2019 года первые кубометры российского газа могут хлынуть по новому газопроводу в Германию.

 

Зелёные критикуют высокие расходы, которые этот проект должен принести потребителям, отмечает немецкий журнал. «Северный поток — 2» подрывает не только европейское единство и наши климатические цели, он ещё и будет безбожно дорогим для Германии», — считает заместитель председателя фракции зелёных Оливер Кришер.

 

Федеральное сетевое агентство ФРГ, ведущее надзор за строительством новых объектов инфраструктуры в этой сфере, не даёт комментариев по поводу внутренних данных немецкого правительства о стоимости газопровода, подчёркивает Der Spiegel.

RT / Фото
Комментарии (12)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:20 24:02:2018

КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ ГАЗА
ДЛЯ
НЕМЕЦКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ КОНЕЧНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РФ и ФРГ...
СТАТЬЯ НИ О ЧЁМ....

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Совет 18:19 24:02:2018

Баран, ты хоть статью прочитай.

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Саня 16:29 24:02:2018

Не было у Германии проблем, надо было с Москвой связаться.

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janka 16:33 24:02:2018

nu da. do togo oni gazom ne polzovalis. resili poprobovatj gaz iz Moskvi i popali na babki.
eto ti tak govorish.

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А ты дурачек думаешь, 17:43 24:02:2018

Что Германии надо покупать у Грибаускайте или везти из Штатов?

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латышской петушне И их союзникам... 16:34 24:02:2018

ШАША ИДИ В БУНДЕСТАГ...РАССКАЖИ ФСЁ НЕМЦАМ КАК ЕСТЬ...
МОЖКА ОНИ ТЕБЕ ВАЗЕЛИНУ ДАДУТ...

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Latviešu patriots 16:57 24:02:2018

Es jau rakstīju, ka gāzesvada celtniecība neatbilst ES interesēm! Tā ir drauds ES ekonomikai!

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ыыы 19:00 24:02:2018

Как нибудь без тебя разберутся

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К. А. Ин 16:58 24:02:2018

Зелёным лишь бы балаболить

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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