Проект «Северного потока — 2» потребует от Германии строительства дополнительного связующего участка газопровода стоимостью €2,7 млрд. Профинансировать его должны крупные компании, которые будут пользоваться новой инфраструктурой, однако они наверняка компенсируют затраты, увеличив для немецких потребителей цены на электроэнергию.

«Газопровод Путина» может вылиться в лишние расходы для потребителей в Германии, предостерегает немецкий журнал Der Spiegel.

Строительство запланированного газопровода «Северный поток — 2» ведёт к повышению цен для Германии, сообщается в статье. Автор ссылается на правительственные данные, согласно которым его страна должна построить соединительный участок газопровода стоимостью €2,7 млрд, благодаря чему российский газ будет распределяться в Германии и направляться дальше, в Чехию.

Как минимум часть расходов в конечном итоге ляжет на плечи немецких потребителей, уверяет издание. На самом деле средства в развитие инфраструктуры должны быть получены от крупных предприятий, которые будут использовать газопровод. Однако они, в свою очередь, могут попытаться вернуть потраченные деньги за счёт потребителей, подчёркивает немецкий журнал.

«Северный поток — 2» позволит увеличить объёмы газа, транспортируемого из России в ЕС. Как напоминает издание, строительством нового газопровода с пропускной способностью 55 млрд куб.м газа в год занимаются российский государственный концерн «Газпром» и многие европейские компании. В Евросоюзе этот проект вызывает немало споров. В первую очередь восточноевропейские страны решительно противятся прокладке газопровода. Немецкое правительство, напротив, его поддерживает.

В 2018 году планируется начать работы по прокладке «Северного потока — 2». В конце 2019 года первые кубометры российского газа могут хлынуть по новому газопроводу в Германию.

Зелёные критикуют высокие расходы, которые этот проект должен принести потребителям, отмечает немецкий журнал. «Северный поток — 2» подрывает не только европейское единство и наши климатические цели, он ещё и будет безбожно дорогим для Германии», — считает заместитель председателя фракции зелёных Оливер Кришер.

Федеральное сетевое агентство ФРГ, ведущее надзор за строительством новых объектов инфраструктуры в этой сфере, не даёт комментариев по поводу внутренних данных немецкого правительства о стоимости газопровода, подчёркивает Der Spiegel.