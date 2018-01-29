СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций

Лента новостей
Русский след в порно Рижский зеленый берет Мужчина, переспавший с 4-летней девочкой: Я думал, что ей 18 лет В Смарде поезд столкнулся с автомобилем! Погибла женщина-водитель Зачем Рига отбирает избирателей у Путина Российских паралимпийцев отказались помиловать Политик: в Латвии голосуют за сволочей, лишь бы за своих СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций Латвия закупит мины для низколетящих вертолетов
Eще в разделе
Латвийских продавцов ждет повышение зарплат Россия — крупнейший инвестор Латвии Трамп пытается спасти доллар Антироссийский ошейник задушит Балтию Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад
Виталий Вавилкин
14:26 29.01.2018
Экономика / Социальная экономика

За несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций Служба госдоходов (СГД) сможет применять денежные штрафы в размере от 25 до 700 евро. Это предусмотрено поправками к Кодексу административных нарушений, которые сегодня одобрил комитет Кабинета министров.

Правительственный комитет сегодня одобрил также поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым СГД, зафиксировав в информационной системе подлежащую вскоре подаче налоговую или информационную декларацию, за пять дней до срока ее подачи отправляет налогоплательщику напоминание с информацией о том, что за несоблюдение срока подачи декларации предусмотрена административная ответственность.

 

За опоздание с подачей налоговой декларации на срок до 10 дней планируется установить штраф в размере от 20 до 70 евро, от 11 до 20 дней — в размере 70-150 евро, от 21 до 30 дней — в размере 150-280 евро, более 30 дней — в размере 280-700 евро.

 

За нарушение срока подачи декларации о работниках, которая подается о приступивших к работе лицах, или ее неподачу будет предусмотрен денежный штраф в размере от 140 до 500 eвро для физических и от 350 до 7100 евро для юридических лиц.

 

За нарушение установленного нормативными актами срока подачи информационной декларации или ее неподачу будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 150 евро.

 

Поправки еще должен рассмотреть Сейм. Планируется, что они вступят в силу 1 января 2019 года.

LETA / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV