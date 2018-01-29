СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций

Правительственный комитет сегодня одобрил также поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым СГД, зафиксировав в информационной системе подлежащую вскоре подаче налоговую или информационную декларацию, за пять дней до срока ее подачи отправляет налогоплательщику напоминание с информацией о том, что за несоблюдение срока подачи декларации предусмотрена административная ответственность.
За опоздание с подачей налоговой декларации на срок до 10 дней планируется установить штраф в размере от 20 до 70 евро, от 11 до 20 дней — в размере 70-150 евро, от 21 до 30 дней — в размере 150-280 евро, более 30 дней — в размере 280-700 евро.
За нарушение срока подачи декларации о работниках, которая подается о приступивших к работе лицах, или ее неподачу будет предусмотрен денежный штраф в размере от 140 до 500 eвро для физических и от 350 до 7100 евро для юридических лиц.
За нарушение установленного нормативными актами срока подачи информационной декларации или ее неподачу будет предусмотрен штраф в размере от 15 до 150 евро.
Поправки еще должен рассмотреть Сейм. Планируется, что они вступят в силу 1 января 2019 года.
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