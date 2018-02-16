СГД: часть таксистов в Риге работает, не имея водительских прав(1)

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Виталий Вавилкин
13:15 16.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Часть таксистов в Риге перевозит пассажиров, не имея действительных водительских прав и на автомашинах, не прошедших техосмотр, показал проведенный Службой госдоходов (СГД) и полицией Рижского самоуправления рейд, сообщили в СГД.

В ходе рейда в 48 контрольных поездках было выявлено 81 нарушение.

 

Самые частые нарушения — не выдача чеков и не включение счетчика во время поездки. В 14 случаях в такси были установлены счетчики, не отвечающие техническим требованиям, некоторые таксисты не имели полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и не прошли техосмотр автомашины. Были выявлены также водители, перевозившие пассажиров, не имея действительных водительских прав.

 

Многие автоводители, используя мобильные приложения, возможно, по незнанию, оказывают услуги нелегально — без лицензии, не зарегистрировав трудовые отношения или хозяйственную деятельность, за что полагается штраф.

 

В ходе проверки СГД изъяла три транспортных средства. До принятие решений по делам об административных нарушениях они будут храниться в Госагентстве обеспечения.

 

По выявленным в ходе рейда нарушениям начаты дела об административных нарушениях.

 

Рейд проводился 9-11 февраля 2018 года.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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ещё и лосей рижских сбивают регулярно 13:58 16:02:2018

А вообще это давно уже убыточный бизнес. Народ обнищал вконец, клиеннтов мало, все знакомые «частники» давно плюнули. Мой «личный» такист с опытом более 30-и лет в «панде» в лучшем случае имеет 800€ чистыми за 10 суток. А это 240 часов. В неудачный месяц вообще 600. С радостью бы ушёл спать в охрану, но нет гражданства, не знает латышский язык, судимости по молодости, куча долгов и зависимость от алкоголя. Таких там большинство, в основном зависимые от игровых аппаратов с кучей неоплатных долгов, таким выгоднее работать на конвертных зарплатах. Закончились те времена, когда таксисты в сутки собирали сотню-полторы латов, сейчас народа стало меньше и конкуренция выросла. С сервисом лимузинов аналогичная история, нет заказов, изменились предпочтения бракосочетающихся. Сейчас если заказывают, то в основном автобусы и микроавтобусы. Всё меняется. Машины стали доступны, а бизнес из центра Риги бежит очень активно. Ушаков сделал жизнь бизнеса в центре невыносимой: налоги растут непрогнозированно, стоянки активно ликвидируются, дороги практически повсеместно рассыпались.. Сейчас предприятия активно уходят за город где меньше налоги, бесплатные стоянки и развитое сообщение. Увеселительные заведения «для народа» активно закрываются в центре имеено по тем же причинам. Стоянок нет, расходы растут, население из центра разбегается и их места занимают нищие хуторяне со сгнивших хуторов. Вот и нет никакой активности, центр вымирает. В рабочий день вечером вообще некуда сходить оттянутся кроме гостиницы Латвия, но там цены на всё от воды до проституток просто астрономические для местного уровня жизни.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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