В ходе рейда в 48 контрольных поездках было выявлено 81 нарушение.
Самые частые нарушения — не выдача чеков и не включение счетчика во время поездки. В 14 случаях в такси были установлены счетчики, не отвечающие техническим требованиям, некоторые таксисты не имели полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и не прошли техосмотр автомашины. Были выявлены также водители, перевозившие пассажиров, не имея действительных водительских прав.
Многие автоводители, используя мобильные приложения, возможно, по незнанию, оказывают услуги нелегально — без лицензии, не зарегистрировав трудовые отношения или хозяйственную деятельность, за что полагается штраф.
В ходе проверки СГД изъяла три транспортных средства. До принятие решений по делам об административных нарушениях они будут храниться в Госагентстве обеспечения.
По выявленным в ходе рейда нарушениям начаты дела об административных нарушениях.
Рейд проводился 9-11 февраля 2018 года.
А вообще это давно уже убыточный бизнес. Народ обнищал вконец, клиеннтов мало, все знакомые «частники» давно плюнули. Мой «личный» такист с опытом более 30-и лет в «панде» в лучшем случае имеет 800€ чистыми за 10 суток. А это 240 часов. В неудачный месяц вообще 600. С радостью бы ушёл спать в охрану, но нет гражданства, не знает латышский язык, судимости по молодости, куча долгов и зависимость от алкоголя. Таких там большинство, в основном зависимые от игровых аппаратов с кучей неоплатных долгов, таким выгоднее работать на конвертных зарплатах. Закончились те времена, когда таксисты в сутки собирали сотню-полторы латов, сейчас народа стало меньше и конкуренция выросла. С сервисом лимузинов аналогичная история, нет заказов, изменились предпочтения бракосочетающихся. Сейчас если заказывают, то в основном автобусы и микроавтобусы. Всё меняется. Машины стали доступны, а бизнес из центра Риги бежит очень активно. Ушаков сделал жизнь бизнеса в центре невыносимой: налоги растут непрогнозированно, стоянки активно ликвидируются, дороги практически повсеместно рассыпались.. Сейчас предприятия активно уходят за город где меньше налоги, бесплатные стоянки и развитое сообщение. Увеселительные заведения «для народа» активно закрываются в центре имеено по тем же причинам. Стоянок нет, расходы растут, население из центра разбегается и их места занимают нищие хуторяне со сгнивших хуторов. Вот и нет никакой активности, центр вымирает. В рабочий день вечером вообще некуда сходить оттянутся кроме гостиницы Латвия, но там цены на всё от воды до проституток просто астрономические для местного уровня жизни.« ответить