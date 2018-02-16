Часть таксистов в Риге перевозит пассажиров, не имея действительных водительских прав и на автомашинах, не прошедших техосмотр, показал проведенный Службой госдоходов (СГД) и полицией Рижского самоуправления рейд, сообщили в СГД.

В ходе рейда в 48 контрольных поездках было выявлено 81 нарушение.

Самые частые нарушения — не выдача чеков и не включение счетчика во время поездки. В 14 случаях в такси были установлены счетчики, не отвечающие техническим требованиям, некоторые таксисты не имели полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и не прошли техосмотр автомашины. Были выявлены также водители, перевозившие пассажиров, не имея действительных водительских прав.

Многие автоводители, используя мобильные приложения, возможно, по незнанию, оказывают услуги нелегально — без лицензии, не зарегистрировав трудовые отношения или хозяйственную деятельность, за что полагается штраф.

В ходе проверки СГД изъяла три транспортных средства. До принятие решений по делам об административных нарушениях они будут храниться в Госагентстве обеспечения.

По выявленным в ходе рейда нарушениям начаты дела об административных нарушениях.

Рейд проводился 9-11 февраля 2018 года.