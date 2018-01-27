Вступившие в силу поправки к закону о налогах и пошлинах предусматривают открытый доступ к информации о работодателях, средняя месячная зарплата работников которых не превышает размера минимальной зарплаты в стране.
По данным составленного «SSE Riga» «Индекса теневой экономики в странах Балтии 2009-2016», вторую наибольшую часть (40,2%) удельного веса теневой экономики в Латвии в 2016 году по-прежнему составляли зарплаты «в конвертах».
Как отмечает СГД, из этого исследования следует, что маленькие и новые предприятия пропорционально больше участвуют в теневом предпринимательстве, чем более крупные и старые.
То есть предприятия используют уклонение от уплаты налогов, чтобы достичь известного порога конкурентоспособности, что для них важно, чтобы конкурировать на развитом рынке.
Доступность информации о работодателях, выплачивающих работникам зарплату в размере минимальной месячной зарплаты или ниже, будет способствовать защите прав работников, позволяя им оценить все возможные риски трудоустройства у таких работодателей, отмечает СГД.
Вот и сурпрайс, дорогие "минималки"- предприятия. Вас наше "любимое" правительство, как скунс сожрёт и не подавится! Ждите сюрпрайсов!« ответить
Вот и сурпрайс, дорогие "минималки"- предприятия. Вас наше "любимое" правительство, как скунс сожрёт и не подавится! Ждите сюрпрайсов!!« ответить