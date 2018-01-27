СГД опубликует списки выплачивающих «минималки» предприятий(2)

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Виталий Вавилкин
17:30 26.01.2018
Экономика

С 26 февраля 2018 года Служба госдоходов (СГД) будет раз в месяц (до 25-го числа каждого месяца) публиковать информацию о работодателях, выплачивающих своим работникам зарплату в размере установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или ниже.

Вступившие в силу поправки к закону о налогах и пошлинах предусматривают открытый доступ к информации о работодателях, средняя месячная зарплата работников которых не превышает размера минимальной зарплаты в стране.

 

По данным составленного «SSE Riga» «Индекса теневой экономики в странах Балтии 2009-2016», вторую наибольшую часть (40,2%) удельного веса теневой экономики в Латвии в 2016 году по-прежнему составляли зарплаты «в конвертах».

 

Как отмечает СГД, из этого исследования следует, что маленькие и новые предприятия пропорционально больше участвуют в теневом предпринимательстве, чем более крупные и старые.

 

То есть предприятия используют уклонение от уплаты налогов, чтобы достичь известного порога конкурентоспособности, что для них важно, чтобы конкурировать на развитом рынке.

 

Доступность информации о работодателях, выплачивающих работникам зарплату в размере минимальной месячной зарплаты или ниже, будет способствовать защите прав работников, позволяя им оценить все возможные риски трудоустройства у таких работодателей, отмечает СГД.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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сюрпрайс 18:34 26:01:2018

Вот и сурпрайс, дорогие "минималки"- предприятия. Вас наше "любимое" правительство, как скунс сожрёт и не подавится! Ждите сюрпрайсов!

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сюрпрайс 18:35 26:01:2018

Вот и сурпрайс, дорогие "минималки"- предприятия. Вас наше "любимое" правительство, как скунс сожрёт и не подавится! Ждите сюрпрайсов!!

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Мнение
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