СГД подготовила подарок латвийцам с налоговыми долгами(3)

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Виталий Вавилкин
10:23 02.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Сегодня последний день, когда любой латвиец, у которого накопились долги по налогам, может принять участие в программе налоговой поддержки, уплатив долг, при этом стерев все штрафы за опоздание, сообщили в Службе Государственных доходов (СГД).

Подать заявку на участие в программе могут частные лица и коммерсанты. Программа касается всех видов налогов, исключая налог на недвижимость и налог солидарности.

 

Юридические лица могут заполнить заявления и выслать в СГД, используя электронную систему декларирования (EDS). В свою очередь, физические лица могут сделать это и лично, в любом центре обслуживания СГД.

 

Отметим, что с начала праздничной программы СГД получили 9672 заявок, из которых 7517 были одобрены.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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ин-на 10:30 02:01:2018

пошли на куй выродки!

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шери 13:15 02:01:2018

что с начала праздничной программы СГД получили 9672 заявок,-------------------А кто создал такие условия, загнав в долги?

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470 evro dolg po nalogam 18:33 02:01:2018

легче перечислять по 1 евро в месяц чем записки писать этим мразям пошли нахер шлюхи пидорские

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)