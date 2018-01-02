Подать заявку на участие в программе могут частные лица и коммерсанты. Программа касается всех видов налогов, исключая налог на недвижимость и налог солидарности.
Юридические лица могут заполнить заявления и выслать в СГД, используя электронную систему декларирования (EDS). В свою очередь, физические лица могут сделать это и лично, в любом центре обслуживания СГД.
Отметим, что с начала праздничной программы СГД получили 9672 заявок, из которых 7517 были одобрены.
пошли на куй выродки!« ответить
что с начала праздничной программы СГД получили 9672 заявок,-------------------А кто создал такие условия, загнав в долги?« ответить
легче перечислять по 1 евро в месяц чем записки писать этим мразям пошли нахер шлюхи пидорские« ответить