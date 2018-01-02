Сегодня последний день, когда любой латвиец, у которого накопились долги по налогам, может принять участие в программе налоговой поддержки, уплатив долг, при этом стерев все штрафы за опоздание, сообщили в Службе Государственных доходов (СГД).

Подать заявку на участие в программе могут частные лица и коммерсанты. Программа касается всех видов налогов, исключая налог на недвижимость и налог солидарности.

Юридические лица могут заполнить заявления и выслать в СГД, используя электронную систему декларирования (EDS). В свою очередь, физические лица могут сделать это и лично, в любом центре обслуживания СГД.

Отметим, что с начала праздничной программы СГД получили 9672 заявок, из которых 7517 были одобрены.