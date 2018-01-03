СГД продолжит войну против частных автоторговцев

Введенные в 2017 году меры по очищению автоторговли от мошенников дали первые результаты, но большинство автоторговцев — частных лиц остается в «черной» зоне.

В 2018 году продолжится работа над идентификацией нелегальных торговцев и информирование общества о рисках приобретения авто с фиктивными документами.

«Проблемы на авторынке не новы, они известны уже многие годы, но государственным структурам — Службе госдоходов, Дирекции безопасности дорожного движения, Центру защиты прав потребителей — объединив силы с автоторговцами, платящими налоги, удалось решить несколько задач, тогда как другие задачи еще ждут решения», — говорит президент Автоассоциации Андрис Кулбергс.

По его мнению, методы и стиль торговли подержанными автомашинами остаются на уровне 90-х — «серыми». Речь идет о мошенничестве с НДС, продаже авто с фальшивыми документами и нелегальном предпринимательстве без уплаты налогов. Самая большая проблема в том, что делают это не несколько группировок, а почти все, и это можно приравнять к эпидемии в масштабе всей Латвии.