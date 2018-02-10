«BDO Latvia» исследовало, о каких суммах на счетах европейские банки обязаны сообщать налоговой администрации.
«Директива ЕС, предусматривающая автоматический обмен информацией в налоговой сфере, предусматривает, что финансовые учреждения должны сообщать о финансовых счетах компетентным органам своей страны, и каждая страна устанавливает свой лимит», — рассказал партнер «BDO Latvia» Янис Зелменис.
Этот лимит сравнительно низкий в Латвии и Литве, в Австрии он составляет 50 тыс. евро, в Великобритании – 50 тыс. долларов.
«В ЕС свободное движение капитала, поэтому состоятельные люди, которые не хотят, чтобы банки сообщали о них налоговой администрации, будут открывать счета в других странах ЕС, где порог информирования значительно выше», — считает Зелменис.
Принятые поправки могут дать дополнительных клиентов банкам в других странах ЕС.
sjeli,urodi....edu v germaniju,i tam otkroju scet...« ответить
давно открыл счет в другой стране!лабууусы соссите хуууй!« ответить
Жадность фраера сгубила, а латыши об этом не догадываются« ответить
Знаете почему так резко подорожало золото в последние годы? Его активно скупают. К слову в Латвии золота в продаже не было. Я имею ввиду лом. Да, чена на табло скупок есть, а предложений нет. Сейчас стало легче, украинцы наводнили местный рынок контрабандой и предложения стали появлятся в крупных скупках. Ещё есть рынок контрабандного калининградского янтаря и цены на янтарь взлетели, появилось множество скупок. Заметили сколько антиквариатов появилось в стране. Сейчас достаточно подарить чиновнику картину, кусок золота или янтарь в виде взятки. Но это всё мелочи по сравнению с теми +/-5 миллиардами расхищаемыми ежигодно. Там налоги платятся. В офшоры, где не надо платить за заработанное за границей. А в среде чиновников распространены фиктивные кредитные обязательства. Купил например недвижимость за сотни тысяч через «свой» банк и потом продал с крупным наваром подставному покупателю, задекларировав разницу. Но эти схемы всё сложнее. Занижение цены при покупке за наличные вообще класскика. Вон даже олигарх-рубернатор РФ Каримов попался на этом мошенничестве. И деньги «отмыл» и на налогах сэкономил. А вообще финансовый рынок глобален, сейчас из офшора в офшор деньги переводят свободно, появились криптовалюты. У нас ведь какую крупную фирму не тронь, а выгодополучатели скрываются в офшорах. Однокурсница бывшая работает в фирме по «оптимизации» налогов и прочим финансовым махинациям. Финансовый рынок очень сложен, много разных инструментов. Помните историю Шкеле, который обокрал всю страну, а потом якобы продав всё за вексель скрылся с этим векселем в кармане уплыв на пароме в Швецию.« ответить
Пусть сообщат все остатки в офшорах нашего правительства.« ответить