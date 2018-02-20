Шадурскис добрался до Латгалии(7)

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газета Сегодня
20:40 19.02.2018
газета Сегодня

Министр образования убеждал представителей региона в необходимости поддержать его языковую реформу, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Карлис, лучше отложите эту реформу! Ведь она направлена на конфронтацию!» — заявили министру образования Карлису Шадурскису представители «Согласия» — депутат Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и депутат сейма из комиссии парламента по образованию Андрис Морозов. Этот диалог состоялся во время встречи главы минобраза с руководителями самоуправлений Латгальского региона.

Встреча проходила в Мальтской средней школе. «Символично, что именно в Мальтской средней школе учатся два потока — один на латышском языке, а второй билингвально. У детей, которые учатся на двух языках, нет никаких проблем с латышским. И это еще одно доказательство того, что не нужно ломать хорошо работающую систему!» — заметил Морозов.

 

Но министр образования, как известно, считает иначе. И как можно было понять, часть представителей латгальского региона готова с ним согласиться. Так, Янис Дукшинскис из Латгальской партии считает предлагаемые Шадурскисом изменения правильными и своевременными.

 

Так или иначе, но Шадурскис и коалиция продвигают реформу быстрыми темпами. Как ожидается, уже в этот четверг сейм на пленарном заседании одобрит языковые поправки в первом чтении.

 

Судя по всему, все эти изменения могут быть приняты до конца марта.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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Иварс 20:45 19:02:2018

Шадурскис - молодец! 100% ПОДДЕРЖКА!

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Время вперёд! 22:11 19:02:2018

Шадурика к стенке!

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Саня 21:05 19:02:2018

Не забывайте чётко выводить подписи под каждым законом.

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ДАУГАВПИЛС 21:45 19:02:2018

А Даугавпилс его послал обратно домой за Гаую...

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Latviešu patriots 21:55 19:02:2018

Bet protams, izglītības reforma tiks pieņemta! Varat histēriski riet cik gribat! Ha Ha Ha Ha ha

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увк 22:29 19:02:2018

всему миру посрать глубоко на эту реформу и на эту территорию

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увк 22:24 19:02:2018

да вы задолбали херней страдать, комментаторы
этот вопрос - разменная монета в большой политике

также как вопрос о задержании председателя лат.банка не решался в риге. это большая политика. а не местечковые заебы. на которые всем реально посрать.

как наездда на лат.бенкира, это наеззд на евро.
банкира в латвии самостоятельно даже снять не могут с должности. ну кто из местных будет на него наезжать? даже смешно думать.

тут проходит фронт большой политики. и местные интересы - никто в гавно не ставит.
что в берлине, что в брюсселе, что в париже, что в лондоне, что в москве, что в вашингтоне.
всмем абсолютно посрать. и на территию эту.

включая элиту этой территории, которая прсягнула большим дядям. и у которой семьи и дети живут где-то там далеко. а не здесь.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)