«Карлис, лучше отложите эту реформу! Ведь она направлена на конфронтацию!» — заявили министру образования Карлису Шадурскису представители «Согласия» — депутат Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и депутат сейма из комиссии парламента по образованию Андрис Морозов. Этот диалог состоялся во время встречи главы минобраза с руководителями самоуправлений Латгальского региона.
Встреча проходила в Мальтской средней школе. «Символично, что именно в Мальтской средней школе учатся два потока — один на латышском языке, а второй билингвально. У детей, которые учатся на двух языках, нет никаких проблем с латышским. И это еще одно доказательство того, что не нужно ломать хорошо работающую систему!» — заметил Морозов.
Но министр образования, как известно, считает иначе. И как можно было понять, часть представителей латгальского региона готова с ним согласиться. Так, Янис Дукшинскис из Латгальской партии считает предлагаемые Шадурскисом изменения правильными и своевременными.
Так или иначе, но Шадурскис и коалиция продвигают реформу быстрыми темпами. Как ожидается, уже в этот четверг сейм на пленарном заседании одобрит языковые поправки в первом чтении.
Судя по всему, все эти изменения могут быть приняты до конца марта.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
Шадурскис - молодец! 100% ПОДДЕРЖКА!« ответить
Шадурика к стенке!« ответить
Не забывайте чётко выводить подписи под каждым законом.« ответить
А Даугавпилс его послал обратно домой за Гаую...« ответить
Bet protams, izglītības reforma tiks pieņemta! Varat histēriski riet cik gribat! Ha Ha Ha Ha ha« ответить
всему миру посрать глубоко на эту реформу и на эту территорию« ответить
да вы задолбали херней страдать, комментаторы« ответить
этот вопрос - разменная монета в большой политике
также как вопрос о задержании председателя лат.банка не решался в риге. это большая политика. а не местечковые заебы. на которые всем реально посрать.
как наездда на лат.бенкира, это наеззд на евро.
банкира в латвии самостоятельно даже снять не могут с должности. ну кто из местных будет на него наезжать? даже смешно думать.
тут проходит фронт большой политики. и местные интересы - никто в гавно не ставит.
что в берлине, что в брюсселе, что в париже, что в лондоне, что в москве, что в вашингтоне.
всмем абсолютно посрать. и на территию эту.
включая элиту этой территории, которая прсягнула большим дядям. и у которой семьи и дети живут где-то там далеко. а не здесь.