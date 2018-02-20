Министр образования убеждал представителей региона в необходимости поддержать его языковую реформу, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Карлис, лучше отложите эту реформу! Ведь она направлена на конфронтацию!» — заявили министру образования Карлису Шадурскису представители «Согласия» — депутат Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и депутат сейма из комиссии парламента по образованию Андрис Морозов. Этот диалог состоялся во время встречи главы минобраза с руководителями самоуправлений Латгальского региона.

Встреча проходила в Мальтской средней школе. «Символично, что именно в Мальтской средней школе учатся два потока — один на латышском языке, а второй билингвально. У детей, которые учатся на двух языках, нет никаких проблем с латышским. И это еще одно доказательство того, что не нужно ломать хорошо работающую систему!» — заметил Морозов.

Но министр образования, как известно, считает иначе. И как можно было понять, часть представителей латгальского региона готова с ним согласиться. Так, Янис Дукшинскис из Латгальской партии считает предлагаемые Шадурскисом изменения правильными и своевременными.

Так или иначе, но Шадурскис и коалиция продвигают реформу быстрыми темпами. Как ожидается, уже в этот четверг сейм на пленарном заседании одобрит языковые поправки в первом чтении.

Судя по всему, все эти изменения могут быть приняты до конца марта.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.