Шадурскис: Кремлю выгодно, чтобы молодежь в Латвии не знала госязык(13)

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Тимур Пушкарев
12:30 23.01.2018
Политика / Политики

Кремль заинтересован в том, чтобы в Латвии было как можно больше русскоговорящих молодых людей, которые не знают госязык, потому что тогда они будут жить в российском информационном пространстве и ими будет проще манипулировать посредством кремлевской пропаганды.

Об этом в передаче «900 секунд» на телеканале LNT заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя планы перевода школьного обучения на латышский язык.

 

Он отметил, что язык — этот тот элемент, который объединяет нацию, а «только сплоченная нация может успешно развиваться», поэтому в интересах Латвии добиваться, чтобы живущие в стране люди владели латышским языком.

 

Министр прогнозирует, что и в ближайшем будущем ожидаются протесты против намеченного правительством перевода среднего образования на госязык.

 

«Политически мотивированные протесты есть и будут. Представители Русского союза Латвии уже побывали в Москве, в российской Госдуме. Это хорошо координированное сотрудничество с Кремлем. Естественно, что Москва крайне заинтересована сохранять удельный вес латвийской молодежи — примерно 20%, которая слабо знает государственный язык и поэтому очень подвержена российской пропаганде», — сказал министр.

 

На вопрос о том, какие именно акции протеста ожидаются, Шадурскис ответил, что нужно считаться с обширными дискуссиями в Сейме со стороны оппозиции, а также с акциями у зданий Министерства образования и науки, правительства и Рижского замка.

 

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

 

Подготовленный МОН проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го-6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

 

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

LETA / Фото LETA
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 12:40 23:01:2018

Kārlim Šadurskim pilnīga taisnība. 100%atbalstu.

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Ха! 12:48 23:01:2018

Ну еще бы ты не поддержал этого дауна. Братьев по разуму нужно поддерживать.

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смерш 12:53 23:01:2018

ты патриот с министром - два сапога, пара
и к сожалению таких не мало.

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народ Латвии 12:53 23:01:2018

уберите этого идиота!Не позоритесь, чесслово!

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Дурак ТЫ 12:40 23:01:2018

Шадурик - ЯЗЫК ВРАГА НАДО ЗНАТЬ!!! И РУССКИЕ ЕГО ЗНАЮТ,ЛУЧШЕ ВАС ЛАТЫШЕЙ!!!

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РУССКИЙ 12:43 23:01:2018

Язык ВРАГА НАДО ЗНАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Смешно! 12:44 23:01:2018

Маразматик с новой фантазией вылез. Теперь новая тема в тупой русофобской башке появилась. Щас будет её муссировать и ходить "петухом", победившим курицу.

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Latviešu patriots 12:48 23:01:2018

Tad mācieties. Un neprotestējiet.

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Два дебила, это сила 13:02 23:01:2018

Полистайте Инстаграм . Дети там переписываютсч исключительно на английском и латышском. Очевидно, это от незнания языков.)))

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Latviešu patriots 13:18 23:01:2018

Tad kādi iebildumi pret Šadurska kunga reformu? Nav problēmas ar valodu, nebūs problēma mācīties valsts valodā, kā tas Latvijā pieklājas.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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