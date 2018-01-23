Кремль заинтересован в том, чтобы в Латвии было как можно больше русскоговорящих молодых людей, которые не знают госязык, потому что тогда они будут жить в российском информационном пространстве и ими будет проще манипулировать посредством кремлевской пропаганды.

Об этом в передаче «900 секунд» на телеканале LNT заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя планы перевода школьного обучения на латышский язык.

Он отметил, что язык — этот тот элемент, который объединяет нацию, а «только сплоченная нация может успешно развиваться», поэтому в интересах Латвии добиваться, чтобы живущие в стране люди владели латышским языком.

Министр прогнозирует, что и в ближайшем будущем ожидаются протесты против намеченного правительством перевода среднего образования на госязык.

«Политически мотивированные протесты есть и будут. Представители Русского союза Латвии уже побывали в Москве, в российской Госдуме. Это хорошо координированное сотрудничество с Кремлем. Естественно, что Москва крайне заинтересована сохранять удельный вес латвийской молодежи — примерно 20%, которая слабо знает государственный язык и поэтому очень подвержена российской пропаганде», — сказал министр.

На вопрос о том, какие именно акции протеста ожидаются, Шадурскис ответил, что нужно считаться с обширными дискуссиями в Сейме со стороны оппозиции, а также с акциями у зданий Министерства образования и науки, правительства и Рижского замка.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный МОН проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го-6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.