Шадурскис — наш Воланд! Через 20 лет Латвией будут управлять русские(29)

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Наш добрый волшебник Карлис
Тимур Пушкарев
16:33 09.02.2018
Наша Латвия

Как и каким образом школьная реформа Карлиса Шадурскиса может привести русскую молодежь к власти в Латвии, и что в таком случае ждет самих латышей? — Об этом рассуждает Дмитрий Ермолаев на портале Sputnik Latvija.

«Движение строем не означает то, что вы движетесь в правильном направлении», — гласит народная мудрость, которую, похоже, забыли депутаты Сейма. 

 

Передав большинством голосов на рассмотрение комиссии законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года, Сейм подписал приговор власти латышей в Латвии. Карлис Улманис может уже начинать переворачиваться в гробу.

 

Перевод билингвальных школ на государственный язык обучения может попросту закончиться русификацией латышских школ в городах.

 

Подумайте сами, какой резон родителям после отмены билингвального образования отдавать детей в уже бывшие русские школы, где педагоги с неродным латышским будут учить детей на чужом им языке. Лучше уж сразу в латышскую школу, где хотя бы учителя будут носителями языка.

 

Кроме того, родители впредь постараются выбирать школу поближе к дому, которая, вероятнее всего, будет именно латышской. А что будет происходить в школьных коридорах на переменах? Конечно же, дети будут говорить на родном языке.

Давно подмечено, что если в детском латышском садике появляется хотя бы один русский ребенок, то все дети начинают говорить по-русски. Дело тут в особенностях национального менталитета, которые никто не отменял.

 

Школа русских политиков

 

Но это не самое главное. Единственное, что удерживает многих русских от политической деятельности, — это не очень высокое знание латышского. А реформа этот недостаток исправит. При этом, как ни надеются националисты стереть у русскоязычных культурный код, это им вряд ли удастся сделать.

 

То есть через 10 лет в латвийскую политику придет молодое поколение прекрасно владеющих латышским русских граждан, недолюбливающих латвийскую власть как минимум за насильственное проталкивание реформы образования, да еще и за то, что все детство им пришлось долбить математику, геометрию и химию на латышском. Кстати, опять же, русский культурный код при этом никуда не денется.

 

Пока латышская молодежь будет покупать билет в один конец в Западную Европу, прекрасно говорящая на латышском русская молодежь займет место латышей в политических партиях и Сейме, а далее — в правительстве.

 

На самом деле, начало этому уже положено. Ведь все, кто внимательно изучал биографию президента Латвии Раймондса Вейониса, не могли не сделать выводы о том, какой язык для него является родным. Хотя он и выучил в совершенстве латышский.

 

То же самое и в случае Нила Ушакова, русского рижского мэра, прекрасно говорящего на латышском. За него голосуют не только русские рижане, но и рижские латыши.

 

Особенности конкуренции

 

Кого действительно жалко в этой ситуации, так это латышскую молодежь на хуторах. Знание одного латышского со слабым английским — это шанс найти низко квалифицированную работу разве что в Западной Европе.

 

В латвийских городах в частном секторе без знания латышского и русского делать нечего. И если раньше можно было претендовать без конкуренции на места в госсекторе, то скоро, в результате реформы, там будет не протолкнуться от русских.

 

Так, может быть, Карлис Шадурскис — это современная интерпретация булгаковского Воланда, который желая русскоязычным зла, все-таки сотворит добро?

 

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (29)
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Ваня 16:40 09:02:2018

Скоторусы могут помечтать что они и миром будут управлять...у скота фантазия безгранична..чем ничтожнее сами тем большие фантазии...

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вонючке -быдлу 18:25 09:02:2018

Ты,вонючка, первый , как блоха, скачешь на статью, спешишь о6осрать русских.
Пёс ты блошивый без рода и племени. Придёт время, и мы вас-биомусор утилизируем.

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Мне лично, нравяться, хохлы! 20:18 09:02:2018

Я их епу! За сало!! Дают!!

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Latviešu patriots 16:42 09:02:2018

Pēc divdesmit gadiem Krievija būs sabrukusi daudzās sīkkņazistēs, savukārt nacionālā Latviskā Latvija zels un plauks!

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Gejs, svētī Latviju! >>Latviešu patriots 17:00 09:02:2018

ПИДОР! Ососи╭∩╮

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Latviešu patriots 18:08 09:02:2018

Krievu gej, tu to par sevi?

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Ваня 16:42 09:02:2018

К тому времени ни России не русских не будет в природе...аминь

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slonik 17:40 09:02:2018

ti chto v nature ipanutij piljnim meshkom -tebja pervogo kak kota srannogo mordoj da v derjmo svoe zhe

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Нас рать! 18:30 09:02:2018

Нас русских пол мира, мы живём и размножаемся, а вот вы дегенераты кастрированные, скоро передохните т.к. вас скоро уничтожат, как отработанный биоматериал.

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Tvaika ielā 2 17:24 09:02:2018

шаДУРик - наша специализация.

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Latviešu patriots 18:10 09:02:2018

LATVIJU - LATVIEŠIEM! OKUPANTI PROM UZ KRIEVIJU!

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СМЕРШ >>Latviešu patriots 18:10 18:41 09:02:2018

Латгалию - латгальцам!

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Pilsonis 19:01 09:02:2018

Nāvi Smeršam!

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из ярмянской общины 00:20 10:02:2018

А КУДА МНЕ....я армянка, мои предки живут в Латвии второе поколение....в России никогда родственников не было, в Армении есть, но мы считаем родиной Латвию. Все владеют почти в совершенстве латышским....да и правило у армян...где живёшь, тот язык знать обязан...наша община хорошо живёт в Латвии....очень хорошо...мы остаёмся здесь... Paliksim šeit, jo mums patīk Latvijā...այստեղ լավ ենք

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1234

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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