Наш добрый волшебник Карлис

Как и каким образом школьная реформа Карлиса Шадурскиса может привести русскую молодежь к власти в Латвии, и что в таком случае ждет самих латышей? — Об этом рассуждает Дмитрий Ермолаев на портале Sputnik Latvija.

«Движение строем не означает то, что вы движетесь в правильном направлении», — гласит народная мудрость, которую, похоже, забыли депутаты Сейма.

Передав большинством голосов на рассмотрение комиссии законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года, Сейм подписал приговор власти латышей в Латвии. Карлис Улманис может уже начинать переворачиваться в гробу.

Перевод билингвальных школ на государственный язык обучения может попросту закончиться русификацией латышских школ в городах.

Подумайте сами, какой резон родителям после отмены билингвального образования отдавать детей в уже бывшие русские школы, где педагоги с неродным латышским будут учить детей на чужом им языке. Лучше уж сразу в латышскую школу, где хотя бы учителя будут носителями языка.

Кроме того, родители впредь постараются выбирать школу поближе к дому, которая, вероятнее всего, будет именно латышской. А что будет происходить в школьных коридорах на переменах? Конечно же, дети будут говорить на родном языке.

Давно подмечено, что если в детском латышском садике появляется хотя бы один русский ребенок, то все дети начинают говорить по-русски. Дело тут в особенностях национального менталитета, которые никто не отменял.

Школа русских политиков

Но это не самое главное. Единственное, что удерживает многих русских от политической деятельности, — это не очень высокое знание латышского. А реформа этот недостаток исправит. При этом, как ни надеются националисты стереть у русскоязычных культурный код, это им вряд ли удастся сделать.

То есть через 10 лет в латвийскую политику придет молодое поколение прекрасно владеющих латышским русских граждан, недолюбливающих латвийскую власть как минимум за насильственное проталкивание реформы образования, да еще и за то, что все детство им пришлось долбить математику, геометрию и химию на латышском. Кстати, опять же, русский культурный код при этом никуда не денется.

Пока латышская молодежь будет покупать билет в один конец в Западную Европу, прекрасно говорящая на латышском русская молодежь займет место латышей в политических партиях и Сейме, а далее — в правительстве.

На самом деле, начало этому уже положено. Ведь все, кто внимательно изучал биографию президента Латвии Раймондса Вейониса, не могли не сделать выводы о том, какой язык для него является родным. Хотя он и выучил в совершенстве латышский.

То же самое и в случае Нила Ушакова, русского рижского мэра, прекрасно говорящего на латышском. За него голосуют не только русские рижане, но и рижские латыши.

Особенности конкуренции

Кого действительно жалко в этой ситуации, так это латышскую молодежь на хуторах. Знание одного латышского со слабым английским — это шанс найти низко квалифицированную работу разве что в Западной Европе.

В латвийских городах в частном секторе без знания латышского и русского делать нечего. И если раньше можно было претендовать без конкуренции на места в госсекторе, то скоро, в результате реформы, там будет не протолкнуться от русских.

Так, может быть, Карлис Шадурскис — это современная интерпретация булгаковского Воланда, который желая русскоязычным зла, все-таки сотворит добро?