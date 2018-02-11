Сейм поддержал сомнительную реформу и закон Магнитского, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Итак, это случилось! В четверг на пленарном заседании Сейма депутаты поддержали начало процесса обсуждения реформы Шадурскиса, а именно — поправки в Закон о всеобщем образовании и в Закон об образовании, которые предусматривают перевод старших классов школ нацменьшинств только на латышский язык обучения и резкий перевод подавляющего большинства предметов на латышский язык в основной школе.

Чистая политика

Речь идет о реализации языковой модели 80:20 в 7-9-х классах и о введении модели 50:50 с 1-го по 6-й классы. При этом школы могут и в начальной школе еще увеличить количество предметов, которые изучаются на госязыке. Разумеется, эта реформа предусматривает и возможность сдачи экзаменов в выпускных классах только на латышском языке.

О том, что эта реформа число политическая, предвыборная и имеет мало общего с заботой о конкурентноспособности и правах нелатышских детей, наглядно подтвердили и сами сторонники и авторы реформы. «Есть один русский, которому действительно эта реформа не нравится и он сейчас бредет по заснеженной Москве. Это господин Путин. Ему и Кремлю эта реформа очень не нравится. Ведь эта реформа, сплачивая общество, в значительной мере уменьшит ту часть общества, которая открыта кремлевской пропаганде», — заявил Карлис Шадурскис, видимо, забыв, что он все-таки министр образования, а не министр иностранных дел.

«Не будет русских школ — не будет и русского мира...» — четко обозначил конечный план «реформы» другой известный «любимец нацменьшинств», депутат Сейма от TB-Visu Latvijai! Эдвинс Шноре. Да-да, тот самый, который в свое время сравнил русских со вшами, а потом трусливо пытался все свалить на цитату одного деятеля времен Первой республики.

Закон пошел

Конечная цель понятна: постепенная ликвидация школ нацменьшинств. Депутат Сейма Игорь Пименов («Согласие») напомнил, что вообще-то нелатышская часть общества тоже платит налоги и имеет какие-то права, в том числе и право обучаться на своем родном языке. Эти права закреплены и в обязательных для Латвии международных документах.

Впрочем, было ясно, что «Согласие» в нынешнем Сейме и особенно в предверии выборов по данному вопросу останется в гордом одиночестве. И голосование за передачу законопроектов комиссии парламента это подтвердило. Против передачи поправок Шадурскиса голосовали только депутаты «Согласие», за — все остальные, включая и представителей маленьких оппозиционных групп. Кстати, теперь уже независимая депутат парламента Ингуна Судраба также поддержала эти поправки министра образования.

Очень забавно было наблюдать, как в роли эксперта по образованию выступил депутат Сейма Хосам Абу Мери («Единство»). Сперва он начал нахваливать своего однопартийца Шадурскиса и за первую реформу образца 2004-го года, и за — нынешнюю, а потом заявил, что представители нацменьшинств и сегодня успешно учатся и в ПТУ, и в общеобразовательных школах, а потом без проблем поступают в вузы, где обучение на латышском. Депутат даже не понял, что сам себе противоречит: если у представителей нацменьшинств и сегодня нет никаких проблем с госязыком, так зачем эта реформа? Впрочем, стоит ли требовать «знания предмета» от депутата, который во-первых, не имеет педагогического образования, во-вторых, едва ли хоть раз заходил в билингвальную школу, в-третьих — даже не работает в комиссии по образованию и вообще далек от вопросов прав русскоязычного населения.

Так или иначе, но поправки начали свое движение по сеймовским структурам. Впереди обсуждение реформы Шадурскиса в трех чтениях. Теоретически нельзя исключить, что правящие все-таки решат особо не спешить с принятием реформы и оставят этот вопрос на рассмотрение уже нового парламента.

Двойные стандарты

«Разобравшись» с русскоязычными школьниками, депутаты приступили к «десерту» — к традиционным предвыборным атакам на восточного соседа. Речь идет о проекте постановления Сейма с призывом к правительству страны ввести персональные санкции против ряда граждан РФ, связанных с «делом Магнитского». Пикантно, что, когда дошло дело до «любимой России», тут же одежды правозащитников примерили на себя представители TB-Visu Latvijai!. Депутат Рихардс Колс долго распространялся на тему того, как Латвия беспокоится о правах человека и выступает за соблюдение всех международных стандартов в области прав человека. Ему вторила однопартиец и спикер Сейма Инара Мурниеце, которая призвала коллег по парламенту еще активнее взаимодействовать с российской оппозицией.

Депутат Сейма Янис Адамсонс («Согласие») обвинил авторов проекта резолюции в лицемерии и двойных стандартах: «Говоря о странах, которые уже приняли «закон Магнитского», мы постоянно упоминаем Великобританию. А почему мы следуем примеру Великобритании только в вопросах, касающихся осуждения России? Почему мы, как Великобритания, не осудили оккупацию Ирака? Ведь Латвия тоже участвовала в этой оккупации!» Еще один депутат «Согласия» Борис Цилевич призвал представителей правых партий столь же последовательно выступать за соблюдение прав человека и в других случаях, когда это не касается России. Он также отметил, что в проект постановления включен и целый ряд россиян, которые никоим образом не связаны с делом Магнитского.

В свою очередь, экс-председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис («От сердца — Латвии») раскритиковал спешку, с которой этот документ готовился. «Например, есть ли у нас сведения, что в 1965-м году в России появился на свет только один человек, которого зовут Дмитрий Ковтун? Разве одного года рождения и фамилии достаточно, чтобы внести человека в черный список?» — резонно спрашивал Г. Кутрис.

Но такие «мелочи» большинство депутатов мало интересовали. Им было важно еще раз плюнуть в сторону восточного соседа. Что и было сделано.

Абик ЭЛКИН.