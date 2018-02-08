«Есть один русский, которому действительно ну очень не нравится эта реформа. И он сейчас бродит по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело. Это господин Путин. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, потому что она сплотит наше общество и существенно уменьшит ту часть общества, которая открыта для пропаганды Кремля», — заявил Шадурскис.
Министр также рассказал, что представители Министерства образования и науки «сталкиваются с проблемой в программах нацменьшинств — как говорить о Второй мировой войне и оккупации Латвии».
«В результате пробуем рассказать все как-то помягче, чтобы не задеть чьи-нибудь чувства», — пояснил Шадурскис, однако добавил, что таким путем «молодежь не получит четкое представление о Латвии и ее ценностях». По его мнению, «если мы не живем в единой системе ценностией, то просто-напросто не живем вместе и тратим энергию на сглаживание взаимных противоречий».
Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.
Ранее правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.
Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.
Карлис- сгусток юмора и толстый трoлль.« ответить
Вовка рыдает от таких издевательств.
Ша дурик ищет и придумывает себе оправдание, видимо, чует ж0пой, что это ему не забудется. Сочиняй, Шадурик дайны дальше про сплочение общества, про то, как корабли бороздят просторы вселенной... Недолго тебе осталось до выборов, пролетишь, как фанера, а там посмотрим... что делать.« ответить
Не забудем, не простим.
Случай будет...отомстим...
v normalnih stranah reformi delaet ctob ulucsitj dela v svoei strane.« ответить
v Latvii reformi ctob nasolitj ili potrollitj Rossiju.
on i vprjam dumaet cto esli v shkole nacnet obucatj po latisski vseh russkih to oni perestanet ponimatj russkij jazik?
a kak ponjatj cto "существенно уменьшит ту часть общества, которая открыта для пропаганды Кремля"?
и этот человек,с лицом дегенерата и с мыслями шизофреника,МИНИСТР????????« ответить
Чем богаты, тем и рады.)))) Страна маленькая, жертв инцеста много.« ответить
Šadurskim taisnība! 100% atbalstu viņa teikto! Gudrs cilvēks un politiķis!« ответить
Латвиешу педриотс-ничего вы нам не сделаете и ничего насильно не навяжите!Ни Шадурскис и не ты со своими сподвижниками!Нас много и мы отстоим свои права на обучение на родноя языке!Скоро выборы ,народ оценит подвиги ваши,"нацкадры"!« ответить
Ivanam. Debīliem krieviem vēlēšanās nekas nespīd. Jūs esat tikai 40% pret Latviešu 60%! Izglītības reforma nav apturama. LATVIJA LATVIEŠIEM! GODS KALPOT LATVIJAI!« ответить
Засыпаете и просыпаетесь с его именем на устах, думать ни о ком и ни о чем другом не можете .)))))« ответить
А в Финляндии 5% шведов имеют свой язык. Вот, что значит цивилизация!« ответить
Дебил как и ты патриотсссс ..« ответить
да повесить надо идиота и всё !« ответить
60. Pareizi, tevi idiotu tiešām vajadzētu pakārt!« ответить
Кремлю очень не нравится эта реформа, потому что она сплотит наше общество« ответить
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Да ты бл*ядь "умник" даже не дуркинс,ты бл*дь олигофренункинс!Ho ты прав:если и есть что то,что сильнее чем Пyтин сплотит Русских в их ненависти к режиму и валодному шабошу,так это ваши гнилые наССыские реформы.
Kaк говорит мой коллега:
"atbalstu 100%"!!!
Tambovas vilks tev biedrs un kolēģis!« ответить
Шадурскис , Вы - подлец !!!« ответить