Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис («Единство») за заседании Сейма, в ходе которого рассматривался законопроект о переводе государственного образования на латышский язык, заявил, что Кремлю и лично президенту России Владимиру Путину планируемая в Латвии языковая реформа очень не по душе.

«Есть один русский, которому действительно ну очень не нравится эта реформа. И он сейчас бродит по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело. Это господин Путин. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, потому что она сплотит наше общество и существенно уменьшит ту часть общества, которая открыта для пропаганды Кремля», — заявил Шадурскис.

Министр также рассказал, что представители Министерства образования и науки «сталкиваются с проблемой в программах нацменьшинств — как говорить о Второй мировой войне и оккупации Латвии».

«В результате пробуем рассказать все как-то помягче, чтобы не задеть чьи-нибудь чувства», — пояснил Шадурскис, однако добавил, что таким путем «молодежь не получит четкое представление о Латвии и ее ценностях». По его мнению, «если мы не живем в единой системе ценностией, то просто-напросто не живем вместе и тратим энергию на сглаживание взаимных противоречий».

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Ранее правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.