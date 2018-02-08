Шадурскис троллит Путина: бродит по сугробам и переживает из-за реформы(28)

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Тимур Пушкарев
15:11 08.02.2018
Политика / Политики

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис («Единство») за заседании Сейма, в ходе которого рассматривался законопроект о переводе государственного образования на латышский язык, заявил, что Кремлю и лично президенту России Владимиру Путину планируемая в Латвии языковая реформа очень не по душе.

«Есть один русский, которому действительно ну очень не нравится эта реформа. И он сейчас бродит по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело. Это господин Путин. Ему и Кремлю очень не нравится эта реформа, потому что она сплотит наше общество и существенно уменьшит ту часть общества, которая открыта для пропаганды Кремля», — заявил Шадурскис.

 

Министр также рассказал, что представители Министерства образования и науки «сталкиваются с проблемой в программах нацменьшинств — как говорить о Второй мировой войне и оккупации Латвии».

 

«В результате пробуем рассказать все как-то помягче, чтобы не задеть чьи-нибудь чувства», — пояснил Шадурскис, однако добавил, что таким путем «молодежь не получит четкое представление о Латвии и ее ценностях». По его мнению, «если мы не живем в единой системе ценностией, то просто-напросто не живем вместе и тратим энергию на сглаживание взаимных противоречий».

 

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

 

Ранее правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

 

Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.

Delfi / Фото LETA
Комментарии (28)
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Саня 15:21 08:02:2018

Карлис- сгусток юмора и толстый трoлль.
Вовка рыдает от таких издевательств.

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Не забудем, не простим! 15:33 08:02:2018

Ша дурик ищет и придумывает себе оправдание, видимо, чует ж0пой, что это ему не забудется. Сочиняй, Шадурик дайны дальше про сплочение общества, про то, как корабли бороздят просторы вселенной... Недолго тебе осталось до выборов, пролетишь, как фанера, а там посмотрим... что делать.
Не забудем, не простим.
Случай будет...отомстим...

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Janka 16:19 08:02:2018

v normalnih stranah reformi delaet ctob ulucsitj dela v svoei strane.
v Latvii reformi ctob nasolitj ili potrollitj Rossiju.
on i vprjam dumaet cto esli v shkole nacnet obucatj po latisski vseh russkih to oni perestanet ponimatj russkij jazik?
a kak ponjatj cto "существенно уменьшит ту часть общества, которая открыта для пропаганды Кремля"?

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сергей иванов 16:26 08:02:2018

и этот человек,с лицом дегенерата и с мыслями шизофреника,МИНИСТР????????

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и этот человек,с лицом дегенерата и с мыслями шизофреника,МИНИСТР???????? 16:35 08:02:2018

Чем богаты, тем и рады.)))) Страна маленькая, жертв инцеста много.

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Latviešu patriots 15:21 08:02:2018

Šadurskim taisnība! 100% atbalstu viņa teikto! Gudrs cilvēks un politiķis!

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Иван 15:28 08:02:2018

Латвиешу педриотс-ничего вы нам не сделаете и ничего насильно не навяжите!Ни Шадурскис и не ты со своими сподвижниками!Нас много и мы отстоим свои права на обучение на родноя языке!Скоро выборы ,народ оценит подвиги ваши,"нацкадры"!

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Latviešu patriots 15:42 08:02:2018

Ivanam. Debīliem krieviem vēlēšanās nekas nespīd. Jūs esat tikai 40% pret Latviešu 60%! Izglītības reforma nav apturama. LATVIJA LATVIEŠIEM! GODS KALPOT LATVIJAI!

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Путин затроллил весь "цивилизованный" мир. 16:01 08:02:2018

Засыпаете и просыпаетесь с его именем на устах, думать ни о ком и ни о чем другом не можете .)))))

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Почему Латвия никогда не догонит Финляндию 16:07 08:02:2018

А в Финляндии 5% шведов имеют свой язык. Вот, что значит цивилизация!

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сл 16:29 08:02:2018

Дебил как и ты патриотсссс ..

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60 15:42 08:02:2018

да повесить надо идиота и всё !

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Latviešu patriots 15:49 08:02:2018

60. Pareizi, tevi idiotu tiešām vajadzētu pakārt!

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latviešu patriots 15:56 08:02:2018

Кремлю очень не нравится эта реформа, потому что она сплотит наше общество
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Да ты бл*ядь "умник" даже не дуркинс,ты бл*дь олигофренункинс!Ho ты прав:если и есть что то,что сильнее чем Пyтин сплотит Русских в их ненависти к режиму и валодному шабошу,так это ваши гнилые наССыские реформы.
Kaк говорит мой коллега:
"atbalstu 100%"!!!

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Latviešu patriots 16:05 08:02:2018

Tambovas vilks tev biedrs un kolēģis!

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no ES 16:05 08:02:2018

Шадурскис , Вы - подлец !!!

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123

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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