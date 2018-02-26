Завтра Кабинет министров принимает план по предотвращению и борьбе с организованной преступностью, в первую очередь касающийся высокотехнологичного криминала — деяний в компьютерной сфере. Приложенная к правительственному документу смета финансирования заставляет гордиться техническим перевооружением отечественных силовиков.
Расширить и углубить
На 2019–2021 годы правоохранительные структуры запросили 10 114 423 евро дополнительных ассигнований, причем основным выгодополучателем сделается МВД, которому направят 4 804 604 евро. Причем, что характерно, в плане дается ссылка на указания Европейского парламента: «Улучшить прозрачность банков и обратиться против государств и территорий ЕС с низкими налогами или без налогов». Как вовремя подоспели рекомендации…
Среди статей расходов значительная часть относится к личному составу. Старший инспектор подразделения по борьбе с киберпреступностью будет получать 1736 евро в месяц. При этом доплата за звание «майор» составит 106 евро, а также 10% премии и «другие утвержденные нормативными актами доплаты, ранее не классифицированные».
В 2018 году киберотдел планируется расширить на 15 штатных единиц. Причем это не «оперы на земле», а работающие в офисе аналитики Управления криминальной разведки.
Выйти в ноль
В отечественных условиях выучиться борьбе с хакерами должным образом нельзя, поэтому в планах предусмотрены учебные курсы i2 Analist's Notebook Essentials, все почему–то в Лондоне. Заранее просчитано, что отель в столице Соединенного Королевства будет стоить 390,52 евро в сутки. Интересно, почему наши полицейские должны осваивать компьютерные премудрости в столице страны, объявившей о выходе из ЕС, а не в более близких, весьма продвинутых в электронном отношении и несколько более дешевых Берлине или Хельсинки?
Лицензии на компьютерные программы, конечно же, тоже обойдутся в копеечку. Причем аппетиты наших западных партнеров здесь безлимитны. Обыкновенный Photoshop — 460 евро, ACU Expert — 16 000 евро, а Sentinel Visualiser — 28 457 евро.
Прочие высокие технологии также требуют затрат — например, 10 000 реактивов для ДНК покупаются по 14,20 EUR за единицу, а газовый хроматограф — за 213 тысяч. МВД затребовало также 3 шкафа для вещественных доказательств по 10 000 евро. Будут закуплены 6 кондиционеров по 500 евро и 8 — по 710 евро. А также «качественные, эргономические, повышенной интенсивности кресла» за 20 000 евро.
Смогут ли правоохранители «отбить инвестиции»? Некоторый ответ дают показатели идентификации и возврата преступно нажитых средств: по 47 иностранным запросам за 9 месяцев 2017 года в Латвии нашлось 620 тысяч евро. Так что в самом худшем случае «в ноль» полицейские выйдут.
Николай КАБАНОВ.
Мафия непобедима... , если кто не знает ещё!« ответить
Atbalstu iekšlietu ministrijas pasākumus kibernoziedzības apkarošanā! Malači! 10 miljonu nav tam žēl!« ответить
Aizver savas žaunas, maksas provokators« ответить
Tev jau Kremlis algu maksā, pats turi žaunas!« ответить