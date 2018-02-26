Шах и мат офшорной мафии!(4)

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газета Сегодня
18:00 26.02.2018
газета Сегодня / События

Криминальная разведка обойдется в 10 миллионов EUR, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Завтра Кабинет министров принимает план по предотвращению и борьбе с организованной преступностью, в первую очередь касающийся высокотехнологичного криминала — деяний в компьютерной сфере. Приложенная к правительственному документу смета финансирования заставляет гордиться техническим перевооружением отечественных силовиков.

 

Расширить и углубить

 

На 2019–2021 годы правоохранительные структуры запросили 10 114 423 евро дополнительных ассигнований, причем основным выгодополучателем сделается МВД, которому направят 4 804 604 евро. Причем, что характерно, в плане дается ссылка на указания Европейского парламента: «Улучшить прозрачность банков и обратиться против государств и территорий ЕС с низкими налогами или без налогов». Как вовремя подоспели рекомендации…

 

Среди статей расходов значительная часть относится к личному составу. Старший инспектор подразделения по борьбе с киберпреступностью будет получать 1736 евро в месяц. При этом доплата за звание «майор» составит 106 евро, а также 10% премии и «другие утвержденные нормативными актами доплаты, ранее не классифицированные». 

 

В 2018 году киберотдел планируется расширить на 15 штатных единиц. Причем это не «оперы на земле», а работающие в офисе аналитики Управления криминальной разведки.

 

Выйти в ноль

 

В отечественных условиях выучиться борьбе с хакерами должным образом нельзя, поэтому в планах предусмотрены учебные курсы i2 Analist's Notebook Essentials, все почему–то в Лондоне. Заранее просчитано, что отель в столице Соединенного Королевства будет стоить 390,52 евро в сутки. Интересно, почему наши полицейские должны осваивать компьютерные премудрости в столице страны, объявившей о выходе из ЕС, а не в более близких, весьма продвинутых в электронном отношении и несколько более дешевых Берлине или Хельсинки?

 

Лицензии на компьютерные программы, конечно же, тоже обойдутся в копеечку. Причем аппетиты наших западных партнеров здесь безлимитны. Обыкновенный Photoshop — 460 евро, ACU Expert — 16 000 евро, а Sentinel Visualiser — 28 457 евро.

 

Прочие высокие технологии также требуют затрат — например, 10 000 реактивов для ДНК покупаются по 14,20 EUR за единицу, а газовый хроматограф — за 213 тысяч. МВД затребовало также 3 шкафа для вещественных доказательств по 10 000 евро. Будут закуплены 6 кондиционеров по 500 евро и 8 — по 710 евро. А также «качественные, эргономические, повышенной интенсивности кресла» за 20 000 евро. 

 

Смогут ли правоохранители «отбить инвестиции»? Некоторый ответ дают показатели идентификации и возврата преступно нажитых средств: по 47 иностранным запросам за 9 месяцев 2017 года в Латвии нашлось 620 тысяч евро. Так что в самом худшем случае «в ноль» полицейские выйдут.

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Ой, нимагу 18:05 26:02:2018

Мафия непобедима... , если кто не знает ещё!

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Latviešu patriots 18:13 26:02:2018

Atbalstu iekšlietu ministrijas pasākumus kibernoziedzības apkarošanā! Malači! 10 miljonu nav tam žēl!

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Latviešu patriots 18:36 26:02:2018

Aizver savas žaunas, maksas provokators

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Pilsonis 19:01 26:02:2018

Tev jau Kremlis algu maksā, pats turi žaunas!

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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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