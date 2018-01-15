Шанс для ВИЧ–пациентов

С нынешнего года благодаря дополнительному бюджетному финансированию лечение ВИЧ–инфицированных латвийцев будет начинаться раньше, и у них появится больше шансов сохранить свой иммунитет в относительно приемлемом состоянии.

До недавнего времени государство оплачивало лечение только в тех случаях, когда число иммунных клеток у пациента снижалось до 350 (и ниже). И в ожидании многие пациенты, не способные сами оплатить медикаменты, были вынуждены обходиться без должного лечения очень длительное время. Теперь же лечение будет начинаться на более ранних стадиях — начиная с 500 имунных клеток.

«Мы призываем всех ВИЧ–пациентов, которым до сих пор не удавалось получить лечение из–за ограничений, воспользоваться возможностью, предоставленной государством, — говорит врач, сертифицированный инфектолог–дерматовенеролог, руководитель Инфектологической поликлиники Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Инга Ажиня. — Им следует обращаться в Латвийский Центр инфектологии: сдать анализы, определить, каково состояние здоровья на данный момент, и в случае необходимости начать принимать лекарства».

Новость по поводу расширения круга ВИЧ–пациентов, которым теперь будет доступна бесплатная терапия, безусловно, радует. Но только в контексте латвийских реалий. Потому что во всех странах ЕС лечение человека, заразившегося ВИЧ–инфекцией, начинается, когда его анализы дали ВИЧ–позитивный результат — то есть сразу. Латвия сегодня единственная среди стран ЕС, где ВИЧ–инфицированные могут рассчитывать на лечение за госсчет не сразу, а лишь при определенном состоянии иммунитета. В прошлом году такой же подход был и у Литвы, но после серьезной критики, которую обрушила на наших соседей ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД — Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS), страна в 2018 году планирует полностью отказаться от ограничений. Латвия же будет руководствоваться документом «План действий по предотвращению распространения ВИЧ–инфекции, сексуально–трансмиссивных заболеваний, а также гепатита В и С на 2018–2020 годы», который наш минздрав разработал в 2017–м при участии общественных организаций; там предусматривается, в частности, начало ВИЧ–терапии на более ранних стадиях, но, увы, не сразу после того, как было выявлено заражение.

Тем не менее шаг вперед сделан, и есть надежда, что ситуация для ВИЧ–пациентов изменится в лучшую сторону. «Мы очень надеемся, что изменения, введенные в 2018 году, дадут снижение в динамике новых случаев заражения ВИЧ. Сегодня ВИЧ–инфекцию можно контролировать при помощи медикаментов. Пациент, который принимает лекарства, не только улучшает свое состояние здоровья и повышает качество жизни, но и становится безопасным для других. И, разумеется, продлевает себе жизнь», — убежден глава Общества поддержки ВИЧ–пациентов AGIHAS Андрис Вейкениекс. — От ВИЧ–пациента, получающего лечение, инфекция дальше не распространяется, и тот, кто знает, что инфицирован, заражает своих партнеров гораздо реже, чем те, кто этого не знает.

Статистика

По данным Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 октября 2017 года в Латвии было зарегистрировано 5449 ВИЧ–пациентов. Согласно информации минздрава ЛР, в настоящее время в стране лечение получают около 38% ВИЧ–инфицированных лиц. При этом в стране наблюдается значительное увеличение количества новых случаев заболевания ВИЧ. В 2016 году Латвия заняла 1–е место в ЕС по диагностированию новых случаев заражения ВИЧ–инфекцией на 100 000 жителей (18,5 случая), в то время как в странах ЕС и Евроэкономической зоны в среднем — 5,9 случая на 100 000 жителей. За первые 11 месяцев 2017 года в ЛР было выявлено 260 новых случаев заражения ВИЧ.

Как узнать свой ВИЧ–статус?

Необходимо пройти тест. В Латвии имеется 17 пунктов профилактики ВИЧ, где тесты можно пройти бесплатно и анонимно: https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai–veselibai/hiv–profilakses–punkti

Тесты также можно пройти в любой лаборатории, однако за плату.

Полезные контакты

Латвийский центр инфектологии (Рига, ул. Линэзера, 3, тел. 67014532)

(https://www.aslimnica.lv/lv/content/kontakti–9)

Психологическая поддержка

Общество Dia+LOGS: (ул. Дзирнаву, 135, Рига, тел. 67243101)

http://www.diacentrs.lv/?pakalpojumi.html

Телефон доверия СПИД — 67543777

Латвийский центр инфектологии, тел. 20205353

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.