Шарапова одержала первую победу в 2018 году(1)

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Владимир Бучельников
12:03 01.01.2018
Спорт / Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне, обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску.

Встреча состоялась 1 января и завершилась победой Шараповой со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минут.

 

Во втором круге турнира 30-летняя россиянка сыграет с американкой Элисон Риске. В своем матче следующая соперница Шараповой победила китаянку Ван Цян со счетом 7:5, 6:0.

 

На данный момент Шарапова занимает 59-е место в рейтинге WTA. Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 12-ю позицию. Первой ракеткой мира является румынка Симона Халеп.

 

В конце апреля 2017 года Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы она выпустила автобиографию, поступившую в продажу в сентябре.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (1)
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СССР 13:03 01:01:2018

Шарапова и Остапенко в финале!

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