Во втором раунде соревнования она одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 21 минуту 2 секунды.
Ранее Шарапова и Севастова друг против друга в официальных матчах не играли.
В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) – Донна Векич (Хорватия).
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии «Большого шлема» в календарном году.
Действующим победителем турнира в мужском разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском – американка Серена Уильямс.
Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.
Шарапулькину поздравляем!Вошла во вкус давно забытых громких побед,и трудно ее сейчас будет остановить.Настюша не переживай,у тебя все впереди,и победы и титулы.« ответить
Редакция хватит отсебятину писать.Как это Шарапова и Севастова между собой не играли,когда в прошлом году Настя Машку с US OPEN вынесла.
Редакция хватит отсебятину писать.Как это Шарапова и Севастова между собой не играли,когда в прошлом году Настя Машку с US OPEN вынесла.« ответить