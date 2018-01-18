Россиянка Мария Шарапова завоевала путевку в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Во втором раунде соревнования она одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 21 минуту 2 секунды.

Ранее Шарапова и Севастова друг против друга в официальных матчах не играли.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) – Донна Векич (Хорватия).

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии «Большого шлема» в календарном году.

Действующим победителем турнира в мужском разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском – американка Серена Уильямс.

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.