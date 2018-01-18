Шарапова победила латвийку Севастову(2)

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Анатолий Тарасов
10:15 18.01.2018
Спорт / Теннис

Россиянка Мария Шарапова завоевала путевку в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Во втором раунде соревнования она одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 21 минуту 2 секунды.

 

Ранее Шарапова и Севастова друг против друга в официальных матчах не играли.

 

В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) – Донна Векич (Хорватия).

 

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии «Большого шлема» в календарном году.

 

Действующим победителем турнира в мужском разряде является швейцарец Роджер Федерер, в женском – американка Серена Уильямс.

 

Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
raven 11:01 18:01:2018

Шарапулькину поздравляем!Вошла во вкус давно забытых громких побед,и трудно ее сейчас будет остановить.Настюша не переживай,у тебя все впереди,и победы и титулы.

Редакция хватит отсебятину писать.Как это Шарапова и Севастова между собой не играли,когда в прошлом году Настя Машку с US OPEN вынесла.

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Profile_default
raven 11:02 18:01:2018

Редакция хватит отсебятину писать.Как это Шарапова и Севастова между собой не играли,когда в прошлом году Настя Машку с US OPEN вынесла.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)

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