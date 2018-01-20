На первом в этом году турнире серии «Большого шлема» — Australian Open (призовой фонд — 36 млн. евро), который продолжается в эти дни в Мельбурне, одной латвийской теннисисткой стало меньше.

В матче второго раунда ракетку зачехлила 27–летняя лиепайчанка Анастасия Севастова, которая на главном стадионе «Мельбурн–Парка», арене Рода Лэйвера, в двух сетах уступила пятикратной победительнице «шлемов» Марии Шараповой из России — 1:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась один час 23 минуты.

Шарапова, которая сегодня в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) занимает 48–е место (Севастова — 15–е), пять раз выигрывала геймы на подаче соперницы и трижды отдавала свою подачу. Во втором сете россиянка не смогла подать на матч при счете 5:4, но добилась победы на тай–брейке. Кстати, Севастова и Шарапова проводили третью очную встречу, и теперь счет их личного противостояния стал 2–1 в пользу россиянки. То есть Шарапова уже дважды отомстила сопернице из Латвии за поражение в четвертом круге Открытого чемпионата США в сентябре 2017–го.

«Анастасия никогда не сдается, вытягивает очень сложные удары. В наших предыдущих встречах она доставила мне немало проблем. Довольна, что смогла сегодня сыграть агрессивно. Я действовала стабильно, однако постоянно искала возможности для атаки, — заявила Шарапова в интервью пресс–службе турнира. — Второй сет получился, мягко говоря, неровным, но я прорвалась, победила в двух сетах. В конце прошлого года мне это сделать не удавалось. Так что это прогресс. Почему я так радовалась? У меня были очень сложные матчи с Севастовой. Несмотря на то что в последнем я победила, мне пришлось отыграть два матч–пойнта, и победу я вырвала с трудом — на решающем тай–брейке. Я в двух сетах победила теннисистку, которая раньше создавала мне проблемы. Вышла в третий круг Australian Open. Мне кажется, я вполне могу улыбнуться после этой победы».

Мария Шарапова рассказала об изменениях в своей игре.

— Я обычно не сравниваю свою игру с тем, что было в прошлом. Я искренне считаю, что добавила в свою игру новые элементы. Стала чаще выходить вперед, увереннее чувствую себя у сетки. Моя игра стала чуть более разнообразной. И мне кажется, что я еще могу улучшить основы игры, могу действовать стабильнее. Мне нужно прибавлять на приеме. Я могу целый день сидеть и сравнивать, но это не поможет мне прибавить. Так что я лучше сосредоточусь на том, в чем мне нужно прибавлять. Да и год назад я в Мельбурне не играла. Но я люблю Мельбурн. Люблю Австралию. Люблю лето. В прошлом году я смотрела турнир по телевизору больная с коробкой платочков. А в этот раз я сама попала в телевизор, попала на арену имени Рода Лейвера. Так что мне есть чему улыбаться. Я хотела сюда попасть и попала. Я рада возвращению.

Это был матч 1/32 финала, а потому если сравнивать выступление Севастовой здесь с прошлогодним турниром, то она сошла с дистанции на круг раньше. Лучшим результатом на «мейджоре» в Австралии для Севастовой остается 1/8 финала в 2011 году.

В третьем круге 30–летняя Шарапова сыграет с Ангелик Кербер (Германия), которая побеждала в Мельбурне в 2016 году. В личном противостоянии с немкой россиянка ранее одержала четыре победы и потерпела три поражения.

«Это будет еще один сложный матч. В прошлом мы провели много хороших матчей. Я знаю, что должна буду показать все, на что способна. Шарапова здорово провела первые игры на турнире. Но я больше думаю о себе — о своей подготовке, о том, что надо с первого розыгрыша показывать свой теннис. Мы с ней много играли. Был матч в Штутгарте, который я помню. Мы играли на «Уимблдоне» — тяжелый, длинный трехсетовый матч. Я помню, что у нас было много напряженных матчей. Я хочу снова с ней сыграть. Именно такие матчи мне и нужны — особенно в начале сезона. В последние несколько недель я много выигрывала и постараюсь снова показать хорошую игру, как в первых двух кругах», — отметила Кербер, когда узнала, что в третьем круге ее ждет россиянка.

Напомним, что Шарапова побеждала на Australian Open в 2008 году, а два года назад после выступления в Мельбурне была уличена в употреблении запрещенного вещества мельдония и дисквалифицирована на 15 месяцев, пропустив прошлогодний Australian Open.

Владимир ИВАНОВ.