Предстоящий 25-й фильм бондианы станет последней частью франшизы с участием Дэниэла Крэйга. И хотя среди возможных кандидатов на замену актёру часто называется Шарлиз Терон, сама звезда «Взрывной блондинки» заявила в новом интервью с Yahoo, что не подходит на роль агента 007 по возрасту.

«Конечно, я невероятно польщена, но всё-таки не испытываю никаких особых чувств по этому поводу. Мне нравится, что люди мыслят нестандартно. Я знаю, что долгое время гуляли слухи об Идрисе Эльбе [в образе нового Бонда]. И это просто прекрасно, что теперь публика может выходить за рамки ограниченных представлений о том, каким должен быть персонаж. Я всеми руками за. Замечательно, что мы создаём больше персонажей в этом жанре именно для женщин, способных взять на себя ответственность. Поэтому я рада, что люди говорят о подобных вещах. Тем не менее, я слишком стара для этой роли. Из меня получился бы очень старый Джеймс Бонд», ‒ говорит Терон.

В данный момент Джон Ходж (дилогия «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила») пишет свой вариант сценария «Бонда 25», а должность режиссёра проекта может достаться Дэнни Бойлу. Релиз новой картины о приключениях легендарного шпиона намечен на 8 ноября 2019-го.