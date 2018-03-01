«Конечно, я невероятно польщена, но всё-таки не испытываю никаких особых чувств по этому поводу. Мне нравится, что люди мыслят нестандартно. Я знаю, что долгое время гуляли слухи об Идрисе Эльбе [в образе нового Бонда]. И это просто прекрасно, что теперь публика может выходить за рамки ограниченных представлений о том, каким должен быть персонаж. Я всеми руками за. Замечательно, что мы создаём больше персонажей в этом жанре именно для женщин, способных взять на себя ответственность. Поэтому я рада, что люди говорят о подобных вещах. Тем не менее, я слишком стара для этой роли. Из меня получился бы очень старый Джеймс Бонд», ‒ говорит Терон.
В данный момент Джон Ходж (дилогия «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила») пишет свой вариант сценария «Бонда 25», а должность режиссёра проекта может достаться Дэнни Бойлу. Релиз новой картины о приключениях легендарного шпиона намечен на 8 ноября 2019-го.
Ну, про Шарлиз-то можно сказать, что она красивая? :(« ответить
Правда, не понятно, она Джейн Бонд будет? Затем негр, и кончится эта вся эпопея лгбт?