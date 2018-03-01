Шарлиз Терон в роли Бонда?(1)

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Анатолий Тарасов
14:08 01.03.2018
Кино / Актеры

Предстоящий 25-й фильм бондианы станет последней частью франшизы с участием Дэниэла Крэйга. И хотя среди возможных кандидатов на замену актёру часто называется Шарлиз Терон, сама звезда «Взрывной блондинки» заявила в новом интервью с Yahoo, что не подходит на роль агента 007 по возрасту.

«Конечно, я невероятно польщена, но всё-таки не испытываю никаких особых чувств по этому поводу. Мне нравится, что люди мыслят нестандартно. Я знаю, что долгое время гуляли слухи об Идрисе Эльбе [в образе нового Бонда]. И это просто прекрасно, что теперь публика может выходить за рамки ограниченных представлений о том, каким должен быть персонаж. Я всеми руками за. Замечательно, что мы создаём больше персонажей в этом жанре именно для женщин, способных взять на себя ответственность. Поэтому я рада, что люди говорят о подобных вещах. Тем не менее, я слишком стара для этой роли. Из меня получился бы очень старый Джеймс Бонд», ‒ говорит Терон.

 

В данный момент Джон Ходж (дилогия «На игле», «Пляж», «Неглубокая могила») пишет свой вариант сценария «Бонда 25», а должность режиссёра проекта может достаться Дэнни Бойлу. Релиз новой картины о приключениях легендарного шпиона намечен на 8 ноября 2019-го.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Саня 14:38 01:03:2018

Ну, про Шарлиз-то можно сказать, что она красивая? :(

Правда, не понятно, она Джейн Бонд будет? Затем негр, и кончится эта вся эпопея лгбт?

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газета Сегодня
26.02.2018

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