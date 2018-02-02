Шефы российских спецслужб приехали в США, удивив американцев(15)

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Глава ФСБ РФ Александр Бортников
Герман Бергер
18:00 01.02.2018
В мире / Россия

На прошлой неделе в Вашингтоне побывали руководители ряда российских спецслужб. Визит вызвал обеспокоенность у некоторых официальных лиц США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов, помимо директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС России (данная структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов.

 

Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно.

 

Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.

 

Нынешние и бывшие сотрудники разведки США отмечают, что не могут вспомнить, когда последний раз в Вашингтон приезжало так много руководителей российских спецслужб для встреч с высокопоставленными американскими чиновниками.

 

Собеседники газеты обеспокоены тем, что Москва якобы может трактовать происходящее как готовность Соединенных Штатов «простить Россию за ее действия».

 

О визите находящегося под санкциями США Нарышкина в Вашингтон стало известно 30 января. Узнав о том, что страну посетил директор СВР России, лидер демократов в американском сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений. О поездке в Соединенные Штаты Бортникова и Коробова тогда не сообщалось.

 

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Lenta.ru / Фото
Комментарии (15)
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ИвАн 18:09 01:02:2018

Кремлины в ужасе от новых санкций и решили лучше опазорится и отдатся, чем позволить сместить царька.

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НЕГРИТЁНОК 18:20 01:02:2018

Правду на Руси говорят - Что каждый ИвАн или дурак, или полудурок....

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Бля! 18:31 01:02:2018

Ну сколько вам тут говорить!? Это урод вова варзилов под никами ИвАн, Путин, ваня.
Пора уже узнавать почерк этого навозного глиста!

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А латыши, все не верят! 19:48 01:02:2018

Бедолаги, все верят, что кто то впряжется за нашу Родинку!)))Значит, так! Как только, у нас отключиться связь, с локаторов исчезнут все цели, морского и наземного базирования, русских, собирайте, у кого есть, золотишко, камушки, пакуйте в чумаданы, а сами, накрывайтесь, белыми простынями и ползите медленно , в сторону ближайшего кладбища!Латыши! Скоро!)))

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Насмешил 19:48 01:02:2018

Кого ты только не называешь утырок "варзиловым", пунктик у тебя такой, идиот?:)))

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ин-на 21:28 01:02:2018

тупая пиндосня с такими же тупыми подпиндосниками даже отследить свои дебильные санкционные списки не в состоянии! ну, дебилы!

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LL 18:28 01:02:2018

Izolēt šo tautu no civilizācijas un palīdzēt atgriezties pa raššā. Tas ir sākumā, ja kāds izsaka pretenzijas par valodu , reliģiju, tad piedāvāt aizpildīt zilo logu zemes bedres ar organiskiem mēsliem.

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дед 18:29 01:02:2018

фбр, анб опозорились, позвали профессионалов

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:39 01:02:2018

Усы приклеивали?

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LL 19:04 01:02:2018

Sdohni pidor esli ssish pomozhem

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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