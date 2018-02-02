По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов, помимо директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС России (данная структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов.
Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно.
Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.
Нынешние и бывшие сотрудники разведки США отмечают, что не могут вспомнить, когда последний раз в Вашингтон приезжало так много руководителей российских спецслужб для встреч с высокопоставленными американскими чиновниками.
Собеседники газеты обеспокоены тем, что Москва якобы может трактовать происходящее как готовность Соединенных Штатов «простить Россию за ее действия».
О визите находящегося под санкциями США Нарышкина в Вашингтон стало известно 30 января. Узнав о том, что страну посетил директор СВР России, лидер демократов в американском сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений. О поездке в Соединенные Штаты Бортникова и Коробова тогда не сообщалось.
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Кремлины в ужасе от новых санкций и решили лучше опазорится и отдатся, чем позволить сместить царька.« ответить
Правду на Руси говорят - Что каждый ИвАн или дурак, или полудурок....« ответить
Ну сколько вам тут говорить!? Это урод вова варзилов под никами ИвАн, Путин, ваня.« ответить
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Бедолаги, все верят, что кто то впряжется за нашу Родинку!)))Значит, так! Как только, у нас отключиться связь, с локаторов исчезнут все цели, морского и наземного базирования, русских, собирайте, у кого есть, золотишко, камушки, пакуйте в чумаданы, а сами, накрывайтесь, белыми простынями и ползите медленно , в сторону ближайшего кладбища!Латыши! Скоро!)))« ответить
Кого ты только не называешь утырок "варзиловым", пунктик у тебя такой, идиот?:)))« ответить
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Izolēt šo tautu no civilizācijas un palīdzēt atgriezties pa raššā. Tas ir sākumā, ja kāds izsaka pretenzijas par valodu , reliģiju, tad piedāvāt aizpildīt zilo logu zemes bedres ar organiskiem mēsliem.« ответить
фбр, анб опозорились, позвали профессионалов« ответить
Усы приклеивали?« ответить
Sdohni pidor esli ssish pomozhem« ответить