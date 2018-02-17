«Здравствуйте! На днях шел мимо дома соседа, поскользнулся, упал, ударился. На следующий день болела нога, пошел к врачу, врач констатировал ушиб. Я пошел к соседу, рассказал о случившемся, но он наотрез отказался компенсировать мне моральный и физический ущерб

Дескать, дорожка на тротуаре была расчищена нормально, а я сам виноват — нужно получше смотреть под ноги, а не падать на ровном месте, а потом пытаться использовать свой синяк на ноге, для того чтобы стрясти с него денег.

Я бы хотел узнать: как решаются такие вещи по закону? Что я должен был сделать, чтобы сейчас иметь возможность доказать, что я пострадал потому, что тротуар был почищен плохо?

В. Тарасов»

На вопрос читателя отвечает магистр права Ирина Цветкова:

— В конкретной ситуации пострадавший не зафиксировал факт полученной травмы должным образом, поэтому нет формальных доказательств, которые свидетельствовали бы о полученной травме в конкретном месте и в конкретное время.

Если пострадавший, получив травму, хочет обратиться с требованием взыскания расходов на лечение и получения компенсации за ущерб здоровью — разумеется, соразмерный с полученной травмой, — ему в первую очередь необходимо сразу же зафиксировать, где и когда произошла травма. Помощь в этом оперативно окажет полиция самоуправления в городе, в котором это случилось.

Если этого не сделать в момент ЧП, позже виновный может уже ликвидировать следы халатности (улица будет очищена от льда и снега, с крыши дома сбиты сосульки и т. д.), и пострадавшему уже не удастся ничего доказать.

Также обязательно нужно зафиксировать травму в Службе неотложной медицинской помощи (а не у врача поликлиники на следующий день, как это сделал читатель).

Только при наличии упомянутых двух фиксаций происшествия пострадавший может обращаться с официальной претензией к управляющему (владельцу). Если компенсация не получена, то можно в гражданском порядке обращаться против управляющего и/или владельца в суд первой инстанции. Судебные расходы по таким искам государством не взимаются. Расходы на лечение компенсируются по чекам, а размер компенсации за ущерб здоровью определяет суд.

Такой порядок предусматривается для всех городов Латвии. Если человек пострадал (получил травму) на улице Риги, Рижская дума оказывает бесплатную юридическую помощь; запись по телефону 80000800.

Отмечу, что неочищенные улицы или крыши — уже само по себе нарушение, даже если из–за этого никто не пострадал; нужно вызывать полицию самоуправления, чтобы она зафиксировала нарушение и виновные были привлечены к ответственности. Согласно правилам РД № 125, осуществлять уборку улиц зимой нужно до 8 утра — таким образом, чтобы по ним (улицам) можно было безопасно перемещаться. За нарушения по уборке улиц на управляющего может быть наложен штраф: на физических лиц — до 350 евро, на юридических — до 1400 евро.

Справка

Прошлой зимой полиция самоуправления составила 33 протокола об административных правонарушениях за неочищенные улицы и крыши, 29 — за неочищенные улицы, 4 — за неочищенные крыши. Также было получено 47 жалоб от пострадавших, получивших на улице травмы; по ним было заведено 19 дел, по остальным нарушения констатированы не были.

Когда деньги на ветер…

«Доброго здоровья! Живу в доме–хрущевке уже около 30 лет. И каждую зиму одно и то же: батареи вроде бы горячие, а в квартире все равно холодно, приходится все время жечь калорифер, то есть платить и за тепло, и за электричество. Получается дорого, но все равно холодно. Вызывала мастеров из домоуправления, они посмотрели, сказали, что с батареями все в порядке. Да я и сама вижу, что в порядке, но почему тогда холодно? Что делать?

А. Курина».

Отвечает консультант по жилищно–коммунальным вопросам Координационного совета квартирных обществ Айварс Силиниекс:

— Если человек утверждает, что радиаторы достаточно горячие, а в квартире все равно холодно, проблема, скорее всего, действительно не в системе отопления, а в том, что из помещения выветривается тепло и поступает холодный воздух. Причин тому может быть много, поэтому первое, что я бы посоветовал, — сделать визуальный осмотр своей квартиры. Проверить, хорошо ли закрываются окна, нет ли щелей между оконными рамами и стенами, рамами и стеклами, нет ли трещин, пусть даже маленьких, в самих стеклах, не расходится ли кирпичная кладка стен и т. д. Особое внимание надо обратить на пространство между подоконником и стеной: не секрет, что раньше, когда строили дома, особенно хрущевки, деревянные подоконники укладывали прямиком на кирпичную кладку, не задумываясь, что все имеющиеся там неровности необходимо как–то изолировать, чтобы через образовавшиеся в результате неровностей щели в квартиру не проникал холодный воздух и не выветривалось тепло. Не исключено, что, проведя рукой по стене под подоконником, вы обнаружите дыры, просто заклиненные обоями.

Стоит также проверить стыки стен и пола — нет ли там щелей: для этого, правда, понадобится снять плинтусы. Но если уж вам надоело мерзнуть и вы решили узнать наконец, «откуда ветер дует», проверить нужно по возможности все.

Если ваша квартира боковая, то холод в ней может усугубляться при сильном ветре со стороны торцевой стены здания. Тут единственное спасение — утеплять стены в таких домах.

Часто проблемы возникают у жильцов первых и последних этажей. На первых этажах, как правило, из–за того, что квартиры расположены над подвалами, а подвалы далеко не всегда защищены от проникновения холода. Нередко приходится видеть, что окошки подвала либо приоткрыты, либо полностью открыты, а то и выбиты, и ничто не мешает холоду проникать в подвал. В домах, где хорошие управляющие, такого, понятно, не допускается. Но где–то на это либо не обращают внимания, либо вообще оставляют подвальные окна открытыми сознательно — например, любители животных таким образом заботятся о дворовых котиках, чтобы тем было где погреться. Но в то же время зимний воздух охлаждает перекрытия между подвальным потолком и полом квартиры, расположенной на первом этаже. И как бы ни грели батареи в квартире, жильцы первого этажа все равно будут мерзнуть. Что касается жилья на последних этажах, основная проблема может заключаться в том, что чердак должным образом не утеплен (имеются щели, не закрыты должным образом окна и т. д.).

Облегченные панельные перекрытия, как правило, не задерживают тепло, и оно беспрепятственно вылетает наружу.

Вообще же проблема подавляющего большинства домов–хрущевок — плохая энергоэффективность. Их тонкая кирпичная кладка плохо удерживает тепло, и других вариантов, кроме как утеплять дом, я не вижу. Можно до бесконечности разогревать радиаторы и в дополнение к этому целыми сутками жить с включенным калорифером — в помещении все равно будет холодно. Это тот случай, когда выражение «деньги на ветер» приобретает буквальный смысл. И если от этой проблемы страдает не одна квартира, а большинство (а то и весь дом), возможно, имеет смысл сделать энергоаудит. Это, конечно, удовольствие не из дешевых, и, скорее всего, энергоаудит подтвердит, что большие теплопотери происходят из–за плохой энергоэффективности. В этом случае имеет смысл всерьез подумать о реновации, однако это касается уже не одной квартиры, а всего дома.

Возвращаясь к проблеме отдельной квартиры. Если «ходы» для проникновения холода и утечки тепла обнаружены, собственнику квартиры необходимо как можно скорее обратиться к управляющему (обслуживающей организации) с требованием, чтобы проблема была срочно ликвидирована. Но если визуальный осмотр не выявляет никаких погрешностей — то есть нет никаких видимых источников утечки тепла, — можно попытаться прибегнуть к локальным средствам утепления квартиры. В советское время люди так и поступали: заклеивали окна специальной бумагой, щели забивали ватой, на полы укладывали паласы или, если позволял уровень благосостояния, теплые ковры. Сейчас в продаже имеются обои, имеющие свойство удерживать тепло в помещение, — возможно, это помогло бы обеспечить в квартире более комфортную температуру. Если пол бетонный и на него просто уложен лист линолеума — возможно, стоит покрыть чем–то потеплее.

Если же все меры приняты, все источники проникновения холода ликвидированы (по крайней мере, визуально не обнаруживаются), но температура в квартире все равно некомфортна, то необходимо вызывать представителей обслуживающей организации и составить акт о том, что в помещении не обеспечивается надлежащая температура (согласно нормативам, температура в помещении не должна быть ниже 16 градусов). В случае если обслуживающая организация не предпринимает никаких мер по составленному акту, собственник квартиры, недополучающий услугу, имеет право (предварительно предупредив об этом управляющего в письменном виде) либо начать оплачивать услугу частично, либо вообще отказаться от оплаты — на основании того, что данную услугу можно рассматривать как не предоставленную.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.