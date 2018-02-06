В качестве официальных причин отказа называются поздний прилет в Корею, ранние выступления на следующий день после церемонии и участие в предолимпийских сборах.
Кроме того, торжественный парад олимпийцев пропустит мужская сборная России по хоккею, которая прибудет в Олимпийскую деревню только 11 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».
Как известно, российские спортсмены должны выйти на стадион под олимпийским флагом, который понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.
По данным издания, у российской делегации нет большого желания идти на стадион под флагом МОК, поскольку многие спортсмены боятся, что на стадионе их будут освистывать антидопинговые активисты и что в России их обвинят в отсутствии патриотизма.
Впрочем, отмечается, что на открытие Олимпиады даже в лучшие времена стремились попасть далеко не все. Дело в том, что участие в этой церемонии сопряжено с трехчасовым ожиданием в подтрибунном помещении, проходом по кругу и долгим возвращением в Олимпийскую деревню.
Как правило, спортсмены, выступающие в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные участвуют в очень выборочном порядке. Для массовки обычно приглашают тренеров и врачей, пишет газета.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 приедут всего 169 российских спортсменов, которые выступят под флагом МОК и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».
Соревноваться конечно же надо, а участвовать в этой тусне вовсе не обязательно.« ответить
скотохохлы вообще будут?« ответить
Пусть Путин с Мутко идут. Два клоуна« ответить
Саны, нам очень важно Ваше мнение. Мы к нему обязательно прислушаемся.« ответить
ты не Саня, ты СаняС, латысский побрякушка« ответить
И правильно сделали.« ответить
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"По данным издания, у российской делегации нет большого желания идти на стадион под флагом МОК, поскольку многие спортсмены боятся, что на стадионе их будут освистывать антидопинговые активисты и что в России их обвинят в отсутствии патриотизма." К такому выводу мог прийти только голимый эуропейский гомосек.))))
Pareizi, nav ko gājienā pēc dopinga smirdēt!« ответить