Шесть российских сборных отказались от участия в открытии Олимпиады-2018(10)

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Виталий Вавилкин
19:40 05.02.2018
Спорт / Спортсмены

В церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля, отказались принимать участие российские биатлонисты, фигуристы, лыжники, саночники, а также команды по шорт-треку и керлингу.

В качестве официальных причин отказа называются поздний прилет в Корею, ранние выступления на следующий день после церемонии и участие в предолимпийских сборах.

 

Кроме того, торжественный парад олимпийцев пропустит мужская сборная России по хоккею, которая прибудет в Олимпийскую деревню только 11 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

 

Как известно, российские спортсмены должны выйти на стадион под олимпийским флагом, который понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

 

По данным издания, у российской делегации нет большого желания идти на стадион под флагом МОК, поскольку многие спортсмены боятся, что на стадионе их будут освистывать антидопинговые активисты и что в России их обвинят в отсутствии патриотизма.

 

Впрочем, отмечается, что на открытие Олимпиады даже в лучшие времена стремились попасть далеко не все. Дело в том, что участие в этой церемонии сопряжено с трехчасовым ожиданием в подтрибунном помещении, проходом по кругу и долгим возвращением в Олимпийскую деревню.

 

Как правило, спортсмены, выступающие в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные участвуют в очень выборочном порядке. Для массовки обычно приглашают тренеров и врачей, пишет газета.

 

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 приедут всего 169 российских спортсменов, которые выступят под флагом МОК и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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А вот это правильно. 19:43 05:02:2018

Соревноваться конечно же надо, а участвовать в этой тусне вовсе не обязательно.

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ИвАн 20:01 05:02:2018

скотохохлы вообще будут?

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Саня 19:44 05:02:2018

Пусть Путин с Мутко идут. Два клоуна

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Путин и Мутко 19:52 05:02:2018

Саны, нам очень важно Ваше мнение. Мы к нему обязательно прислушаемся.

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беня 20:14 05:02:2018

ты не Саня, ты СаняС, латысский побрякушка

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dave 19:49 05:02:2018

И правильно сделали.

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Ржунимагу 19:50 05:02:2018


"По данным издания, у российской делегации нет большого желания идти на стадион под флагом МОК, поскольку многие спортсмены боятся, что на стадионе их будут освистывать антидопинговые активисты и что в России их обвинят в отсутствии патриотизма." К такому выводу мог прийти только голимый эуропейский гомосек.))))

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Latviešu patriots 20:31 05:02:2018

Pareizi, nav ko gājienā pēc dopinga smirdēt!

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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