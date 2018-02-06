В церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля, отказались принимать участие российские биатлонисты, фигуристы, лыжники, саночники, а также команды по шорт-треку и керлингу.

В качестве официальных причин отказа называются поздний прилет в Корею, ранние выступления на следующий день после церемонии и участие в предолимпийских сборах.

Кроме того, торжественный парад олимпийцев пропустит мужская сборная России по хоккею, которая прибудет в Олимпийскую деревню только 11 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как известно, российские спортсмены должны выйти на стадион под олимпийским флагом, который понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

По данным издания, у российской делегации нет большого желания идти на стадион под флагом МОК, поскольку многие спортсмены боятся, что на стадионе их будут освистывать антидопинговые активисты и что в России их обвинят в отсутствии патриотизма.

Впрочем, отмечается, что на открытие Олимпиады даже в лучшие времена стремились попасть далеко не все. Дело в том, что участие в этой церемонии сопряжено с трехчасовым ожиданием в подтрибунном помещении, проходом по кругу и долгим возвращением в Олимпийскую деревню.

Как правило, спортсмены, выступающие в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные участвуют в очень выборочном порядке. Для массовки обычно приглашают тренеров и врачей, пишет газета.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 приедут всего 169 российских спортсменов, которые выступят под флагом МОК и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».