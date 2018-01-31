Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина (видео)(4)

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Герман Бергер
22:23 30.01.2018
В мире / Россия

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликована на YouTube-канале радиостанции.

«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе о Сталине во время беседы в программе «Радиорубка».

 

«В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — парировал Шевченко, заявив, что его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой».

 

Сванидзе в свою очередь воскликнул, что сражался советский народ, а Сталин ни при чем. Тогда коллега назвал его демагогом. Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Мужчин разняли, а передачу пришлось прервать.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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дай пять 23:18 30:01:2018

бить окупантов.

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про 23:34 30:01:2018

получил по роже крыса

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Дзе 00:39 31:01:2018

С Саакашвили пример берет? Грузинская фамилиЕ спать не дает?

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И в Латвии есть НОД 02:30 31:01:2018

Жыда-русофоба Ванидзе положили на четыре конечности. Это видео я готов смотреть снова и снова. Рейтинг у него уже отрицательные, вот и решил попиариться за счет Максима Леонардовича.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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