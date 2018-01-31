«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе о Сталине во время беседы в программе «Радиорубка».
«В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — парировал Шевченко, заявив, что его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой».
Сванидзе в свою очередь воскликнул, что сражался советский народ, а Сталин ни при чем. Тогда коллега назвал его демагогом. Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Мужчин разняли, а передачу пришлось прервать.
бить окупантов.« ответить
получил по роже крыса« ответить
С Саакашвили пример берет? Грузинская фамилиЕ спать не дает?« ответить
Жыда-русофоба Ванидзе положили на четыре конечности. Это видео я готов смотреть снова и снова. Рейтинг у него уже отрицательные, вот и решил попиариться за счет Максима Леонардовича.« ответить