Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликована на YouTube-канале радиостанции.

«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе о Сталине во время беседы в программе «Радиорубка».

«В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — парировал Шевченко, заявив, что его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой».

Сванидзе в свою очередь воскликнул, что сражался советский народ, а Сталин ни при чем. Тогда коллега назвал его демагогом. Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Мужчин разняли, а передачу пришлось прервать.