Широкая, честная Масленица

Прежде у наших предков это время было буквально переполнено праздничными делами: обрядовыми и необрядовыми действиями, традиционными играми и затеями. Каждый день масленой недели имеет свое название. Понедельник — «Встреча», вторник — «Заигрыш», среда — «Лакомка», «Разгул», «Перелом», четверг — «Разгуляй–четверток», «Широкий», пятница — «Тещины вечерки», суббота — «Золовкины посиделки», воскресенье — «Прощеный день».
Русская Масленица всегда славилась блинами, их качеством и количеством. У каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов, который держали в секрете. В эти дни поедали неимоверное количество блинов с разными начинками и прибавками, о чем народ говорил: «Блин добро не один», «Блин не клин — брюхо не расколет».
Главными развлечениями Масленицы были катания на тройках и на санках с гор. Особо подзадоривали молодоженов, а неженатую молодежь вовлекали в игры с целью найти себе будущую пару. Заботились о продлении рода!
А в среду зятья посещали тещ, которые устраивали для тех пышные угощения — разумеется, если зять был по душе. Народ говорил об этом дне: «Зять на двор — пирог на стол», «Придет зять, где сметанки взять?». Если в среду зятья гостили у тещ, то в пятницу к молодоженам в гости приходили тещи. Неуважение зятя к этому обычаю считалось бесчестием и обидой, поводом к вечной вражде. Блины пекла дочка, а зять старался принять и угостить ее маму получше.
С четверга масленичное веселье разворачивалось во всю ширь, а в субботу семьи приглашали в гости сестер мужа (золовок) и других его родственников.
В воскресенье сжигали уже заранее подготовленное чучело Масленицы и просили друг у друга прощения за причиненные обиды.
Прогуляв так целую неделю, народ замечал: «Масленица — объедуха, деньгам приберуха».
В Прощеное воскресенье ходили в церковь, а после начинался Великий пост…
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
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