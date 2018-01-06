С 1 октября 2017 года, когда начался прием заявок на участие в программе Службы государственных доходов (СГД) по погашению пеней и штрафов за налоговые долги, в учреждение подано уже 12,882 тыс. заявок, сообщили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

Ко 2 января 2018 года принято 8283 решения о применении налоговой поддержки на общую сумму 91,028 млн евро.

Заявки к настоящему моменту подали 5714 физических и 7168 юридических лиц. Положительные решения приняты по заявкам 4918 физических лиц на общую сумму 10,936 млн евро и по заявкам 4016 юридических лиц на общую сумму 79,044 млн евро.

В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы.

Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.