Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро(6)

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Виталий Вавилкин
22:55 05.01.2018
Экономика / Социальная экономика

С 1 октября 2017 года, когда начался прием заявок на участие в программе Службы государственных доходов (СГД) по погашению пеней и штрафов за налоговые долги, в учреждение подано уже 12,882 тыс. заявок, сообщили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

Ко 2 января 2018 года принято 8283 решения о применении налоговой поддержки на общую сумму 91,028 млн евро.

 

Заявки к настоящему моменту подали 5714 физических и 7168 юридических лиц. Положительные решения приняты по заявкам 4918 физических лиц на общую сумму 10,936 млн евро и по заявкам 4016 юридических лиц на общую сумму 79,044 млн евро.

 

В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы.

 

Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.

 

LETA / Фото
Комментарии (6)
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подтёрли хвосты. ещё пригодятся. 00:17 06:01:2018

Вывод: нет смысла платить налоги сразу! Беспроцентный кредит с погашением части займа невиданая щедрость! Прецыдент!!!!!

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Мляяя 10:23 06:01:2018

А я дурак перед Новым Годом заплатил всё, пени....:(((

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Поздравляю всех баранов 01:42 06:01:2018

Вас в очередной раз кидaнyли!
В этот раз на 90мил.недособранных налогов.
А КНАБу следовало бы проверить,насколько "должники" были заранее в курсе такого атракциона невиданной щедрости и сколько им всё это стоило в звонкой валюте!
А вообще,наверно,хорошо быть родственником какой нибудь хyтарcкой нaциcтки Циpyле!
Как сыр в масле будешь купаться.
Пиcдeц Латвии.

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Ясно 02:47 06:01:2018

Своим простили...

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Шон 04:56 06:01:2018

Сами себе сделали широкии жест!!!! Это же так отчевидно. Наверняка все эти долги были или у них, или у их друзеи с родственниками. Другим они еще и на предприятия будут дальше ходить и конверты искать ,нюхачи ищеики.

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Правда тут 09:04 06:01:2018

Второсортные что с них взять.

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