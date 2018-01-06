Ко 2 января 2018 года принято 8283 решения о применении налоговой поддержки на общую сумму 91,028 млн евро.
Заявки к настоящему моменту подали 5714 физических и 7168 юридических лиц. Положительные решения приняты по заявкам 4918 физических лиц на общую сумму 10,936 млн евро и по заявкам 4016 юридических лиц на общую сумму 79,044 млн евро.
В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.
Программа мер поддержки предусматривает, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы.
Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой. Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.
Вывод: нет смысла платить налоги сразу! Беспроцентный кредит с погашением части займа невиданая щедрость! Прецыдент!!!!!« ответить
А я дурак перед Новым Годом заплатил всё, пени....:(((« ответить
Вас в очередной раз кидaнyли!« ответить
В этот раз на 90мил.недособранных налогов.
А КНАБу следовало бы проверить,насколько "должники" были заранее в курсе такого атракциона невиданной щедрости и сколько им всё это стоило в звонкой валюте!
А вообще,наверно,хорошо быть родственником какой нибудь хyтарcкой нaциcтки Циpyле!
Как сыр в масле будешь купаться.
Пиcдeц Латвии.
Своим простили...« ответить
Сами себе сделали широкии жест!!!! Это же так отчевидно. Наверняка все эти долги были или у них, или у их друзеи с родственниками. Другим они еще и на предприятия будут дальше ходить и конверты искать ,нюхачи ищеики.« ответить
Второсортные что с них взять.« ответить