Школьник рассказал о коварстве учительницы, подло склонившей его к сексу(6)

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Виталий Вавилкин
14:40 01.03.2018
Lifenews / Интересно

Учительницу средней школы штата Флорида обвиняют в растлении 14-летнего ученика. Также, по сообщениям полиции, ей грозит ответственность за склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств.

26-летняя преподавательница учебного заведения в Нью-Смирна-Бич Стефани Петерсон арестована и обвиняется в двух эпизодах непристойного поведения, а также в передаче психотропных средств лицу, не достигшему совершеннолетия, сообщило Управление шерифа округа Волюзия. По материалам расследования, Петерсон – преподаватель научных дисциплин – стала тесно общаться с учеником восьмого класса в ноябре прошлого года.

 

Ребенок сообщил полицейским, что их отношения началось с того, что учительница отправила ему свои интимные фотографии. Также восьмиклассник заявил, что Петерсон несколько раз забирала его из дома на автомобиле около 23:00 и привозила обратно уже ранним утром.

 

Во время таких ночных вылазок, по данным расследования, девушка курила с несовершеннолетним марихуану и склоняла его к интимной близости, передает New York Post. О тайных отношениях стало известно взрослым уже только после того, как успеваемость ребенка в школе снизилась. Петерсон пыталась убедить мальчика, что об их связи никто не должен знать, однако он все-таки рассказал обо всем родителям. После чего информация была передана в отдел полиции.

 

Стефани Петерсон официально уволилась с поста преподавателя средней школы. Также установлен залог за ее освобождение в размере 25 тысяч долларов.

 

dni.ru / Фото
Комментарии (6)
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Пророк 14:56 01:03:2018

Небось перед пацанами хвалился, как он с ней расслаблялся, как настоящий мачо.

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Саня 15:15 01:03:2018

Я бы не сознался и был бы готов склониться.

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janka 16:59 01:03:2018

учительница отправила ему свои интимные фотографии
===
kuda otpravila? na telefon? a nomer otkuda? v soc seti? i kak oni stali "druzjami" v socseti? iliona vsem komu popalo otpravljala i odin kljunul.

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ээээх 19:14 01:03:2018

училка-фантастика,жаль её.много радости могла принести,с марихуаной конечно перебор

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"""""""“!!!!!!!!!!"""""/"""""""""!!!!!!!!!!!!""""""" 19:48 01:03:2018

ГОООРЬКООО!!!!

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12

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