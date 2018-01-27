Израильский политолог, специалист по Ближнему Востоку, раввин Авраам Шмулевич в интервью украинскому «Апострофу» рассказал, что Россия делает в Сирии и как скрывает свои потери, зачем Турция начала операцию против курдов в районе Африна и чему бы стоило поучиться Украине у турецких элит.

— Турецкая армия начала наземное наступление против курдских формирований в районе города Африн на севере Сирии. Чем это мотивировано, учитывая поддержку курдов американцами? [...] Какова позиция еще одного участника конфликта — России?

— Операция в Сирии показала полную недееспособность российской армии. Единственное, что держит репутацию российской армии на плаву — Украина. В России устаревшие самолеты, процент применения высокоточного оружия, современных бомб или ракет мизерный, даже меньше, чем во время войны с Грузией, где было 8%.

Во время «Бури в пустыне», более чем за десять лет до войны РФ против Грузии, у американцев высокоточных современных бомб и ракет было под 90%. Но Украина держит репутацию России. Именно украинское военно-политическое руководство постоянно рассказывает о военной силе России, мол, она такая страшная, какая у РФ мощная авиация, что украинцы даже войну не объявляют, иначе Россия эту авиацию применит.

Реально же против современной армии, например, Израиля или США, вооруженные силы РФ небоеспособны. Да и против Украины, которая все делает, чтобы не модернизировать свою армию, тоже не все получилось.

Российские силы находились в Африне, но по первому требованию Анкары они снялись и ушли. Русские сделали еще одну некрасивую вещь — предложили курдам полную капитуляцию, отказаться от своей государственности, перейти под власть [президента Сирии Башара] Асада. Мол, тогда русские гарантируют, что турки не войдут в Африн. Это подлое предложение, они шантажировали курдов турками, на которых они не имеют никакого влияния.

Курды объявили Россию причастной к вторжению. Они сказали, что Россия — такой же преступный соучастник этой операции, как и Турция, ответственность за жизни мирных курдов лежит и на российском режиме. Помните, когда турки сбили российский самолет, Путин сказал: «Помидорами не отделаетесь»? Россия просто надувает щеки, но никакой роли не играет.

С другой стороны, Турция — это прекрасный пример государства, которое защищает свои национальные интересы. Американцы, конечно, недовольны решением Анкары. Турки почти прямым текстом сказали, что, если американцы будут поддерживать курдов, турки будут вести огонь по всем, включая американцев. Государство, которое хочет отстаивать свои интересы, делает это даже вопреки мнению великой державы США и тем более вопреки мнению России.

В этом смысле другие элиты должны поучиться у турецкой элиты. Ведь в некоторых странах считают, что нужно руководствоваться даже не заявлениями, а просто намеками своих партнеров. Это я в первую очередь говорю про Крым. Когда современная украинская власть говорит, что им кто-то позвонил и намекнул, что Крым нужно оставить, они и оставили… А если я как пранкер позвоню [президенту Украины Петру] Порошенко и потребую отдать Киев?

[...]— Как россияне прячут свои потери в Сирии, и что они там делают?

— В РФ, согласно закону, потери являются военной тайной, запрещено их публиковать. Кроме того, действуют так называемые ЧВК (частные военные компании, — «Апостроф»), что позволяет менять принадлежность солдат с государственных на частных наемников. Еще есть такой механизм, когда потери не регистрируются, а зарплату погибшего наемника получает его начальство. В России эту информацию контролирует ФСБ. Оказывается давление на родственников убитых, чтобы они держали язык за зубами. Помогает скрывать потери и то, что многие наемники часто не из больших городов, а из провинции, где информацию утаить легче.

Что они там делают? Это большая тайна для всех. Единственное разумное объяснение дал Путин, он часто говорит, что будет делать, просто его не слушают. Он сказал примерно так: мы готовимся к войне, это полигон для учений. На мой взгляд, есть и коррупционная составляющая. Иранцы и режим Асада могут платить за участие русских в войне.