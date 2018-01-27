Шмулевич: у войск Путина нет шансов против любой современной армии(37)

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Тимур Пушкарев
13:00 26.01.2018
В мире / Война

Израильский политолог, специалист по Ближнему Востоку, раввин Авраам Шмулевич в интервью украинскому «Апострофу» рассказал, что Россия делает в Сирии и как скрывает свои потери, зачем Турция начала операцию против курдов в районе Африна и чему бы стоило поучиться Украине у турецких элит.

— Турецкая армия начала наземное наступление против курдских формирований в районе города Африн на севере Сирии. Чем это мотивировано, учитывая поддержку курдов американцами? [...] Какова позиция еще одного участника конфликта — России?

 

 

— Операция в Сирии показала полную недееспособность российской армии. Единственное, что держит репутацию российской армии на плаву — Украина. В России устаревшие самолеты, процент применения высокоточного оружия, современных бомб или ракет мизерный, даже меньше, чем во время войны с Грузией, где было 8%.

 

Во время «Бури в пустыне», более чем за десять лет до войны РФ против Грузии, у американцев высокоточных современных бомб и ракет было под 90%. Но Украина держит репутацию России. Именно украинское военно-политическое руководство постоянно рассказывает о военной силе России, мол, она такая страшная, какая у РФ мощная авиация, что украинцы даже войну не объявляют, иначе Россия эту авиацию применит.

 

Реально же против современной армии, например, Израиля или США, вооруженные силы РФ небоеспособны. Да и против Украины, которая все делает, чтобы не модернизировать свою армию, тоже не все получилось.

 

 

Российские силы находились в Африне, но по первому требованию Анкары они снялись и ушли. Русские сделали еще одну некрасивую вещь — предложили курдам полную капитуляцию, отказаться от своей государственности, перейти под власть [президента Сирии Башара] Асада. Мол, тогда русские гарантируют, что турки не войдут в Африн. Это подлое предложение, они шантажировали курдов турками, на которых они не имеют никакого влияния.

 

Курды объявили Россию причастной к вторжению. Они сказали, что Россия — такой же преступный соучастник этой операции, как и Турция, ответственность за жизни мирных курдов лежит и на российском режиме. Помните, когда турки сбили российский самолет, Путин сказал: «Помидорами не отделаетесь»? Россия просто надувает щеки, но никакой роли не играет. 

 

С другой стороны, Турция — это прекрасный пример государства, которое защищает свои национальные интересы. Американцы, конечно, недовольны решением Анкары. Турки почти прямым текстом сказали, что, если американцы будут поддерживать курдов, турки будут вести огонь по всем, включая американцев. Государство, которое хочет отстаивать свои интересы, делает это даже вопреки мнению великой державы США и тем более вопреки мнению России.

 

В этом смысле другие элиты должны поучиться у турецкой элиты. Ведь в некоторых странах считают, что нужно руководствоваться даже не заявлениями, а просто намеками своих партнеров. Это я в первую очередь говорю про Крым. Когда современная украинская власть говорит, что им кто-то позвонил и намекнул, что Крым нужно оставить, они и оставили… А если я как пранкер позвоню [президенту Украины Петру] Порошенко и потребую отдать Киев?

 

[...]— Как россияне прячут свои потери в Сирии, и что они там делают? 

 

— В РФ, согласно закону, потери являются военной тайной, запрещено их публиковать. Кроме того, действуют так называемые ЧВК (частные военные компании, — «Апостроф»), что позволяет менять принадлежность солдат с государственных на частных наемников. Еще есть такой механизм, когда потери не регистрируются, а зарплату погибшего наемника получает его начальство. В России эту информацию контролирует ФСБ. Оказывается давление на родственников убитых, чтобы они держали язык за зубами. Помогает скрывать потери и то, что многие наемники часто не из больших городов, а из провинции, где информацию утаить легче. 

 

Что они там делают? Это большая тайна для всех. Единственное разумное объяснение дал Путин, он часто говорит, что будет делать, просто его не слушают. Он сказал примерно так: мы готовимся к войне, это полигон для учений. На мой взгляд, есть и коррупционная составляющая. Иранцы и режим Асада могут платить за участие русских в войне.

inoСМИ.Ru / Фото РИА Новости
Комментарии (37)
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ваня 13:06 26:01:2018

Что быдло россии может?ничего..они ничтожество..

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to-ваня 13:06 26:01:2018 13:19 26:01:2018

твои хозяива Омерикацы признают что Российская армия занимает второе место и не только это Омериканцы признают, так что лососни тунца скакол нищеброд

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Факир 13:20 26:01:2018

Мутит воду Шмуля - местечковый аналитик. По методике "вани" людей стравливает, оговаривает, подзуживает. Нагрешит - к себе беду пригласит.

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ваня 13:27 26:01:2018

Россия может только с безоружными воевать..трусы но за то самые подлые..

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Мерзкое племя 13:30 26:01:2018

Откуда у этого пейсатого коротышки такие подробности? Он в синагоге служит или политологом у пиндосов. Вот такие сомнительные политологи и мутят воду, провоцируют и стравливают народы. Всегда пейсатые начинали войны, народ воевал, убивал друг друга, а в конце пейсатые пожинали "плоды" победы. Мерзкие твари.

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народ Латвии 13:39 26:01:2018

"Операция в Сирии показала полную недееспособность российской армии"-
ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ!
Очередной выпердышь иудеев пукнул в лужу!

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ваня 14:01 26:01:2018

извините ! я пишу не правду меня заставляют это делать за деньги , а я их очень люблю.

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СССР 14:16 26:01:2018

Глисты любят понос, а понос у хозяина каждый раз как слышит Путин, Россия, Русские.... Глистам ване, пукину, патриоту, народу и прочим паразитам - наслаждайтесь, живите долго и мучительно.

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Latviešu obsos 14:23 26:01:2018

Если бы его папа знал что ты его лучший спермотозоид, он бы ....анаанироал.

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креву окупант 13:08 26:01:2018

еврей иди нахуууй!

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ваня 13:55 26:01:2018

Там все места заняты ..русское быдло все места заняла

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шмуля 14:06 26:01:2018

И это правильно!!!

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Pidoruваня 13:12 26:01:2018

Как быстро драпали грузинские вояки, подготовленные штатовскими инструкторами Да и в Сирии быстро натянули на пимпу, так что ванясоси, как мишка лапу

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ваня 13:21 26:01:2018

В сирии натянули школы детсады базары..герои..герои..пока сша уничтожала ИГ россия мирных жителей..

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Ты суслика видишь? 13:25 26:01:2018

Твои хозяева янки этих террористов и создали, а ещё стопицот фейков про то, что русские там школы да больницы бомбили! Нашёл, ..ять, "победителей"! :))))))

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Latviešu patriots 13:13 26:01:2018

Krievija ir milzis uz māla kājām.

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Ты суслика видишь? 13:22 26:01:2018

Ага, Ещё Наполеон об этом говорил! Напомнить тебе чем это кончилось?! :)

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ваня 13:32 26:01:2018

Так и наполеона и гитлера мир победил а скот россии приписал победу себе..смешно..и сами в это верят..ущербные

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60 14:04 26:01:2018

извините за неправду которую я пишу , это всё деньги которые мне платят за это.

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Точно, ваняткО ! 14:06 26:01:2018

Весь мир участвовал в Бородинском сражении!)))) Пиши ыще.)))))

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ваня 14:11 26:01:2018

А что бородино россия победила????

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Latviešu patriotu DEBILU 14:24 26:01:2018

Во еще одно говно вылезло повонять, как только на вести заходишь, сразу вонь чувствуешь, ваньки, патриоты и прочая шелупонь подкидывает своего гумна в топку, а вы дурни на них ведетесь, как дети...

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васе 20:25 26:01:2018

Бегство наполеоновской армии началось после битвы при Тарутино

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10 дюймов 13:15 26:01:2018

раввин из Израиля конечно уж точно знает про вооружённые силы России!----прячась в синагоге от палестинцев можно порассуждать о мировом порядке и о том, как раввины помогают фашистам на Украине----уверен, что раввин давал интервью хохлам в вышиванке.

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123

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

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