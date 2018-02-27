Представитель российской делегации Артем Туров заявил, что Латвия, переходя к среднему образованию на латышском языке, нарушает права трети своих жителей, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение и развитие своего родного языка.
Между тем, Шноре назвал эти заявления «ложными новостями», заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык.
Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.
«Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России», — сказал Шноре.
На сессии выступил и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, который обратил внимание на значительно уменьшение обучения татарскому, башкирскому и другим языкам меньшинств в школах российских национальных республик.
"В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке?"« ответить
Красиво ткнул мордой в дepьмо. А ведь можно поинтересоваться и количеством таджикских или узбекских школ в Москве.
Есть мнение что второй ник у Вас патриотс. Ну так вот вы батенька ДЭБИЛ.« ответить
Есть такое мнение, что я всегда пишу под своим именем.« ответить
Нет, у него ник ИДИОТС!« ответить
Животный мир получил то что заслужил.. Поблажек выродкам не будет..я когда то к русским толерантно относился но потом понял что вши никогда и не прикаких переменах людьми не станут..ущербные отроду..« ответить
ваня и Latviešu patriots никогда и не при каких переменах людьми не станут. Гомосяки однако...« ответить
вши никогда и не прикаких переменах людьми не станут..ущербные отроду.« ответить
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷И ты живое подтверждение правоты этих слов!!!
Ну.давай ткни-сколько латышей,татар и других ,ты выведешь на улицу на демонстрацию?« ответить
Сколько найдётся желающих изучать НЕНУЖНЫЙ язык.
А в Латвии,без русского ты безработный.
Šņores kungam taisnība, un arī komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas pusē! Es jau sen par to rakstīju!« ответить
Шноре молодец.. Опять свиньям на хвост наступил..визжат скоты..« ответить
Латыши имеют государство на территории России.« ответить
В Латвии русских школ нет.. Вшивые кому в Латвии плохо валите в скоторусь..там все школы русские..там все для быдла..« ответить
Опять хочется в ЛССР вступить? Шнурку погуглить "Образование на языках народов России" Напросишься, будет и латышский« ответить
Вы можете фантазировать сколько влезет и утверждать, что Бог с русскими и россией, но это только в вашем отмороженном мозгу, а порядок вещей эти фантазии не меняют. Вы только больше ненависти к русским создаёте. Стоит ли? И так у вас за плечами огромный багаж.« ответить
ваня , заткнись придурок .« ответить
Ответ простой - там где в России массово живут латыши.« ответить
V Sibiri« ответить
Латышскоязычные(использующие язык каждый день в быту и на работе,в поликлиниках,больницах) в Сибири не живут,а вечерка есть,её уже несколько раз открывали.« ответить
В России нерусские языки имеют статус,а здесь русский,исконный половине населения, не имеет.
И мне плевать что делается в России,меня волнует почему не устраняется проблема с отсутствием статуса русского языка в Риге,где половина населения на нём говорит и работает так же,как века обратно.