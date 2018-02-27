Шноре: где в России латышские школы?(46)

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LETA
Герман Бергер
22:45 26.02.2018
Политика / Политики

На ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене представитель Латвии Эдвин Шноре («Visu Latvijai!»—»TB/LNNK») категорически отклонил критику российской делегации о планируемом переходе на обучение только на латышском языке в средних школах Латвии.

Представитель российской делегации Артем Туров заявил, что Латвия, переходя к среднему образованию на латышском языке, нарушает права трети своих жителей, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение и развитие своего родного языка.

 

Между тем, Шноре назвал эти заявления «ложными новостями», заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык.

 

Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.

 

«Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России», — сказал Шноре.

 

На сессии выступил и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, который обратил внимание на значительно уменьшение обучения татарскому, башкирскому и другим языкам меньшинств в школах российских национальных республик.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (46)
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Саня 22:51 26:02:2018

"В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке?"
Красиво ткнул мордой в дepьмо. А ведь можно поинтересоваться и количеством таджикских или узбекских школ в Москве.

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Да 22:58 26:02:2018

Есть мнение что второй ник у Вас патриотс. Ну так вот вы батенька ДЭБИЛ.

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Саня 23:02 26:02:2018

Есть такое мнение, что я всегда пишу под своим именем.

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Вася Пупкин 23:12 26:02:2018

Нет, у него ник ИДИОТС!

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Ваня 23:56 26:02:2018

Животный мир получил то что заслужил.. Поблажек выродкам не будет..я когда то к русским толерантно относился но потом понял что вши никогда и не прикаких переменах людьми не станут..ущербные отроду..

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ыыы 00:04 27:02:2018

ваня и Latviešu patriots никогда и не при каких переменах людьми не станут. Гомосяки однако...

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МАН>вОнючке 02:11 27:02:2018

вши никогда и не прикаких переменах людьми не станут..ущербные отроду.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷И ты живое подтверждение правоты этих слов!!!

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Влад 05:35 27:02:2018

Ну.давай ткни-сколько латышей,татар и других ,ты выведешь на улицу на демонстрацию?
Сколько найдётся желающих изучать НЕНУЖНЫЙ язык.
А в Латвии,без русского ты безработный.

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Latviešu patriots 23:00 26:02:2018

Šņores kungam taisnība, un arī komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas pusē! Es jau sen par to rakstīju!

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Ваня 23:59 26:02:2018

Шноре молодец.. Опять свиньям на хвост наступил..визжат скоты..

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Гражданская позиция 23:10 26:02:2018

Латыши имеют государство на территории России.

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Ваня 23:50 26:02:2018

В Латвии русских школ нет.. Вшивые кому в Латвии плохо валите в скоторусь..там все школы русские..там все для быдла..

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Пророк 07:53 27:02:2018

Опять хочется в ЛССР вступить? Шнурку погуглить "Образование на языках народов России" Напросишься, будет и латышский

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ИвАн 08:27 27:02:2018

Вы можете фантазировать сколько влезет и утверждать, что Бог с русскими и россией, но это только в вашем отмороженном мозгу, а порядок вещей эти фантазии не меняют. Вы только больше ненависти к русским создаёте. Стоит ли? И так у вас за плечами огромный багаж.

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сл 08:59 27:02:2018

ваня , заткнись придурок .

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Вася Пупкин 23:11 26:02:2018

Ответ простой - там где в России массово живут латыши.

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Grazdanka LR 23:12 26:02:2018

V Sibiri

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LR 07:47 27:02:2018

Латышскоязычные(использующие язык каждый день в быту и на работе,в поликлиниках,больницах) в Сибири не живут,а вечерка есть,её уже несколько раз открывали.
В России нерусские языки имеют статус,а здесь русский,исконный половине населения, не имеет.
И мне плевать что делается в России,меня волнует почему не устраняется проблема с отсутствием статуса русского языка в Риге,где половина населения на нём говорит и работает так же,как века обратно.

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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