Шноре включил ответку (2)

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газета Сегодня
19:00 27.02.2018
газета Сегодня / Дипломатия

Заявку на приз «За находчивость» сделал депутат сейма от Нацобъединения, руководитель делегации Латвии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Выступая на зимней сессии в Вене, он «категорически опроверг» критику российской делегации в связи с планируемым переводом школ нацменьшинств в ЛР на латышский язык.

Эдвинс Шноре отреагировал на высказывания российского делегата, депутата Госдумы от «Единой России» Артема Турова, назвав их «фальшивыми новостями». Политолог Шноре заявил историку Турову: «У вас есть латышские школы? Может, у вас есть украинские школы? В России живут миллионы украинцев. Вы оплачиваете школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России!»

 

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, как раз присутствовавший на заседании, выслушал также выступление Шноре в поддержку прав башкиров, татар, обучение языкам которых «существенно уменьшилось», что «вызвало широкие протесты». Латвийский парламентарий также потребовал ОБСЕ вмешаться для защиты крымских татар. 

 

Господин Заньер пообещал внимательней следить за отношением к нацменьшинствам в России — латвийскую же образовательную реформу ни словом не упомянул, за что ему был благодарен второй участник делегации ЛР — Атис Леиньш (Vienotība).

 

В России действительно проживает свыше 2 миллионов украинцев, что составляет примерно 1,5% ее населения, и число это возросло после событий, позиционируемых на Украине и на Западе как «российско–украинская война». Однако пропорция русских в Латвии в 20 раз больше, что также нелишне было бы учитывать. 

 

Как и то, что «широкие протесты» в Казани собрали 150 человек — при населении столицы Татарстана в 1,2 миллиона. 

 

Никита КРАСНОГЛАЗОВ.

 

Фото: Господина Шноре ждут в школах Татарстана. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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В России живут миллионы украинцев 19:02 27:02:2018

что делают хохлатые в россии когда потрох алкаш воюет с ней?

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Вася Пупкин 19:22 27:02:2018

Шкуре там в Татарстане обрезание сделают.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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