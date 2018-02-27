Заявку на приз «За находчивость» сделал депутат сейма от Нацобъединения, руководитель делегации Латвии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Выступая на зимней сессии в Вене, он «категорически опроверг» критику российской делегации в связи с планируемым переводом школ нацменьшинств в ЛР на латышский язык.

Эдвинс Шноре отреагировал на высказывания российского делегата, депутата Госдумы от «Единой России» Артема Турова, назвав их «фальшивыми новостями». Политолог Шноре заявил историку Турову: «У вас есть латышские школы? Может, у вас есть украинские школы? В России живут миллионы украинцев. Вы оплачиваете школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России!»

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер, как раз присутствовавший на заседании, выслушал также выступление Шноре в поддержку прав башкиров, татар, обучение языкам которых «существенно уменьшилось», что «вызвало широкие протесты». Латвийский парламентарий также потребовал ОБСЕ вмешаться для защиты крымских татар.

Господин Заньер пообещал внимательней следить за отношением к нацменьшинствам в России — латвийскую же образовательную реформу ни словом не упомянул, за что ему был благодарен второй участник делегации ЛР — Атис Леиньш (Vienotība).

В России действительно проживает свыше 2 миллионов украинцев, что составляет примерно 1,5% ее населения, и число это возросло после событий, позиционируемых на Украине и на Западе как «российско–украинская война». Однако пропорция русских в Латвии в 20 раз больше, что также нелишне было бы учитывать.

Как и то, что «широкие протесты» в Казани собрали 150 человек — при населении столицы Татарстана в 1,2 миллиона.

Никита КРАСНОГЛАЗОВ.

Фото: Господина Шноре ждут в школах Татарстана.