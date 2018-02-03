Шофер, таксист, автомеханик: в Латвию прибыла новая группа беженцев(12)

Лента новостей
Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде Минфин хочет вдвое повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии В Китае мусульман согнали в концлагеря Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца Единственная задача Запада Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля
Eще в разделе
Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! Увы: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое Благодаря телефону удалось найти пропавшую без вести рижанку ЧП в «Гайльэзерс»: в здании отделения интенсивной терапии произошел пожар Проект 100-летия: рожденные в этом году дети получат серебряные монеты
Виталий Вавилкин
22:30 02.02.2018
Наша Латвия

В рамках программы ЕС по перемещению ищущих убежища в Латвию из Италии прибыли семь беженцев из Эритреи, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Сейчас беженцы находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки.

 

Среди перемещенных лиц — студент и представители таких профессий, как шофер, таксист и автомеханик.

Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 374 человек.

 

LETA / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
К. А. Ин 23:10 02:02:2018

Ну наконец- то будет кому таксистом работать .

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:34 03:02:2018

И надолго таки прибывают?
Или как, - так сразу?

« ответить
Profile_default
Пых 00:33 03:02:2018

Как вам на такси проехаться с таким спецом?Особливо одиноким дЭвушкам в Слоку куда-нибудь.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 01:03 03:02:2018

Nav ko uztraukties, pēc kāda laika paši prom aiztīsies!

« ответить
Profile_default
ыыы 03:05 03:02:2018

Nav ko uztraukties, pēc kāda laika latvieši paši prom aiztīsies!

« ответить
Profile_default
СМЕРШ>>ыыы 03:05 03:55 03:02:2018

+100500

« ответить
Profile_default
ура,будут породу улучшать 08:42 03:02:2018

нужна новая кровь лохышам

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:51 03:02:2018

Okupant, prom no manas Latvijas!

« ответить
Profile_default
Тавас только 15:12 03:02:2018

обоссаный диван,пидриот.

« ответить
Profile_default
Мда 06:08 03:02:2018

"Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 374 человек."
А предложение не пробовали закончить ? Например, что из Латвии уже сбежало 360 из этих принятых.

« ответить
Profile_default
Фотограф 07:00 03:02:2018

Нах они тут нужны тем болье из эретрий особо ядовитые жуки!

« ответить
12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)