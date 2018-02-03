Сейчас беженцы находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки.
Среди перемещенных лиц — студент и представители таких профессий, как шофер, таксист и автомеханик.
Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 374 человек.
В рамках программы ЕС по перемещению ищущих убежища в Латвию из Италии прибыли семь беженцев из Эритреи, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).
Сейчас беженцы находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки.
Среди перемещенных лиц — студент и представители таких профессий, как шофер, таксист и автомеханик.
Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 374 человек.
Ну наконец- то будет кому таксистом работать .« ответить
И надолго таки прибывают?« ответить
Или как, - так сразу?
Как вам на такси проехаться с таким спецом?Особливо одиноким дЭвушкам в Слоку куда-нибудь.« ответить
Nav ko uztraukties, pēc kāda laika paši prom aiztīsies!« ответить
Nav ko uztraukties, pēc kāda laika latvieši paši prom aiztīsies!« ответить
+100500« ответить
нужна новая кровь лохышам« ответить
Okupant, prom no manas Latvijas!« ответить
обоссаный диван,пидриот.« ответить
"Латвия приняла по программе перемещения ЕС уже 374 человек."« ответить
А предложение не пробовали закончить ? Например, что из Латвии уже сбежало 360 из этих принятых.
Нах они тут нужны тем болье из эретрий особо ядовитые жуки!« ответить