“Мне не нравятся большие праздники. В молодости всегда праздновал день рождения вместе с Новым годом”, — пояснил спортсмен.
“Планов или каких-то сумасшедших идей у меня нет. Пытаюсь обустроить быт, чтобы было приятно и удобно. Хочется встретить старость, дождаться пенсии.”
Говоря о последнем, Кипурс лишь посмеялся – пенсия Олимпийского чемпиона составит 17 евро.
“Так мне посчитали. Не интересовался, полагается ли мне что-то за отработанные годы за границей. В Швейцарии какое-то время работал не совсем легально – не был зарегистрирован в соответствующих службах. Нет ли тревоги, как буду жить? Двигаюсь, пытаюсь заработать. Я привык сам себя всем обеспечивать”, — рассказал он.
Отметим, что в Кипурс работал тренером в Швейцарии, США, Канаде и Франции. Десять лет он посвятил клубу BMX в Цесисе, взрастив лучших латвийских велосипедистов Винету Петурсоне, Хэлвийса Бабрса, Мартиньша Блумса и Арниса Петорона.
“Я очень ими горжусь”, — скоромно добавил Кмпурс.
В ШВЕЙЦАРИИ ЭТОТ ЧЕЛ РАБОТАЛ НЕ ЛЕГАЛЬНО ТРЕНЕРОМ?!« ответить
ЕЩЁ КУПЛЕТ....И Я ЗАПЛАЧУ!!!!!
ПРИДУРОК - ЭТО ТЕБЕ НЕ КРИМИНАЛЬНАЯ ЛАТВИЯ!!!!
КАК ТЕБЕ ШВЕЙЦАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПЛАТИЛ ДЕНЬГИ.
В КОНВЕРТЕ,НЕ?! А КАК БУХГАЛТЕРИЯ КЛУБА ИЗ СПИСЫВАЛА?
ЛАТЫШ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ....
ЛАТЫШ - ЭТО ДИАГНОЗ....
ХУЖЕ!!« ответить
ЭТО НАЦИЯ, ПОБЕДИВШАЯ РАЗУМ!
Кипурс лишь посмеялся – пенсия Олимпийского чемпиона составит 17 евро, отметим его путь в Международном Спорте: Золото Калгари 1988 , Бронза Калгари 1988, чемпионат мира Бронза Кортина-д'Ампеццо 1989 ( про СССР я уже молчу )...вот это настоящий латыш а те власть предержащие мелкие воры и мошенники, которые умели подло гадить талантливым людям и мелочь по карманам тырить и здесь сумели нагадить , итог 27 летнего правления этих мелких пакостников, разруха и уничтожение, ничего не смогли создать, только разрушить и уничтожить, ну что же, вы коренные имеющие право выбирать выбираете таких кумиров , значит вы достойны такой жизни и не хрен плакаться, сами сотворили себе кумиров в Сейме а вот они вас уже лет 27 лет нагибают и во все щели , значит вы это заслужили, вы же кричали голодные и свободные , к голоду вы пришли сами, свободу вам дал алкаш Ельцин так что радуйтесь вы заслужили и получили то что вы хотели получить... те кто из вас похитрее давно уже за храницей, вон даже Яблочкина собралась в Италию, откуда она конечно уже не вернется, Репшик в Австрии, Ходманис тоже в Европе болтается они себе и своим деткам и внукам уже всем обеспечили и их не волнует ничего кроме собственного кармана« ответить
Что хотел 27 лет назад,то получи и распишись.« ответить
Нормальный мужик, уважаю.« ответить
Это еще одно доказательство в непрофессиональном управления страной, Латвией.
что же патриот налоги не платил?« ответить