Шок: Латвия насчитала пенcию Олимпийскому чемпиону Янису Кипарсу – 17 евро!(6)

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Виталий Вавилкин
14:20 18.01.2018
Спорт / Спортсмены

Олимпийский чемпион по бобслею Янис Кипурс отпраздновал 3 января свое 60-летие, однако больших застолий по этому поводу не произошло, передает Latvijas Avīze.

“Мне не нравятся большие праздники. В молодости всегда праздновал день рождения вместе с Новым годом”, — пояснил спортсмен.

 

“Планов или каких-то сумасшедших идей у меня нет. Пытаюсь обустроить быт, чтобы было приятно и удобно. Хочется встретить старость, дождаться пенсии.”

 

Говоря о последнем, Кипурс лишь посмеялся – пенсия Олимпийского чемпиона составит 17 евро.

 

“Так мне посчитали. Не интересовался, полагается ли мне что-то за отработанные годы за границей. В Швейцарии какое-то время работал не совсем легально – не был зарегистрирован в соответствующих службах. Нет ли тревоги, как буду жить? Двигаюсь, пытаюсь заработать. Я привык сам себя всем обеспечивать”, — рассказал он.

 

Отметим, что в Кипурс работал тренером в Швейцарии, США, Канаде и Франции. Десять лет он посвятил клубу BMX в Цесисе, взрастив лучших латвийских велосипедистов Винету Петурсоне, Хэлвийса Бабрса, Мартиньша Блумса и Арниса Петорона.

“Я очень ими горжусь”, — скоромно добавил Кмпурс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:34 18:01:2018

В ШВЕЙЦАРИИ ЭТОТ ЧЕЛ РАБОТАЛ НЕ ЛЕГАЛЬНО ТРЕНЕРОМ?!
ЕЩЁ КУПЛЕТ....И Я ЗАПЛАЧУ!!!!!
ПРИДУРОК - ЭТО ТЕБЕ НЕ КРИМИНАЛЬНАЯ ЛАТВИЯ!!!!
КАК ТЕБЕ ШВЕЙЦАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПЛАТИЛ ДЕНЬГИ.
В КОНВЕРТЕ,НЕ?! А КАК БУХГАЛТЕРИЯ КЛУБА ИЗ СПИСЫВАЛА?
ЛАТЫШ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ....
ЛАТЫШ - ЭТО ДИАГНОЗ....

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ИТЬБЮ 21:07 18:01:2018

ХУЖЕ!!
ЭТО НАЦИЯ, ПОБЕДИВШАЯ РАЗУМ!

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Браво 14:45 18:01:2018

Кипурс лишь посмеялся – пенсия Олимпийского чемпиона составит 17 евро, отметим его путь в Международном Спорте: Золото Калгари 1988 , Бронза Калгари 1988, чемпионат мира Бронза Кортина-д'Ампеццо 1989 ( про СССР я уже молчу )...вот это настоящий латыш а те власть предержащие мелкие воры и мошенники, которые умели подло гадить талантливым людям и мелочь по карманам тырить и здесь сумели нагадить , итог 27 летнего правления этих мелких пакостников, разруха и уничтожение, ничего не смогли создать, только разрушить и уничтожить, ну что же, вы коренные имеющие право выбирать выбираете таких кумиров , значит вы достойны такой жизни и не хрен плакаться, сами сотворили себе кумиров в Сейме а вот они вас уже лет 27 лет нагибают и во все щели , значит вы это заслужили, вы же кричали голодные и свободные , к голоду вы пришли сами, свободу вам дал алкаш Ельцин так что радуйтесь вы заслужили и получили то что вы хотели получить... те кто из вас похитрее давно уже за храницей, вон даже Яблочкина собралась в Италию, откуда она конечно уже не вернется, Репшик в Австрии, Ходманис тоже в Европе болтается они себе и своим деткам и внукам уже всем обеспечили и их не волнует ничего кроме собственного кармана

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ра 14:45 18:01:2018

Что хотел 27 лет назад,то получи и распишись.

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Реалист 18:42 18:01:2018

Нормальный мужик, уважаю.
Это еще одно доказательство в непрофессиональном управления страной, Латвией.

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:))) 21:26 18:01:2018

что же патриот налоги не платил?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)