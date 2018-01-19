Олимпийский чемпион по бобслею Янис Кипурс отпраздновал 3 января свое 60-летие, однако больших застолий по этому поводу не произошло, передает Latvijas Avīze.

“Мне не нравятся большие праздники. В молодости всегда праздновал день рождения вместе с Новым годом”, — пояснил спортсмен.

“Планов или каких-то сумасшедших идей у меня нет. Пытаюсь обустроить быт, чтобы было приятно и удобно. Хочется встретить старость, дождаться пенсии.”

Говоря о последнем, Кипурс лишь посмеялся – пенсия Олимпийского чемпиона составит 17 евро.

“Так мне посчитали. Не интересовался, полагается ли мне что-то за отработанные годы за границей. В Швейцарии какое-то время работал не совсем легально – не был зарегистрирован в соответствующих службах. Нет ли тревоги, как буду жить? Двигаюсь, пытаюсь заработать. Я привык сам себя всем обеспечивать”, — рассказал он.

Отметим, что в Кипурс работал тренером в Швейцарии, США, Канаде и Франции. Десять лет он посвятил клубу BMX в Цесисе, взрастив лучших латвийских велосипедистов Винету Петурсоне, Хэлвийса Бабрса, Мартиньша Блумса и Арниса Петорона.

“Я очень ими горжусь”, — скоромно добавил Кмпурс.