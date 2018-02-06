При обследовании машины было зафиксировано превышение радиационного гамма-фона минимум в 100 раз, также было обнаружено бета-излучение, передает Postimees.
Грузовик с содержимым был доставлен на специальную площадку. Специалисты определили, что основным источником излучения являются два обрезка металлических труб, показания меньшего из них были шокирующими — 4938 микрорентген в час (норма до 50 микрорентген в час).
Сейчас продолжается исследование радиоактивного груза и выясняется его происхождение.
Сейчас через Донбасс много такого лома повезут...« ответить
Заголовок, конечно, на пять баллов! :)« ответить
Вы хоть карту видели когда-либо? Где Воронеж и где Латвия?! Тем более, что металлолом то Латвии зачем, тут Металлург уже распилили?!
Если и направляли сюда, то только как транзит, а поймали то в России!