Российские таможенники в Воронеже во время проверки одного грузовика обнаружили 21 тонну радиоактивного лома, который собирались доставить в Латвию.

При обследовании машины было зафиксировано превышение радиационного гамма-фона минимум в 100 раз, также было обнаружено бета-излучение, передает Postimees.

Грузовик с содержимым был доставлен на специальную площадку. Специалисты определили, что основным источником излучения являются два обрезка металлических труб, показания меньшего из них были шокирующими — 4938 микрорентген в час (норма до 50 микрорентген в час).

Сейчас продолжается исследование радиоактивного груза и выясняется его происхождение.