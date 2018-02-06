Шок: в Латвию из России направлялся зашкаливающий радиацией груз(2)

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Виталий Вавилкин
15:40 06.02.2018
В мире

Российские таможенники в Воронеже во время проверки одного грузовика обнаружили 21 тонну радиоактивного лома, который собирались доставить в Латвию.

 При обследовании машины было зафиксировано превышение радиационного гамма-фона минимум в 100 раз, также было обнаружено бета-излучение, передает Postimees.

 

Грузовик с содержимым был доставлен на специальную площадку. Специалисты определили, что основным источником излучения являются два обрезка металлических труб, показания меньшего из них были шокирующими — 4938 микрорентген в час (норма до 50 микрорентген в час).

 

Сейчас продолжается исследование радиоактивного груза и выясняется его происхождение.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
из Чернобыля вестимо 15:46 06:02:2018

Сейчас через Донбасс много такого лома повезут...

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Profile_default
Ты суслика видишь? 15:59 06:02:2018

Заголовок, конечно, на пять баллов! :)
Вы хоть карту видели когда-либо? Где Воронеж и где Латвия?! Тем более, что металлолом то Латвии зачем, тут Металлург уже распилили?!
Если и направляли сюда, то только как транзит, а поймали то в России!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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