В латвийском сегменте социальных сетей широко обсуждается история Руты Рулле – ее потрясение местным обществом, которое ей пришлось пережить по дороге в Ригу.

Женщина рассказала, как пыталась помочь человеку, когда десятки прохожих, видя ситуацию, просто проходили мимо.

“Во время поездки на работу по Виенибас гатве заметила, что на тротуаре рядом с трамвайными рельсами лежит человек с лопатой в руках…Все притормаживают, смотрят, но потом все равно проходят или проезжают. Я остановилась, вызвала скорую, но было уже поздно – мужчина лежал на снегу уже некоторое время. Пока я с ним возилась, осматривала его, пыталась найти пульс никто так и не подошел. Лишь 10 минут подбежал какой-то мужчина…Люди, что с нами происходит? Сколько трамваев прошло с пассажирами, сколько машин, пешеходов и НИКТО даже не вызвал скорую. Чтобы вы НИКОГДА не попали на место этого мужчины, когда такие как вы просто пройдут мимо. Это был дворник. Он не был пьян. Ему просто стало плохо сердцем…”, — говорится в сообщении.