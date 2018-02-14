Женщина рассказала, как пыталась помочь человеку, когда десятки прохожих, видя ситуацию, просто проходили мимо.
“Во время поездки на работу по Виенибас гатве заметила, что на тротуаре рядом с трамвайными рельсами лежит человек с лопатой в руках…Все притормаживают, смотрят, но потом все равно проходят или проезжают. Я остановилась, вызвала скорую, но было уже поздно – мужчина лежал на снегу уже некоторое время. Пока я с ним возилась, осматривала его, пыталась найти пульс никто так и не подошел. Лишь 10 минут подбежал какой-то мужчина…Люди, что с нами происходит? Сколько трамваев прошло с пассажирами, сколько машин, пешеходов и НИКТО даже не вызвал скорую. Чтобы вы НИКОГДА не попали на место этого мужчины, когда такие как вы просто пройдут мимо. Это был дворник. Он не был пьян. Ему просто стало плохо сердцем…”, — говорится в сообщении.
Вы как будтопервый день в бомжатнике воровском живёте. Там хоть пол города вырежи - всем будет всё равно« ответить
Выращено новое поколение зомби, которому внушили, если тебя это не касается, молча проходи мимо.« ответить
До этой Руты не доходит, что это и есть то, что внушали латышской молодёжи в латышских школах, все последние 25 лет.
Вот вам и результат пожалуйста, госпожа Рулле.
Д э бил, а что внушают в русских школах, доброту и нежность? Пройдись по коридорам 40-й и послушай разговоры, будешь удивлён« ответить
Только бабки,вот она прелесть капитализма!« ответить
Да Jekabs вы правы ничего личного только бизнес, тем более сейчас, когда мода на ЛГБТ и всю эту мерзость, если ты не пидор и лесби то ты не человек, а простой мужик с лопатой тем более.. грусто, но надо отметить что человек разумный уничтожает самого себя,......« ответить
ja pitalsa pomocj. bolse ne budu.« ответить
1. zvonitj ne budu. oni stolko informacii prosit. razmer obuvi ne sprosili. a ostalnoe vse. doskonalno. da esce pro cuzogo celoveka sprasivaet. ja cto rodstvennik? ja prohozij. moi personalnij kod? zacem?
2. esli s celovekom prestuplenie tem bolee ne zvonju. ti budesh pervim podozrevaemim i idi teper dokazivai svoju ne vinnostj.
3 sam pomogatj? ja ne doktor. ja ne znaju kak i cto pomogatj. a ptom kogda naklonishja tebe obvinjat cto ti karmani obokral lezacemu.
net spasibo. na menja ne rascitivaite.