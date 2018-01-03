Шоколад может исчезнуть(1)

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Анатолий Тарасов
18:58 02.01.2018
Техно / Наука

Ученые из Калифорнийского университета США под руководством директора отдела геномики растений Майо-Дже Чо (Myeong-Je Cho) представили метод «редактирования» ДНК-структуры какао-бобов, который поможет приспособить шоколадное дерево к глобальному потеплению. Об этом пишет The Business Insider.

Технология, которая получила название CRISPR, как ожидается, позволит сделать какао устойчивым к более сухому и жаркому климату, а также увеличит урожайность растений. Сейчас специалисты активно сотрудничают с производителями кондитерских изделий, которые спонсируют разработки.

 

Издание отмечает, что в настоящее время боле половины мирового урожая какао-бобов приходится на две страны в Западной Африке — Кот-д'Ивуар и Гану. Какао растет только на территориях около экватора, лежащих между 20 градусами северной и южной широты. При этом дереву необходима постоянная теплая погода и стабильно высокая влажность.

 

Однако, согласно прогнозам, изменение климата, которое приведет к уменьшению количества осадков в регионе, к 2050 году практически уничтожит плантации. В связи с этим вот уже несколько лет ученые работают над созданием более выносливых видов шоколадных деревьев.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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СССР 20:47 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

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