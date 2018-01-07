Шолкс: сниженную ставку НДС нужно ввести и на молочные продукты

Лента новостей
Игорь Самовский: маршрут Латвия — Америка — Латвия Боевики атаковали с помощью дронов авиабазу РФ в Сирии Латвийский экипаж занял третье место на этапе Кубка мира по бобслею Шолкс: сниженную ставку НДС нужно ввести и на молочные продукты В Риге горел девятиэтажный жилой дом У берегов Китая загорелся огромный танкер, более 30 моряков пропали Где и как клевало ЕС потребовал с России миллиарды за не съеденную свинину Экс-президента Ирана Ахмади Нежада арестовали за поддержку протестующих
Eще в разделе
ЕС потребовал с России миллиарды за не съеденную свинину GE закрыла в Латвии все офисы, один из вкладчиков потерял квартиру Экс-миллионер Лариса Свиридова зарабатывает на новой работе 380 евро в месяц С увеличением налога бензин в Риге стал самым дорогим в странах Балтии Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро
Владимир Бучельников
10:03 07.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии нужно ввести и на молочные продукты, заявил агентству ЛЕТА руководитель Латвийского центрального союза производителей молока Янис Шолкс.

«Мы уверены, что это [снижение ставки НДС на молочные продукты] даст только позитивный эффект», — сказал руководитель организации.

 

Он положительно оценивает снижение ставки НДС на типичные для Латвии фрукты и овощи, что позволит оценить эффективность этой системы. Шолкс отметил, что и в других странах Европейского союза к отдельным продуктам питания применяется сниженная ставка НДС, что подтверждает ее пользу.

 

Снижение ставки НДС дает возможность защитить свой рынок от притока конкурирующей продукции из соседних стран, что подтверждается опытом таких стран, как Германия и Италия. В Латвии наблюдается обратная ситуация. «Когда в Польше ставка НДС составляет 5%, а в Германии — 7%, то это хороший фон для теневой экономики и в молочной промышленности. В этом секторе теневая экономика, разумеется, не столь выражена, как в овощном, но она есть», — сказал Шолкс.

 

Принятые в ноябре прошлого года поправки к закону о НДС предусматривают, что к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам с 1 января применяется ставка НДС в размере 5%. Такая ставка налога будет действовать до 31 декабря 2020 года.

LETA / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (24)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV