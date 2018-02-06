Шорты от насильников стали хитом продаж в Германии(2)

Лента новостей
Еловая бессонница Пурвитис, Розенталь и Валтерс едут в Париж Кусочек Большого Яблока Шорты от насильников стали хитом продаж в Германии Кто в городе хозяин? Питьевая вода с Камчатки будет экспортироваться в Китай танкерами В Москву введены войска для уборки снега «Королева бензоколонки» не попала в колею Россия поставила Украине ракетное оружие
Eще в разделе
Стала известна зарплата Солвиты Аболтини на новой работе Полиция задержала актера Алексея Панина В Белоруссии разрешен прокат «Смерти Сталина» Возмущенный москвич: Пусть Латвия живет без наших денег! Ротшильды: мир жаждет кошерного шампанского. Получите!
Виталий Вавилкин
21:45 05.02.2018
Lifenews / Интересно

В Германии специальные шорты для защиты женщин от сексуального насилия бьют все рекорды продаж.

Следует уточнить, что «шорты от насильников» изготовлены из очень прочного материала, который трудно порвать руками или разрезать. Также на них присутствуют завязки вдоль талии с кодовым замком, и сигнал тревоги, который срабатывает при отрыве кольца, сообщает Informing.

 

Отметим, что идея создания таких шорт принадлежит модельеру из города Оберхаузен Сандре Сейлз. Все дело в том, что она сама стала жертвой нападения трех подвыпивших мужчин, которые не смогли стащить с нее узкие спортивные шорты. Спасло женщину от изнасилования и то, что на ее крики прибежал прохожий, помешав тем самым планам нападавших.

 

Изначально она выпустила партию из 150 шорт, которые были быстро распроданы. На данный момент в производстве находится около 5000 экземпляров.

 

Заметим, что спрос на «безопасные шорты» продолжает расти. Причем 80% заказов приходится на Германию. Кроме того, заявки приходят из Италии, Новой Зеландии, скандинавских стран и ОАЭ.

 

Напомним, что в последнее время в Германии возросло количество изнасилований. Это обусловлено большим наплывом в страну мигрантов из арабских и африканских стран. В дальнейшем дизайнер планирует наладить производство своих шорт в Индии, где проблема изнасилований стоит чрезвычайно остро.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 21:58 05:02:2018

BMW. Борьба со следствием в не с причиной.

« ответить
Profile_default
йц 23:19 05:02:2018

Не поможет. А как же мысленное изнасилование , которое в последнее врем участились ?

« ответить

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)