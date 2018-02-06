Следует уточнить, что «шорты от насильников» изготовлены из очень прочного материала, который трудно порвать руками или разрезать. Также на них присутствуют завязки вдоль талии с кодовым замком, и сигнал тревоги, который срабатывает при отрыве кольца, сообщает Informing.
Отметим, что идея создания таких шорт принадлежит модельеру из города Оберхаузен Сандре Сейлз. Все дело в том, что она сама стала жертвой нападения трех подвыпивших мужчин, которые не смогли стащить с нее узкие спортивные шорты. Спасло женщину от изнасилования и то, что на ее крики прибежал прохожий, помешав тем самым планам нападавших.
Изначально она выпустила партию из 150 шорт, которые были быстро распроданы. На данный момент в производстве находится около 5000 экземпляров.
Заметим, что спрос на «безопасные шорты» продолжает расти. Причем 80% заказов приходится на Германию. Кроме того, заявки приходят из Италии, Новой Зеландии, скандинавских стран и ОАЭ.
Напомним, что в последнее время в Германии возросло количество изнасилований. Это обусловлено большим наплывом в страну мигрантов из арабских и африканских стран. В дальнейшем дизайнер планирует наладить производство своих шорт в Индии, где проблема изнасилований стоит чрезвычайно остро.
BMW. Борьба со следствием в не с причиной.« ответить
Не поможет. А как же мысленное изнасилование , которое в последнее врем участились ?« ответить