В Германии специальные шорты для защиты женщин от сексуального насилия бьют все рекорды продаж.

Следует уточнить, что «шорты от насильников» изготовлены из очень прочного материала, который трудно порвать руками или разрезать. Также на них присутствуют завязки вдоль талии с кодовым замком, и сигнал тревоги, который срабатывает при отрыве кольца, сообщает Informing.

Отметим, что идея создания таких шорт принадлежит модельеру из города Оберхаузен Сандре Сейлз. Все дело в том, что она сама стала жертвой нападения трех подвыпивших мужчин, которые не смогли стащить с нее узкие спортивные шорты. Спасло женщину от изнасилования и то, что на ее крики прибежал прохожий, помешав тем самым планам нападавших.

Изначально она выпустила партию из 150 шорт, которые были быстро распроданы. На данный момент в производстве находится около 5000 экземпляров.

Заметим, что спрос на «безопасные шорты» продолжает расти. Причем 80% заказов приходится на Германию. Кроме того, заявки приходят из Италии, Новой Зеландии, скандинавских стран и ОАЭ.

Напомним, что в последнее время в Германии возросло количество изнасилований. Это обусловлено большим наплывом в страну мигрантов из арабских и африканских стран. В дальнейшем дизайнер планирует наладить производство своих шорт в Индии, где проблема изнасилований стоит чрезвычайно остро.