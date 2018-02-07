В Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже. Якобы они передавали иностранным спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах. Шпиономания в странах Прибалтики набирает обороты.

Особенно гротескные формы «борьба со шпионами» приобрела в Эстонии — не без помощи партнеров по НАТО. В страну в порядке ротации прибыли двести датских солдат. Их сразу предупредили — следует опасаться красивых девушек. «Отцы-командиры» призывают к бдительности: «Если твоя внешность тянет на пять баллов из десяти и к тебе проявляет интерес женщина «на десятку», то в этом что-то не так, включай здравый смысл». Датские спецслужбы также предостерегают: в барах Таллина и Тарту солдат НАТО могут ждать «обольстительные женщины-агенты, работающие на Москву». Глава Минобороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен согласился с тем, что «подобные опасения небеспочвенны».

В прошлом году руководитель эстонской внешней разведки Микк Марран дал интервью британским СМИ. Он заявил, что российские агенты мужского и женского пола планируют провокации в эстонских барах, чтобы превратить британских военных в хулиганов и сформировать негативное отношение к ним со стороны местного населения. По его мнению, Россия может использовать и так называемые «медовые ловушки» — когда разведслужбы подсылают красивую женщину для вербовки и получения доступа к аккаунтам иностранных военных в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа.

«Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни, — рассказывал журналистам сержант Орландо Феарон. — Мы очень хорошо готовы и знаем, чего ожидать. Любовные ловушки, нас о них предупредили. Я понимаю, чего хочет от нас армия. Мы — первая боевая группа там, так что мы должны установить стандарты для тех, кто прибудет потом. Нам разрешено общаться с местными, но у нас есть стандарт, которого следует придерживаться».

В ноябре прошлого года был задержан двадцатилетний студент-россиянин Алексей Васильев, учившийся в Эстонии на программиста. В полиции заявили: «Молодой человек получил от ФСБ основательную инструкцию, что и как следует в Эстонии предпринять и с какими объектами ознакомиться. С помощью своих знаний в области инфотехнологий он должен был найти слабые места в компьютерных системах государственных учреждений Эстонии». Это известие шокировало мать и друзей задержанного: по их словам, Алексей — обычный парень, увлекающийся компьютерными «стрелялками», спортом, музыкой и научной фантастикой.

В Латвии на днях состоялось очередное судебное заседание по делу железнодорожника из Елгавы Александра Красноперова, арестованного в сентябре 2016 года. Его обвинили в том, что он фотографировал военную технику НАТО, которую везли по железной дороге, и пересылал снимки кому-то в Россию. Этой историей заинтересовался оппозиционный латвийский активист Владимир Линдерман.

«В деле Красноперова много вопросов. Например, такой: бронетехника НАТО, прибывшая в страну для учений или поступившая на вооружение латвийской армии, — это секретная информация? Никак нет, ведь Министерство обороны Латвии регулярно публикует пресс-релизы на эту тему. Даже приглашает горожан с семьями фотографироваться на фоне танков и БТР. Тогда почему нельзя посылать снимки друзьям? Потому что они живут в России? Или все-таки в Латвию прибывает какое-то секретное вооружение, о котором мы ничего не знаем? Компоненты системы ПРО или что-то в этом роде?» — говорит Линдерман.

В 2015 году в похожую ситуацию чуть не попал другой елгавчанин. Анатолий решил сфотографировать для своего блога в социальных сетях военную технику, прибывшую днем на товарном составе на городскую железнодорожную станцию.

«Состав не был закрыт, территория не огорожена, никаких запретных знаков поблизости. И, конечно, собралась толпа зевак: люди, по своему обыкновению, снимали на мобильные телефоны, делали селфи и тут же выставляли свои «трофеи» в Сеть. Сделал фото и я — после чего ко мне подбежал военный и потребовал немедленно стереть снимок, поясняя, что объект секретный и съемка запрещена. У меня возник резонный вопрос: если объект настолько секретный, почему его разгрузка проводится на глазах у всего народа, средь бела дня на привокзальной станции, а просьбы не снимать звучат в устной форме и не подкреплены никаким документом?» — удивляется елгавчанин.

В Литве арестовали троих. Подробностей мало. Все трое — литовские граждане, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется). Подозреваемые «передавали информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом», — уверяет глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Константин Севастьянов