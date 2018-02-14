Какие иностранные языки должны учить латвийские школьники, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Хочу затронуть такой жизненно важный аспект, как изучение иностранных языков в школах Латвии, — пишет наш читатель Валерий Красовский. — Почему приоритет в изучении иностранных языков отдается английскому языку?

Насколько известно, скоро Англия покинет ряды членов ЕС, и зачем тогда английский язык так насаждается Министерством образования и государством в целом? Почему не немецкий, французский, испанский, португальский или итальянский? И неужели русский язык менее востребован в Латвии и в Евросоюзе, чем английский?»

Спрос рождает предложение

Да уж, что касается языка международного общения, то тут Великобритания нас явно подвела. Ведь действительно, с выходом GB из ЕС логично встанет вопрос об исключении английского языка из списка официальных языков Евросоюза. На каком же языке нам тогда общаться?

Наверное, на латышском — он однозначно должен укрепить свои позиции и занять освободившееся место. Ведь не секрет, что, например, и французы, и испанцы, и немцы с большим раздражением относятся к тому, что приезжие обращаются к ним исключительно по–английски. Так что теперь они могут выбрать латышский язык в качестве международного взамен английского.

Правда, небольшая незадача: рынок по–прежнему диктует спрос и предложение, поэтому испанцы и немцы скорее заговорят по–русски, чем по–латышски. И это понимает, кстати, все большее число родителей в Латвии, которые выбирают для своих детей именно русский язык в качестве иностранного. Так что спешим вдохновить нашего читателя Валерия: все–таки именно спрос на тот или иной иностранный язык определяет его присутствие в учебной программе школ, а не воля государства или минобразования, и количество желающих изучать именно русский с каждым годом только растет. Но давайте не будем голословны и обратимся к фактам.

«Он по–французски мог изъясняться…»

Традиция изучать тот или иной язык складывается исторически. И тут нелишним будет заметить, что образованные люди во все времена владели несколькими языками, хотя приоритеты менялись. Так, например, тот же английский язык в середине XIX века в России был этакой новомодной штучкой, признаком интеллектуала, деловым языком бизнеса и новаторства, и владели им немногие.

Языком же высшего общества был французский, который многие дворяне пушкинских и толстовских времен, как известно из литературы, знали даже лучше, чем родной, русский. Немецкий и голландский языки были в фаворе у

Петра Первого, и тогда на них свободно мог болтать любой плотник.

Французский язык постепенно растерял свои позиции, а вот волна изучения немецкого с новой силой захлестнула советские школы после Великой Отечественной войны, и не только потому, что народ хотел знать язык поверженного врага, но и потому, что стало много тех, кто изучил это язык в совершенстве и был готов преподавать его в школах. В Латвии с немецким языком особый случай, так как для латышей это всегда был язык господ, а язык господ холопу лучше знать, тем более, когда это может помочь выбиться в люди.

Тем не менее в Латвии на протяжении последних тридцати лет ситуация с изучением немецкого языка складывается не в лучшую сторону. И даже сейчас, когда Германия играет ключевую роль в Евросоюзе, школьники выбирают немецкий язык в основном как второй, а не первый иностранный. Также невелика и популярность французского языка, хотя в Риге есть школы не только с углубленным немецким языком, но и с углубленным французским. Однако в обычных школах учителя английского языка по–прежнему загружены часами под завязку, а вот «немцы» едва могут набрать ставку за счет факультативов и прочей дополнительной нагрузки. Сейчас, например, в Риге требуется всего один учитель немецкого языка, один учитель французского языка и 10 учителей ангийского языка (вакансии по информации e–skola.lv). В 90–е годы прошлого века немецкий язык буквально со скандалом убирали из школьных программ, потому что родители желали, чтобы их дети изучали английский язык и считали немецкий «абсолютно ненужным».

Вы говорите по–испански?

Итак, почему именно английский столь популярен в латвийских (и не только) школах? Отнюдь не с подачи Англии, которая и вправду скоро выйдет из Евросоюза. Это удобно прежде всего Америке, которая таким образом повсеместно насаждает свою культуру, и ее гражданам, которые везде чувствуют себя как дома. Вы никогда не задумывались, почему в той же Германии, Франции или Испании вы считаете возможным в отелях, кафе и музеях обращаться к персоналу по–английски? Почему не удосужитесь выучить минимальный языковой набор той страны, в которую едете? Почему, в конце концов, не пытаетесь говорить по–русски (как, кстати, делают многие россияне). Автор эти строк был свидетелем того, как целая компания латышей услужливо общалась с персоналом гостиницы в Барселоне на прекрасном английском — а почему не на латышском?

Да просто потому, что это удобно, и кажется, что английский знают (или должны знать) все. Хотя в той же Барселоне мы услышали от хозяина одного ресторана грубо брошенное нам в лицо: «Я не говорю по–английски, говорите по–испански!» (а еще лучше — на его каталанском наречии) и были вынуждены покинуть его заведение. Единичный, но демонстративный случай. Хотя, с другой стороны, Испания тоже входит в состав ЕС, а где у нас в школах учат испанский?

Да ладно, чего уж там далеко ходить! Загляните в какую–нибудь кафешку в Старой Риге. Почти в каждом заведении вы обнаружите меню на английском и блестяще говорящих по–английски молодых официантов из Прейли или Мадоны, но категорически не понимающих и пары элементарных фраз по–русски. Хотя, казалось бы, рынок диктует. Хотя нет, уже не диктует, так как местные русские уже давно в состоянии разобраться в латышском меню и снисходительно прощают латышской молодежи незнание языка клиента. Ну а русские приезжие или обходят стороной такие заведения, или общаются на английском (цэ ж Европа!).

Требуется знание скандинавских

На уровне сдачи государственных централизованных экзаменов (то есть как полноправный предмет «иностранный язык», включенный в учебную программу средней школы) у нас в Латвии изучают на сегодня четыре языка: английский, немецкий, французский и русский (в латышских школах). Причем русский язык становится с каждым годом все популярнее, и уже начинает не хватать учителей: в Риге, например, по информации e–skola.lv, сейчас две вакансии.

Лет 10–15 назад, отчасти с подачи Латвийского университета, которому надо было заполнить места на своей новой программе «Азия–студия», отчасти на волне экономических надежд, которые Латвия наивно связывала с Китаем (ведь он такой большой, и Латвии обязательно найдется там местечко для успешного бизнеса) некий бум пережил в Латвии китайский язык, который начали также изучать и в отдельных школах. Из нетрадиционных сейчас на подъеме язык норвежский. Возможно, отчасти из–за того, что за последние 5–6 лет в Латвии на целом ряде вакансий стало требоваться знание шведского или норвежского языка. Связано это с тем, что в Латвии появилось много представительств и филиалов норвежских и шведских компаний, которые нашли здесь дешевый рынок рабочей силы, а также с выходом латвийских компаний (особенно деревообрабатывающих) на скандинавский рынок. Так или иначе, но теперь в латвийских школах можно также освоить норвежский и шведский языки, правда, пока только на уровне факультативов.

Подводя итог, предлагаем изучить таблицу (официальные сведения Государственного центра содержания образования за 2017 год). Из нее видно, что большинство учащихся выбирают для изучения английский язык. Родители могут диктовать, какой иностранный язык будут изучать их дети — при наличии в школе учителей с соответствующей квалификацией и при достаточном количестве детей. Например, если в школе есть преподаватель немецкого языка, то необходимо, чтобы хотя бы половина класса изъявила желание изучать немецкий язык. Тогда класс (в среднем 26 человек) делится на группы, одна учит немецкий, другая — английский. Очень часто школы предлагают немецкий, французский, русский языки как второй иностранный. По второму иностранному языку государственный централизованный экзамен (ГЦЭ) выпускники не сдают.

В любом случае, иностранный язык государство или минобразования никому не навязывает, а исходит из спроса и своих возможностей. Интересно, что будет с русским языком после официального перевода всех латвийских школ на латышский язык обучения? Может быть, тогда он вытеснит английский?

Татьяна МАЖАН.