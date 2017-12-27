«Народный штаб Алексея Навального» в Риге обратился в Полицию безопасности (ПБ) с открытым письмом, которое опубликовал на своей странице в социальной сети facebook.

Латвийскую спецслужбу попросили вмешаться в связи тем, что, как считают сторонники Навального, в латвийском сегменте Фейсбука «действуют агенты спецслужб России».

В «открытом заявлении» сообщается, что «в Риге работает Народный Штаб Алексея Навального», который имеет свое сообщество в Фейсбуке.

Как известно, «Алексей Навальный разместил на своём вэб-сайте Обращение к гражданам России по факту отказа в регистрации в качестве кандидата на выборы Президента России. При этом призвал к бойкоту выборов и максимальному распространению его Обращения».

Сторонники Навального начали распространять его обращение в сообществах, членами которых они состоят. Однако, сделать им это не удалось, потому что они «были немедленно и в нарушение собственных правил заблокированы Фейсбуком безо всякого объяснения».

Как считают активисты, эта блокировка является вмешательством во внутренние дела нашей страны, так они работают с гражданами России, постоянно проживающими в Латвии. «Мы считаем, что в сегменте Фейсбука, который есть в Латвии, активно действуют агенты спецслужб России», — обосновывают свое заявление в ПБ рижские сторонники Алексея Навального.