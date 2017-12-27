Штаб Навального пожаловался в Полицию безопасности Латвии(46)

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Тимур Пушкарев
12:53 27.12.2017
Политика / Политики

«Народный штаб Алексея Навального» в Риге обратился в Полицию безопасности (ПБ) с открытым письмом, которое опубликовал на своей странице в социальной сети facebook.

Латвийскую спецслужбу попросили вмешаться в связи тем, что, как считают сторонники Навального, в латвийском сегменте Фейсбука «действуют агенты спецслужб России».

 

В «открытом заявлении» сообщается, что «в Риге работает Народный Штаб Алексея Навального», который имеет свое сообщество в Фейсбуке.

 

Как известно, «Алексей Навальный разместил на своём вэб-сайте Обращение к гражданам России по факту отказа в регистрации в качестве кандидата на выборы Президента России. При этом призвал к бойкоту выборов и максимальному распространению его Обращения».

 

Сторонники Навального начали распространять его обращение в сообществах, членами которых они состоят. Однако, сделать им это не удалось, потому что они «были немедленно и в нарушение собственных правил заблокированы Фейсбуком безо всякого объяснения».

 

Как считают активисты, эта блокировка является вмешательством во внутренние дела нашей страны, так они работают с гражданами России, постоянно проживающими в Латвии. «Мы считаем, что в сегменте Фейсбука, который есть в Латвии, активно действуют агенты спецслужб России», — обосновывают свое заявление в ПБ рижские сторонники Алексея Навального.

baltnews.lv / Фото РБК
Комментарии (46)
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Петя 13:03 27:12:2017

Слабый пиар.

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СССР 14:15 27:12:2017

Дайте дураку место под стеной Кремля. Пускай балатируется, обдуривает Америкосов - те в него деньги вкладывают. Гляди немного осядет в России, не все Насральный украдет.

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хуторянен 14:27 27:12:2017

путлер зассал

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народ Латвии 15:03 27:12:2017

хуторянину-ага.тебя и анального. а то споетесь-Россия падет!:)))
идиот ты тупорылый!

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ин-на 15:50 27:12:2017

алконавт на фото зачетный

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РЖУ 15:53 27:12:2017

НЕТ СЛОВ - ЭТО ГОВНО ЕЩЕ И В ЛАТВИИ ВОНЯЕТ!!!!

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ин-на 15:54 27:12:2017

плешивый царек самозванец и гопник пуйло страдает непрохождением кала в кишечнике .поэтому окурок злобный и у него не стоит на жирную кабаеху . тфу на него

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Артист 13:11 27:12:2017

Хотелось бы знать, что это за "штаб" у насрального здесь ? Ну, а то, что они пишут в ПБ, так это вообще за гранью разума, явные клиенты психбольницы. Пусть поступят по совету В. Высоцкого : "...если вы не отзовётесь, мы напишем в Сопртлото".

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смерш 19:17 27:12:2017

ты идиот и штаб у твоего плешивого царька гопника в кремле

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Голос из России 13:14 27:12:2017

В России ИСКРЕННЕ недоумевают: зачем "пиарить" человечка, рейтинг в России которого, не превышает 0.5%? Или вопли УБЛЮДКОВ из "Великой Прибалтики" - изменят ситуацию?

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смерш 19:18 27:12:2017

ублюдок твой пуйло старик гопник

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СМЕРШ 13:15 27:12:2017

Жаба зелёная!

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Карина(I.D.) 15:43 27:12:2017

это ты про пуйло чморя плешивого и старого . залупутинцы вы хдеее . чмошники кремлевские ,зомби киселем тв

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ау 13:16 27:12:2017

параноики какие то
да и леша .странный тип .если по закону судимость не погашена .так зачем слюну пускать
не уважаю

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ин-на 15:42 27:12:2017

ты даун ,его еспч оправдало и он незаконно осужден . залупутинцы скоты безмозглые .ты своего царька окурка ,который 18 лет правит иди и плюнь в него

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li 17:09 27:12:2017

ин на уй ин-на

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ан-на 18:22 27:12:2017

так пусть в ЕСПЧ и избирается .

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смерш 18:57 27:12:2017

ин-на ты тупорылое уебище. ЕСПЧ рассматривает лишь возможные нарушения в процессе делопроизводства. и либо находит их, либо нет. но уж никак ЕСПЧ не рассматривает материалы дела по существу. и что отсюда следует???? да то, что анальный преступник и осужден. возможно с какими то там нарушениями в области прав человека. но это опять же, только по мнению ЕСПЧ. и уж никак анальные не оправдан.
ты когда не в теме, так хоть эфир не засирай.

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смерш 19:16 27:12:2017

да я путлерское чмо и я горжусь и готов даже лизать зад царьку пукину

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Мнение
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Павел Кириллов
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