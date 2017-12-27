Латвийскую спецслужбу попросили вмешаться в связи тем, что, как считают сторонники Навального, в латвийском сегменте Фейсбука «действуют агенты спецслужб России».
В «открытом заявлении» сообщается, что «в Риге работает Народный Штаб Алексея Навального», который имеет свое сообщество в Фейсбуке.
Как известно, «Алексей Навальный разместил на своём вэб-сайте Обращение к гражданам России по факту отказа в регистрации в качестве кандидата на выборы Президента России. При этом призвал к бойкоту выборов и максимальному распространению его Обращения».
Сторонники Навального начали распространять его обращение в сообществах, членами которых они состоят. Однако, сделать им это не удалось, потому что они «были немедленно и в нарушение собственных правил заблокированы Фейсбуком безо всякого объяснения».
Как считают активисты, эта блокировка является вмешательством во внутренние дела нашей страны, так они работают с гражданами России, постоянно проживающими в Латвии. «Мы считаем, что в сегменте Фейсбука, который есть в Латвии, активно действуют агенты спецслужб России», — обосновывают свое заявление в ПБ рижские сторонники Алексея Навального.
Слабый пиар.« ответить
Дайте дураку место под стеной Кремля. Пускай балатируется, обдуривает Америкосов - те в него деньги вкладывают. Гляди немного осядет в России, не все Насральный украдет.« ответить
путлер зассал« ответить
хуторянину-ага.тебя и анального. а то споетесь-Россия падет!:)))« ответить
идиот ты тупорылый!
алконавт на фото зачетный« ответить
НЕТ СЛОВ - ЭТО ГОВНО ЕЩЕ И В ЛАТВИИ ВОНЯЕТ!!!!« ответить
плешивый царек самозванец и гопник пуйло страдает непрохождением кала в кишечнике .поэтому окурок злобный и у него не стоит на жирную кабаеху . тфу на него« ответить
Хотелось бы знать, что это за "штаб" у насрального здесь ? Ну, а то, что они пишут в ПБ, так это вообще за гранью разума, явные клиенты психбольницы. Пусть поступят по совету В. Высоцкого : "...если вы не отзовётесь, мы напишем в Сопртлото".« ответить
ты идиот и штаб у твоего плешивого царька гопника в кремле« ответить
В России ИСКРЕННЕ недоумевают: зачем "пиарить" человечка, рейтинг в России которого, не превышает 0.5%? Или вопли УБЛЮДКОВ из "Великой Прибалтики" - изменят ситуацию?« ответить
ублюдок твой пуйло старик гопник« ответить
Жаба зелёная!« ответить
это ты про пуйло чморя плешивого и старого . залупутинцы вы хдеее . чмошники кремлевские ,зомби киселем тв« ответить
параноики какие то« ответить
да и леша .странный тип .если по закону судимость не погашена .так зачем слюну пускать
не уважаю
ты даун ,его еспч оправдало и он незаконно осужден . залупутинцы скоты безмозглые .ты своего царька окурка ,который 18 лет правит иди и плюнь в него« ответить
ин на уй ин-на« ответить
так пусть в ЕСПЧ и избирается .« ответить
ин-на ты тупорылое уебище. ЕСПЧ рассматривает лишь возможные нарушения в процессе делопроизводства. и либо находит их, либо нет. но уж никак ЕСПЧ не рассматривает материалы дела по существу. и что отсюда следует???? да то, что анальный преступник и осужден. возможно с какими то там нарушениями в области прав человека. но это опять же, только по мнению ЕСПЧ. и уж никак анальные не оправдан.« ответить
ты когда не в теме, так хоть эфир не засирай.
да я путлерское чмо и я горжусь и готов даже лизать зад царьку пукину« ответить