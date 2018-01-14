На прошлой неделе осуждённый за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов вышел на свободу. Он оказался в колонии после того, как Диана обвинила его в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий.

Семья Сергея целый год добивалась его освобождения.

«Серёжу со слезами на глазах встречали родители, сестра Катя, друзья… — рассказал «Стархиту» Илья Анищенко, товарищ Сергея. — Я тоже присутствовал. Можно сказать, именно в день освобождения состоялось наше с ним знакомство. До этого общались только через его родных, которые за год превратились в близких мне людей. Семье Семёновых было очень тяжело».

По словам Анищенко, он профайлер, человек, который по речи и поведению человека определяет, лжёт тот или говорит правду. Илья провёл целое расследование, и ему вместе с друзьями Сергея удалось собрать немало компромата на Шурыгину.

«Она была проституткой с 14 лет. Родители знали об этом и брали процент, а крышевал её брат Натальи, мамы Шурыгиной, который работал начальником управления уголовного розыска одного из районов Ульяновска. Диана не раз попадала в полицию, но дядя вытаскивал её оттуда. Анна, подруга Семёнова, которая помогала мне в расследовании, с фейковой странички переписывалась с самой Шурыгиной, когда шло следствие. Более того, нам удалось найти её клиентов, которым она оказывала различные услуги», — рассказывает Анищенко.

Летом прошлого года мать Дианы Наталья Шурыгина записала видеообращение к руководству ФСИН с просьбой не выпускать насильника Семёнова по УДО. Женщина утверждала, что молодой человек не только не раскаялся, но и пиарится на преступлении, совершённом против её дочери. После же выхода Семёнова она заявила, что не хочет новой шумихи вокруг дочери.

— Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживёт. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения, — приводит издание слова женщины.