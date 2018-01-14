Шурыгину обвинили в занятии проституцией с 14 лет(8)

Лента новостей
В Калифорнии локализован крупнейший в истории штата лесной пожар Пенсионеров ждет мрачное будущее — они просто не смогут выжить Как цветковые растения захватили мир Быстрее всего в Латвии вымирает Даугавпилс Саакашвили ищет «300 спартанцев» для смены власти на Украине В Турции самолет едва не упал в море В Совете Федерации РФ предрекли превращение британцев во «внегендерных существ» Правительство предложило народу коллективное самоубийство? Британские СМИ: футболисты РФ готовы принимать допинг на ЧМ-2018
Eще в разделе
В Совете Федерации РФ предрекли превращение британцев во «внегендерных существ» Организаторы конкурса «Мисс Америка» уволились после обвинений в сексизме «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в сексуальных домогательствах В Израиле сняли ограничения на донорство для геев
Владимир Бучельников
16:25 14.01.2018
Lifenews / Интересно

На прошлой неделе осуждённый за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов вышел на свободу. Он оказался в колонии после того, как Диана обвинила его в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий.

Семья Сергея целый год добивалась его освобождения.

 

«Серёжу со слезами на глазах встречали родители, сестра Катя, друзья… — рассказал «Стархиту» Илья Анищенко, товарищ Сергея. — Я тоже присутствовал. Можно сказать, именно в день освобождения состоялось наше с ним знакомство. До этого общались только через его родных, которые за год превратились в близких мне людей. Семье Семёновых было очень тяжело».

 

По словам Анищенко, он профайлер, человек, который по речи и поведению человека определяет, лжёт тот или говорит правду. Илья провёл целое расследование, и ему вместе с друзьями Сергея удалось собрать немало компромата на Шурыгину.

 

«Она была проституткой с 14 лет. Родители знали об этом и брали процент, а крышевал её брат Натальи, мамы Шурыгиной, который работал начальником управления уголовного розыска одного из районов Ульяновска. Диана не раз попадала в полицию, но дядя вытаскивал её оттуда. Анна, подруга Семёнова, которая помогала мне в расследовании, с фейковой странички переписывалась с самой Шурыгиной, когда шло следствие. Более того, нам удалось найти её клиентов, которым она оказывала различные услуги», — рассказывает Анищенко.

 

Летом прошлого года мать Дианы Наталья Шурыгина записала видеообращение к руководству ФСИН с просьбой не выпускать насильника Семёнова по УДО. Женщина утверждала, что молодой человек не только не раскаялся, но и пиарится на преступлении, совершённом против её дочери. После же выхода Семёнова она заявила, что не хочет новой шумихи вокруг дочери.

 

— Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживёт. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения, — приводит издание слова женщины.

Starhit / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 16:32 14:01:2018

Kārtējā mauķele..

« ответить
Profile_default
Pilsonis 16:40 14:01:2018

Krievijā tādu ir daudz..

« ответить
Profile_default
СССР 20:24 14:01:2018

Сереже всех глистов передавили на зоне. Вот нам в Латвию пару реальный парней задавить глистов и патриотов в анусе вестей!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:37 14:01:2018

Если вовремя изнасилования не было крови то дырка была разношена,просто надо было расслабится и получить удовольствие!!

« ответить
Profile_default
Да какая разница где и как. 16:48 14:01:2018

Мда, одно дело с детства булками хлопать и совсем другое, пытаться представить это как изнасилование в 20 лет.

« ответить
Profile_default
П у т и н 16:50 14:01:2018

Кто не знает, она работает в штабе поддержки Окурка.

« ответить
Profile_default
Jelena 19:21 14:01:2018

ЕСЛИ ТАКОЙ РАСКЛАД,СУДИТЬ НАДО ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РОДИТЕЛЕЙ,А ДЯДЮ ДАВНО ПОРА УВОЛИТЬ, ЧТО ВООБЩЕЭТУ ШАЛАВУ ВЕЗДЕ ПОКАЗЫВАЮТ. УРОДИНА,КАКИХ МАЛО,РОДИТЕЛИ НЕ НА КРАСОТЕ ДЕТСКОЙ СРУБИТЬ БАБКИ НЕ МОГЛИ ТАК ХОТЬ НА ПОДЛОЖКЕ ПОД НУЖНЫХ КЛИЕНТОВ. ОСУДИТЬ ВСЕХ ТРОИХ! И ТОЧКА,

« ответить
12

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)