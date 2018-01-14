Семья Сергея целый год добивалась его освобождения.
«Серёжу со слезами на глазах встречали родители, сестра Катя, друзья… — рассказал «Стархиту» Илья Анищенко, товарищ Сергея. — Я тоже присутствовал. Можно сказать, именно в день освобождения состоялось наше с ним знакомство. До этого общались только через его родных, которые за год превратились в близких мне людей. Семье Семёновых было очень тяжело».
По словам Анищенко, он профайлер, человек, который по речи и поведению человека определяет, лжёт тот или говорит правду. Илья провёл целое расследование, и ему вместе с друзьями Сергея удалось собрать немало компромата на Шурыгину.
«Она была проституткой с 14 лет. Родители знали об этом и брали процент, а крышевал её брат Натальи, мамы Шурыгиной, который работал начальником управления уголовного розыска одного из районов Ульяновска. Диана не раз попадала в полицию, но дядя вытаскивал её оттуда. Анна, подруга Семёнова, которая помогала мне в расследовании, с фейковой странички переписывалась с самой Шурыгиной, когда шло следствие. Более того, нам удалось найти её клиентов, которым она оказывала различные услуги», — рассказывает Анищенко.
Летом прошлого года мать Дианы Наталья Шурыгина записала видеообращение к руководству ФСИН с просьбой не выпускать насильника Семёнова по УДО. Женщина утверждала, что молодой человек не только не раскаялся, но и пиарится на преступлении, совершённом против её дочери. После же выхода Семёнова она заявила, что не хочет новой шумихи вокруг дочери.
— Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживёт. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения, — приводит издание слова женщины.
Kārtējā mauķele..« ответить
Krievijā tādu ir daudz..« ответить
Сереже всех глистов передавили на зоне. Вот нам в Латвию пару реальный парней задавить глистов и патриотов в анусе вестей!« ответить
Если вовремя изнасилования не было крови то дырка была разношена,просто надо было расслабится и получить удовольствие!!« ответить
Мда, одно дело с детства булками хлопать и совсем другое, пытаться представить это как изнасилование в 20 лет.« ответить
Кто не знает, она работает в штабе поддержки Окурка.« ответить
ЕСЛИ ТАКОЙ РАСКЛАД,СУДИТЬ НАДО ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РОДИТЕЛЕЙ,А ДЯДЮ ДАВНО ПОРА УВОЛИТЬ, ЧТО ВООБЩЕЭТУ ШАЛАВУ ВЕЗДЕ ПОКАЗЫВАЮТ. УРОДИНА,КАКИХ МАЛО,РОДИТЕЛИ НЕ НА КРАСОТЕ ДЕТСКОЙ СРУБИТЬ БАБКИ НЕ МОГЛИ ТАК ХОТЬ НА ПОДЛОЖКЕ ПОД НУЖНЫХ КЛИЕНТОВ. ОСУДИТЬ ВСЕХ ТРОИХ! И ТОЧКА,« ответить