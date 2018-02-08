Шварценеггер сыграет в вестерне

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Анатолий Тарасов
11:24 08.02.2018
Кино / Актеры

Арнольд Шварценеггер подписался на главную роль в телевизионном вестерне «Эскорт» от Amazon, где также выступит в качестве продюсера. Проект станет первым сериалом в карьере голливудской звезды (ранее Железный Арни вёл реалити-шоу «The Celebrity Apprentice» в течение одного сезона).

«Эскорт» описывается как мрачная и мистическая история, разворачивающаяся в конце 1800-х годов на Индейской территории. В центре внимания находится помощник шерифа, которому предстоит схватить легендарного преступника, заручившись поддержкой безжалостного федерального маршала (Шварценеггер), в детстве эмигрировавшего в Америку из Европы. По мере развития событий прежние враги становятся союзниками, а грань между плохими и хорошими парнями постепенно стирается.

 

В числе исполнительных продюсеров шоу значатся Мэйс Нойфелд («Великий уравнитель», «Охота за «Красным октябрем»») и Трей Кэллэуэй («В розыске», «Посланники», «CSI: Место преступления Нью-Йорк») с Марком Монтгомери, также работающие над сценарием «Эскорта».

Vesti.lv / Фото
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