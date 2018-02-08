Шварценеггер сыграет в вестерне

«Эскорт» описывается как мрачная и мистическая история, разворачивающаяся в конце 1800-х годов на Индейской территории. В центре внимания находится помощник шерифа, которому предстоит схватить легендарного преступника, заручившись поддержкой безжалостного федерального маршала (Шварценеггер), в детстве эмигрировавшего в Америку из Европы. По мере развития событий прежние враги становятся союзниками, а грань между плохими и хорошими парнями постепенно стирается.
В числе исполнительных продюсеров шоу значатся Мэйс Нойфелд («Великий уравнитель», «Охота за «Красным октябрем»») и Трей Кэллэуэй («В розыске», «Посланники», «CSI: Место преступления Нью-Йорк») с Марком Монтгомери, также работающие над сценарием «Эскорта».
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